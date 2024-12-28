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Новый детский сад за полмиллиарда построят в Алуште - РИА Новости Крым, 28.12.2024
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Новый детский сад за полмиллиарда построят в Алуште
Новый детский сад за полмиллиарда построят в Алуште - РИА Новости Крым, 28.12.2024
Новый детский сад за полмиллиарда построят в Алуште
Новый детский сад за полмиллиарда рублей построят в селе Изобильное под Алуштой к 2027 году. Распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова об определении подрядчика... РИА Новости Крым, 28.12.2024
2024-12-28T12:09
2024-12-28T12:09
строительство
крым
новости крыма
детский сад
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Новый детский сад за полмиллиарда рублей построят в селе Изобильное под Алуштой к 2027 году. Распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова об определении подрядчика опубликовано на официальном портале правительства республики.В соответствии в распоряжением, стоимость контракта составляет почти 510,3 млн рублей. Предельный срок исполнения работ – 31 мая 2027 года. Заказчиком выступает Инвестиционно-строительное управление Крыма.В Крыму до конца года введут в эксплуатацию 19 объектов, в том числе пять детских садов, сообщал ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. Также в 2025 году в республике появится 36 объектов социальной и инженерной инфраструктуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два новых детсада появятся в Первомайском и Сакском районах КрымаКакие новые объекты появятся в Крыму и какие благоустроятАксенов поручил до конца года завершить строительство 26 объектов в Крыму
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строительство, крым, новости крыма, детский сад, алушта
Новый детский сад за полмиллиарда построят в Алуште

В Алуште до 2027 года построят новый детский сад

12:09 28.12.2024
 
© Минстрой КрымаНовый детский сад на 260 мест строится в поселке Приморском городского округа Феодосия
Новый детский сад на 260 мест строится в поселке Приморском городского округа Феодосия
© Минстрой Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Новый детский сад за полмиллиарда рублей построят в селе Изобильное под Алуштой к 2027 году. Распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова об определении подрядчика опубликовано на официальном портале правительства республики.
"Определить Общество с ограниченной ответственностью "СК "ПКФ Констракшн" единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является строительство дошкольной образовательной организации на 150 мест по адресу: город Алушта, село Изобильное", - сказано в документе.
В соответствии в распоряжением, стоимость контракта составляет почти 510,3 млн рублей. Предельный срок исполнения работ – 31 мая 2027 года. Заказчиком выступает Инвестиционно-строительное управление Крыма.
В Крыму до конца года введут в эксплуатацию 19 объектов, в том числе пять детских садов, сообщал ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. Также в 2025 году в республике появится 36 объектов социальной и инженерной инфраструктуры.
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СтроительствоКрымНовости КрымаДетский садАлушта
 
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