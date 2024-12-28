https://crimea.ria.ru/20241228/novyy-detskiy-sad-za-polmilliarda-postroyat-v-alushte-1142988376.html

Новый детский сад за полмиллиарда построят в Алуште

Новый детский сад за полмиллиарда построят в Алуште - РИА Новости Крым, 28.12.2024

Новый детский сад за полмиллиарда построят в Алуште

Новый детский сад за полмиллиарда рублей построят в селе Изобильное под Алуштой к 2027 году. Распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова об определении подрядчика... РИА Новости Крым, 28.12.2024

2024-12-28T12:09

2024-12-28T12:09

2024-12-28T12:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Новый детский сад за полмиллиарда рублей построят в селе Изобильное под Алуштой к 2027 году. Распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова об определении подрядчика опубликовано на официальном портале правительства республики.В соответствии в распоряжением, стоимость контракта составляет почти 510,3 млн рублей. Предельный срок исполнения работ – 31 мая 2027 года. Заказчиком выступает Инвестиционно-строительное управление Крыма.В Крыму до конца года введут в эксплуатацию 19 объектов, в том числе пять детских садов, сообщал ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. Также в 2025 году в республике появится 36 объектов социальной и инженерной инфраструктуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два новых детсада появятся в Первомайском и Сакском районах КрымаКакие новые объекты появятся в Крыму и какие благоустроятАксенов поручил до конца года завершить строительство 26 объектов в Крыму

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

строительство, крым, новости крыма, детский сад, алушта