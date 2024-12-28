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В Крыму в ближайшие часы возможны перебои с мобильной связью - РИА Новости Крым, 28.12.2024
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В Крыму в ближайшие часы возможны перебои с мобильной связью
В Крыму в ближайшие часы возможны перебои с мобильной связью - РИА Новости Крым, 28.12.2024
В Крыму в ближайшие часы возможны перебои с мобильной связью
В нескольких районах Крыма в ближайшие часы возможны перебои с мобильной связью, сообщил в субботу советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости Крым, 28.12.2024
2024-12-28T12:07
2024-12-28T12:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. В нескольких районах Крыма в ближайшие часы возможны перебои с мобильной связью, сообщил в субботу советник главы республики Олег Крючков.Ранее в региональном мининформе сообщали, что с 17 декабря на полуострове будут временные отключения мобильного интернета. Отключаться он может в любое, а не только ночное время. При этом сотовая связь (звонки, SMS) будет работать. Также все кабельные интернет-провайдеры будут предоставлять услуги в обычном режиме.Как объяснил глава Крыма Сергей Аксенов, это связано с обеспечением безопасности жителей полуострова. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, срочные новости крыма, мобильная связь, олег крючков
В Крыму в ближайшие часы возможны перебои с мобильной связью

В нескольких районах Крыма в ближайшие часы возможны перебои с мобильной связью

12:07 28.12.2024 (обновлено: 12:13 28.12.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВышка мобильной связи в Симферополе
Вышка мобильной связи в Симферополе - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. В нескольких районах Крыма в ближайшие часы возможны перебои с мобильной связью, сообщил в субботу советник главы республики Олег Крючков.
"В Джанкойском, Красноперекопском, Раздольненском, Черноморском районах в ближайшие несколько часов возможны перебои с мобильной связью. Проводятся технические работы", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в региональном мининформе сообщали, что с 17 декабря на полуострове будут временные отключения мобильного интернета. Отключаться он может в любое, а не только ночное время. При этом сотовая связь (звонки, SMS) будет работать. Также все кабельные интернет-провайдеры будут предоставлять услуги в обычном режиме.
Как объяснил глава Крыма Сергей Аксенов, это связано с обеспечением безопасности жителей полуострова.
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КрымНовости КрымаСрочные новости КрымаМобильная связьОлег Крючков
 
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