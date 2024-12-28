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В Крыму в ближайшие часы возможны перебои с мобильной связью

В Крыму в ближайшие часы возможны перебои с мобильной связью - РИА Новости Крым, 28.12.2024

В Крыму в ближайшие часы возможны перебои с мобильной связью

В нескольких районах Крыма в ближайшие часы возможны перебои с мобильной связью, сообщил в субботу советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости Крым, 28.12.2024

2024-12-28T12:07

2024-12-28T12:07

2024-12-28T12:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. В нескольких районах Крыма в ближайшие часы возможны перебои с мобильной связью, сообщил в субботу советник главы республики Олег Крючков.Ранее в региональном мининформе сообщали, что с 17 декабря на полуострове будут временные отключения мобильного интернета. Отключаться он может в любое, а не только ночное время. При этом сотовая связь (звонки, SMS) будет работать. Также все кабельные интернет-провайдеры будут предоставлять услуги в обычном режиме.Как объяснил глава Крыма Сергей Аксенов, это связано с обеспечением безопасности жителей полуострова. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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