https://crimea.ria.ru/20241226/rossiya-mozhet-primenit-oreshnik-snova---putin-1142951136.html

Россия может применить "Орешник" снова - Путин

Россия может применить "Орешник" снова - Путин - РИА Новости Крым, 26.12.2024

Россия может применить "Орешник" снова - Путин

Россия при необходимости может применить систему "Орешник" снова, но она не спешит. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы... РИА Новости Крым, 26.12.2024

2024-12-26T19:56

2024-12-26T19:56

2024-12-26T20:08

владимир путин (политик)

ракетная система средней дальности "орешник"

оружие

украина

новости сво

россия

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Россия при необходимости может применить систему "Орешник" снова, но она не спешит. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита ВЕЭС."Против нас используют определенное оружие - мы используем такое же. Они применили пять, семь там систем ATACMS - российская армия ответила комплексным ударом: 240 или 221 удар высокоточным дальнобойным оружием. Если нужно будет, мы увидим, что требуется применение более мощного оружия, мы его используем", - сказал глава государства.По словам президента, Россия не скрывает, что у нас пока немного систем "Орешник". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), ракетная система средней дальности "орешник", оружие, украина, новости сво, россия, вооруженные силы россии, новости