https://crimea.ria.ru/20241228/v-krymu-prednovogodnie-poezda-vstrechaet-orkestr-dedov-morozov-1142989935.html

В Крыму предновогодние поезда встречает оркестр Дедов Морозов

В Крыму предновогодние поезда встречает оркестр Дедов Морозов - РИА Новости Крым, 28.12.2024

В Крыму предновогодние поезда встречает оркестр Дедов Морозов

В последний рабочий день года на железнодорожном вокзале Симферополя гостей, приезжающих в Крым, встречает оркестр из 26-ти Дедов Морозов.Акция была... РИА Новости Крым, 28.12.2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. В последний рабочий день года на железнодорожном вокзале Симферополя гостей, приезжающих в Крым, встречает оркестр из 26-ти Дедов Морозов.Акция была организована Министерством туризма Республики Крым совместно с администрацией Симферополя и Крымской железной дорогой.Для пассажиров играют "В лесу родилась елочка" и другие новогодние песни. "У нас в новогоднем репертуаре есть попурри из новогодних песен, такие, как "А снег идет", песни из старых советских фильмов, "Карьера Димы Горина", например. То есть доброе, хорошее, светлое", - сказал главный дирижер Симферопольского эстрадно-духового оркестра Эдуард Волков. Детей поздравили настоящая Снегурочка и Снеговик. Артисты проводили анимационные программы для детей и взрослых, викторины и конкурсы с призами и сладкими мандаринами. Пассажиры поезда №28 "Москва - Симферополь" с удовольствием угощались мандаринами, улыбались, обнимались со Снегурочкой и снимали происходящее на телефоны. Москвичка Татьяна приехала в Крым к мужу, который здесь работает.Варвара с детьми и с мужем приехали в Крым встречать Новый год в одном из курортных отелей. Проводить зимние каникулы в Крыму уже стало их семейной традицией."Мы из Воронежа. Очень приятно, здорово, что так встречают. Мы в прошлом году были в крымском отеле на отдыхе, нам очень понравилось. Решили вернуться снова", - улыбается она.Когда "дедушки"-оркестранты завершили концерт, в Туристско-информационном центре на вокзале в торжественной обстановке отправили письма и открытки Деду Морозу в Великий Устюг."Мы предложили всем объектам размещения, всем администрациям принять участие в нашей акции "Новый год в Крыму как дома", отправить открытку из Крыма Деду Морозу. У всех новогодних елок стояли вот такие ящики для сбора писем", - рассказал директор Крымского туристского центра Михаил Назаров.Таким образом набралось больше двух тысяч писем и открыток, уточнил он. В рамках информационной кампании "Новый год в Крыму как дома" Министерство курортов и туризма разработало для гостей Карту чудес и Календарь новогодних мероприятий, а также подготовили варианты новогоднего отдыха. Информационными партнерами кампании являются РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму".25 декабря на вокзале в Симферополе отмечали пятилетие открытия железнодорожного движения на полуостров по Крымскому мосту. Пассажиров юбилейного поезда № 28 "Москва – Симферополь" также встречали с оркестром и подарками. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: День святителя Николая Чудотворца – день богоугодных дел Новогодний оракул и подарки: как в крымских поездах встретят Новый год Новогодний оракул и подарки: как в крымских поездах встретят Новый год

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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