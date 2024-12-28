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Российская армия нанесла удар по военному аэродрому на Украине - РИА Новости Крым, 28.12.2024
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Российская армия нанесла удар по военному аэродрому на Украине
Российская армия нанесла удар по военному аэродрому на Украине - РИА Новости Крым, 28.12.2024
Российская армия нанесла удар по военному аэродрому на Украине
Вооруженные силы России поразили инфраструктуру военного аэродрома на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.12.2024
2024-12-28T12:55
2024-12-28T12:55
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новости
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили инфраструктуру военного аэродрома на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.По информации военного ведомства, удары нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил.Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. 57 из них уничтожены вне зоны специальной военной операции.Накануне Минобороны РФ сообщило о нанесении 37 групповых ударов по энергетике, военным аэродромам и другим объектам Украины. Все назначенные объекты поражены, цели достигнуты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия может применить "Орешник" снова - ПутинУдары по Украине нанесены по критически важным объектам – МинобороныУдары по Украине: взрывами выведены из строя ТЭС
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РИА Новости Крым
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россия, новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина
Российская армия нанесла удар по военному аэродрому на Украине

Российские войска нанесли удар по военному аэродрому на Украине

12:55 28.12.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили инфраструктуру военного аэродрома на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 148 районах", - говорится в сообщении.
По информации военного ведомства, удары нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил.
Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. 57 из них уничтожены вне зоны специальной военной операции.
Накануне Минобороны РФ сообщило о нанесении 37 групповых ударов по энергетике, военным аэродромам и другим объектам Украины. Все назначенные объекты поражены, цели достигнуты.
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