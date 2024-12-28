https://crimea.ria.ru/20241228/ugolovnoe-delo-po-faktu-ubiystva-detey-vozbuzhdeno-v-tverskoy-oblasti-1142987131.html

Уголовное дело по факту убийства детей возбуждено в Тверской области

Уголовное дело по факту убийства детей возбуждено в Тверской области - РИА Новости Крым, 28.12.2024

Уголовное дело по факту убийства детей возбуждено в Тверской области

По факту убийства четырех детей в Тверской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Тверской РИА Новости Крым, 28.12.2024

2024-12-28T10:57

2024-12-28T10:57

2024-12-28T10:57

убийство

тверская область

россия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. По факту убийства четырех детей в Тверской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Тверской области."28 декабря 2024 года в доме, расположенном в садовом некоммерческом товариществе Межурка Калининского муниципального округа Тверской области, обнаружены тела четырех малолетних детей с признаками насильственной смерти", - напомнили в Следкоме.Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Ход следственных действий контролирует руководство следственного управления, которое также находится на месте.Ранее информацию об убийстве детей сообщила прокуратура Тверской области.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

тверская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство, тверская область, россия, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, происшествия