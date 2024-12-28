https://crimea.ria.ru/20241228/likvidatsiya-razliva-mazuta-v-kerchenskom-prolive-situatsiya-k-dannomu-chasu-1142987971.html
Ликвидация разлива мазута в Керченском проливе: ситуация к данному часу
Ликвидация разлива мазута в Керченском проливе: ситуация к данному часу - РИА Новости Крым, 28.12.2024
Ликвидация разлива мазута в Керченском проливе: ситуация к данному часу
В акватории Керченского пролива очищены все выявленные участки загрязнения нефтепродуктами после крушения танкеров "Волгонефть", очистка пляжей продолжается. Об РИА Новости Крым, 28.12.2024
2024-12-28T11:47
2024-12-28T11:47
2024-12-28T11:55
разлив нефтепродуктов в черном море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. В акватории Керченского пролива очищены все выявленные участки загрязнения нефтепродуктами после крушения танкеров "Волгонефть", очистка пляжей продолжается. Об этом в субботу сообщает Минтранс России.По информации министерства, специалисты продолжают круглосуточный экологический мониторинг морской поверхности. Анализируются в том числе снимки со спутников."На береговой полосе за минувшие сутки новые пятна мазута обнаружены в районе реки Анапки, их удалили ручным способом. Также здесь установили дополнительные боновые заграждения, чтобы нефтепродукты не попали в устье реки", - уточняют в Минтрансе.Специалисты вместе с волонтерами и спасателями продолжают работы по очистке пляжа. Кроме того, в Новороссийске была протестирована установка для откачки нефтепродуктов, которую доставили днем ранее. Оборудование готово к работе. На днях его планируют доставить морским путем к месту аварии."Погодные условия позволили возобновить изучение дна и водолазные спуски. Специалисты продолжают обследование частей затонувших судов", - подытожили в министерстве.Крушение танкеров произошло в Керченском проливе 15 декабря.26 января в главке МЧС Кубани сообщили о введении в Краснодарском крае ЧС федерального уровня вследствие разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. Режим ЧС муниципального характера ранее ввели в Керчи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Сильный ветер отгонит мазут от побережья Крыма и Кубани - ФОБОСРежим ЧС федерального уровня из-за мазута в море: чем это поможет В Крыму следят за движением пятен мазута в сторону полуострова – Аксенов
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news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, новости, керченский пролив, минтранс россии, черное море
Ликвидация разлива мазута в Керченском проливе: ситуация к данному часу
В Керченском проливе очищены все выявленные участки загрязнения акватории нефтепродуктами
11:47 28.12.2024 (обновлено: 11:55 28.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. В акватории Керченского пролива очищены все выявленные участки загрязнения нефтепродуктами после крушения танкеров "Волгонефть", очистка пляжей продолжается. Об этом в субботу сообщает Минтранс России.
"С момента аварии танкеров "Волгонефть" судами Морспасслужбы обследовано более 380,3 квадратных километров акватории, очищено 29,4 тысяч кв. метров. На сегодня все выявленные участки загрязнения в акватории очищены, повторных загрязнений не обнаружено", - говорится в сообщении.
По информации министерства, специалисты продолжают круглосуточный экологический мониторинг морской поверхности. Анализируются в том числе снимки со спутников.
"На береговой полосе за минувшие сутки новые пятна мазута обнаружены в районе реки Анапки, их удалили ручным способом. Также здесь установили дополнительные боновые заграждения, чтобы нефтепродукты не попали в устье реки", - уточняют в Минтрансе.
Специалисты вместе с волонтерами и спасателями продолжают работы по очистке пляжа. Кроме того, в Новороссийске была протестирована установка для откачки нефтепродуктов, которую доставили днем ранее. Оборудование готово к работе. На днях его планируют доставить морским путем к месту аварии.
"Погодные условия позволили возобновить изучение дна и водолазные спуски. Специалисты продолжают обследование частей затонувших судов", - подытожили в министерстве.
Крушение танкеров произошло
в Керченском проливе 15 декабря.
26 января в главке МЧС Кубани сообщили
о введении в Краснодарском крае ЧС федерального уровня вследствие разлива нефтепродуктов
после крушения танкеров в Керченском проливе. Режим ЧС муниципального характера ранее ввели в Керчи.
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