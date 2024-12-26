https://crimea.ria.ru/20241226/rossiya-mozhet-primenit-oreshnik-snova---putin-1142951136.html
Россия может применить "Орешник" снова - Путин
Россия может применить "Орешник" снова - Путин - РИА Новости Крым, 26.12.2024
Россия может применить "Орешник" снова - Путин
Россия при необходимости может применить систему "Орешник" снова, но она не спешит. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы... РИА Новости Крым, 26.12.2024
2024-12-26T19:56
2024-12-26T19:56
2024-12-26T20:08
владимир путин (политик)
ракетная система средней дальности "орешник"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Россия при необходимости может применить систему "Орешник" снова, но она не спешит. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита ВЕЭС."Против нас используют определенное оружие - мы используем такое же. Они применили пять, семь там систем ATACMS - российская армия ответила комплексным ударом: 240 или 221 удар высокоточным дальнобойным оружием. Если нужно будет, мы увидим, что требуется применение более мощного оружия, мы его используем", - сказал глава государства.По словам президента, Россия не скрывает, что у нас пока немного систем "Орешник". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), ракетная система средней дальности "орешник", оружие, украина, новости сво, россия, вооруженные силы россии, новости
Россия может применить "Орешник" снова - Путин
Путин: РФ при необходимости может применить "Орешник" снова
19:56 26.12.2024 (обновлено: 20:08 26.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Россия при необходимости может применить систему "Орешник" снова, но она не спешит. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита ВЕЭС.
"Против нас используют определенное оружие - мы используем такое же. Они применили пять, семь там систем ATACMS - российская армия ответила комплексным ударом: 240 или 221 удар высокоточным дальнобойным оружием. Если нужно будет, мы увидим, что требуется применение более мощного оружия, мы его используем", - сказал глава государства.
По словам президента, Россия не скрывает, что у нас пока немного систем "Орешник".
"Но мы не спешим их применять. Потому что это оружие мощное, оно предназначено для решения определенных задач. Мы начали серийное производство, сейчас произведем должное количество и нужное нам, разместим на территории Белоруссии. Мы действуем системно, но мы не исключаем возможность применения сегодня или завтра, если будет такая необходимость", - добавил президент.
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