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Уголовное дело по факту убийства детей возбуждено в Тверской области
Уголовное дело по факту убийства детей возбуждено в Тверской области - РИА Новости Крым, 28.12.2024
Уголовное дело по факту убийства детей возбуждено в Тверской области
По факту убийства четырех детей в Тверской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Тверской РИА Новости Крым, 28.12.2024
2024-12-28T10:57
2024-12-28T10:57
2024-12-28T10:57
убийство
тверская область
россия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. По факту убийства четырех детей в Тверской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Тверской области."28 декабря 2024 года в доме, расположенном в садовом некоммерческом товариществе Межурка Калининского муниципального округа Тверской области, обнаружены тела четырех малолетних детей с признаками насильственной смерти", - напомнили в Следкоме.Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Ход следственных действий контролирует руководство следственного управления, которое также находится на месте.Ранее информацию об убийстве детей сообщила прокуратура Тверской области.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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убийство, тверская область, россия, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, происшествия
Уголовное дело по факту убийства детей возбуждено в Тверской области
В Тверской области СК возбудил уголовное дело по факту убийства четырех детей
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. По факту убийства четырех детей в Тверской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Тверской области.
"28 декабря 2024 года в доме, расположенном в садовом некоммерческом товариществе Межурка Калининского муниципального округа Тверской области, обнаружены тела четырех малолетних детей с признаками насильственной смерти", - напомнили в Следкоме.
По информации ведомства, по факту произошедшего следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "убийство двух и более лиц".
Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Ход следственных действий контролирует руководство следственного управления, которое также находится на месте.
Ранее информацию об убийстве детей сообщила
прокуратура Тверской области.
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