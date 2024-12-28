Рейтинг@Mail.ru
В Крыму предновогодние поезда встречает оркестр Дедов Морозов - РИА Новости Крым, 28.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241228/v-krymu-prednovogodnie-poezda-vstrechaet-orkestr-dedov-morozov-1142989935.html
В Крыму предновогодние поезда встречает оркестр Дедов Морозов
В Крыму предновогодние поезда встречает оркестр Дедов Морозов - РИА Новости Крым, 28.12.2024
В Крыму предновогодние поезда встречает оркестр Дедов Морозов
В последний рабочий день года на железнодорожном вокзале Симферополя гостей, приезжающих в Крым, встречает оркестр из 26-ти Дедов Морозов.Акция была... РИА Новости Крым, 28.12.2024
2024-12-28T12:45
2024-12-28T14:03
симферополь
новый год 2025
новый 2019 год в крыму
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142989286_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ee4e77dcab45aecdb722993bbbe01432.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. В последний рабочий день года на железнодорожном вокзале Симферополя гостей, приезжающих в Крым, встречает оркестр из 26-ти Дедов Морозов.Акция была организована Министерством туризма Республики Крым совместно с администрацией Симферополя и Крымской железной дорогой.Для пассажиров играют "В лесу родилась елочка" и другие новогодние песни. "У нас в новогоднем репертуаре есть попурри из новогодних песен, такие, как "А снег идет", песни из старых советских фильмов, "Карьера Димы Горина", например. То есть доброе, хорошее, светлое", - сказал главный дирижер Симферопольского эстрадно-духового оркестра Эдуард Волков. Детей поздравили настоящая Снегурочка и Снеговик. Артисты проводили анимационные программы для детей и взрослых, викторины и конкурсы с призами и сладкими мандаринами. Пассажиры поезда №28 "Москва - Симферополь" с удовольствием угощались мандаринами, улыбались, обнимались со Снегурочкой и снимали происходящее на телефоны. Москвичка Татьяна приехала в Крым к мужу, который здесь работает.Варвара с детьми и с мужем приехали в Крым встречать Новый год в одном из курортных отелей. Проводить зимние каникулы в Крыму уже стало их семейной традицией."Мы из Воронежа. Очень приятно, здорово, что так встречают. Мы в прошлом году были в крымском отеле на отдыхе, нам очень понравилось. Решили вернуться снова", - улыбается она.Когда "дедушки"-оркестранты завершили концерт, в Туристско-информационном центре на вокзале в торжественной обстановке отправили письма и открытки Деду Морозу в Великий Устюг."Мы предложили всем объектам размещения, всем администрациям принять участие в нашей акции "Новый год в Крыму как дома", отправить открытку из Крыма Деду Морозу. У всех новогодних елок стояли вот такие ящики для сбора писем", - рассказал директор Крымского туристского центра Михаил Назаров.Таким образом набралось больше двух тысяч писем и открыток, уточнил он. В рамках информационной кампании "Новый год в Крыму как дома" Министерство курортов и туризма разработало для гостей Карту чудес и Календарь новогодних мероприятий, а также подготовили варианты новогоднего отдыха. Информационными партнерами кампании являются РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму".25 декабря на вокзале в Симферополе отмечали пятилетие открытия железнодорожного движения на полуостров по Крымскому мосту. Пассажиров юбилейного поезда № 28 "Москва – Симферополь" также встречали с оркестром и подарками. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: День святителя Николая Чудотворца – день богоугодных дел Новогодний оракул и подарки: как в крымских поездах встретят Новый год Новогодний оракул и подарки: как в крымских поездах встретят Новый год
https://crimea.ria.ru/20241224/krym-do-kontsa-goda-zhdet-shestimillionnogo-turista-1142884480.html
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142989286_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_08fb92479bc40d4b243087099df820e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
симферополь, новый год 2025, новый 2019 год в крыму, новости крыма, крым
В Крыму предновогодние поезда встречает оркестр Дедов Морозов

