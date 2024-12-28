https://crimea.ria.ru/20241228/rossiyskaya-armiya-nanesla-udar-po-voennomu-aerodromu-na-ukraine-1142990424.html

Российская армия нанесла удар по военному аэродрому на Украине

Российская армия нанесла удар по военному аэродрому на Украине - РИА Новости Крым, 28.12.2024

Российская армия нанесла удар по военному аэродрому на Украине

Вооруженные силы России поразили инфраструктуру военного аэродрома на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.12.2024

2024-12-28T12:55

2024-12-28T12:55

2024-12-28T12:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили инфраструктуру военного аэродрома на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.По информации военного ведомства, удары нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил.Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. 57 из них уничтожены вне зоны специальной военной операции.Накануне Минобороны РФ сообщило о нанесении 37 групповых ударов по энергетике, военным аэродромам и другим объектам Украины. Все назначенные объекты поражены, цели достигнуты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия может применить "Орешник" снова - ПутинУдары по Украине нанесены по критически важным объектам – МинобороныУдары по Украине: взрывами выведены из строя ТЭС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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