На вокзале Симферополя поезда встречают оркестр Дедов Морозов и Снегурочка

12:45 28.12.2024 (обновлено: 14:03 28.12.2024)
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. В последний рабочий день года на железнодорожном вокзале Симферополя гостей, приезжающих в Крым, встречает оркестр из 26-ти Дедов Морозов.Акция была организована Министерством туризма Республики Крым совместно с администрацией Симферополя и Крымской железной дорогой.
Для пассажиров играют "В лесу родилась елочка" и другие новогодние песни.
"У нас в новогоднем репертуаре есть попурри из новогодних песен, такие, как "А снег идет", песни из старых советских фильмов, "Карьера Димы Горина", например. То есть доброе, хорошее, светлое", - сказал главный дирижер Симферопольского эстрадно-духового оркестра Эдуард Волков.
© РИА Новости КрымНа вокзале Симферополя поезда встречает оркестр Дедов Морозов и Снегурочка
На вокзале Симферополя поезда встречает оркестр Дедов Морозов и Снегурочка
1 из 3
На вокзале Симферополя поезда встречает оркестр Дедов Морозов и Снегурочка
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымНа вокзале Симферополя поезда встречает оркестр Дедов Морозов и Снегурочка
На вокзале Симферополя поезда встречает оркестр Дедов Морозов и Снегурочка
2 из 3
На вокзале Симферополя поезда встречает оркестр Дедов Морозов и Снегурочка
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымНа вокзале Симферополя поезда встречает оркестр Дедов Морозов и Снегурочка
На вокзале Симферополя поезда встречает оркестр Дедов Морозов и Снегурочка
3 из 3
На вокзале Симферополя поезда встречает оркестр Дедов Морозов и Снегурочка
© РИА Новости Крым
1 из 3
На вокзале Симферополя поезда встречает оркестр Дедов Морозов и Снегурочка
© РИА Новости Крым
2 из 3
На вокзале Симферополя поезда встречает оркестр Дедов Морозов и Снегурочка
© РИА Новости Крым
3 из 3
На вокзале Симферополя поезда встречает оркестр Дедов Морозов и Снегурочка
© РИА Новости Крым
Детей поздравили настоящая Снегурочка и Снеговик. Артисты проводили анимационные программы для детей и взрослых, викторины и конкурсы с призами и сладкими мандаринами.
"Новогодние праздники всегда вызывают хорошие эмоции. А тем более, когда люди выходят из поезда, допустим, из Москвы, из столицы в столицу приезжают, заметил Волков. - Тут живой оркестр в костюмах Дедов Морозов, по моему, только улыбки и только хорошее впечатление у пассажиров. Ну и у нас, конечно, тоже. Делая приятное людям, самим приятно становится".
Пассажиры поезда №28 "Москва - Симферополь" с удовольствием угощались мандаринами, улыбались, обнимались со Снегурочкой и снимали происходящее на телефоны. Москвичка Татьяна приехала в Крым к мужу, который здесь работает.
"Очень здорово, вообще неожиданная встреча, - поделилась эмоциями она. – Красиво, здорово, неожиданно. Снега нету, а настроение создали праздничное! Всех с праздником, всех благ и всем желаю, чтобы в этом году наступил долгожданный мир", - сказала она.
Варвара с детьми и с мужем приехали в Крым встречать Новый год в одном из курортных отелей. Проводить зимние каникулы в Крыму уже стало их семейной традицией.
"Мы из Воронежа. Очень приятно, здорово, что так встречают. Мы в прошлом году были в крымском отеле на отдыхе, нам очень понравилось. Решили вернуться снова", - улыбается она.
Когда "дедушки"-оркестранты завершили концерт, в Туристско-информационном центре на вокзале в торжественной обстановке отправили письма и открытки Деду Морозу в Великий Устюг.
"Мы предложили всем объектам размещения, всем администрациям принять участие в нашей акции "Новый год в Крыму как дома", отправить открытку из Крыма Деду Морозу. У всех новогодних елок стояли вот такие ящики для сбора писем", - рассказал директор Крымского туристского центра Михаил Назаров.
Таким образом набралось больше двух тысяч писем и открыток, уточнил он. В рамках информационной кампании "Новый год в Крыму как дома" Министерство курортов и туризма разработало для гостей Карту чудес и Календарь новогодних мероприятий, а также подготовили варианты новогоднего отдыха. Информационными партнерами кампании являются РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму".
25 декабря на вокзале в Симферополе отмечали пятилетие открытия железнодорожного движения на полуостров по Крымскому мосту. Пассажиров юбилейного поезда № 28 "Москва – Симферополь" также встречали с оркестром и подарками.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
День святителя Николая Чудотворца – день богоугодных дел
Новогодний оракул и подарки: как в крымских поездах встретят Новый год
Новогодний оракул и подарки: как в крымских поездах встретят Новый год
Поезд на вокзале в Симферополе - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
24 декабря, 18:56Радио "Спутник в Крыму"
Крым до конца года ждет шестимиллионного туриста
 
СимферопольНовый год 2025Новый 2019 год в КрымуНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:41Над Крымом отработала ПВО второй раз за день
17:31"Газпром" прекратит поставки газа в Молдавию с 1 января
17:09Подготовка к 100-летию Артека: в Крыму обсудили программу празднования
17:07Крымские десантники захватили опорный пункт ВСУ в Курской области
16:55Детский хоспис в Крыму – что сделано за год работы с паллиативными детьми
16:41В Самаре в доме взорвался газ в котельной – есть пострадавшие
16:30Путин извинился перед Алиевым за крушение самолета
16:25Редактор телеканала "Известия" погиб в зоне спецоперации
16:07Telegram-канал РИА Новости заблокировали в Европе
15:53На Кубани главбух кооператива обманула вкладчиков на 108 млн
15:41Осенний призыв завершен – служить Родине поехали более 130 тысяч солдат
15:37Крымский мост сейчас – очередь продолжает расти
15:23Глава МЧС потребовал ускорить ликвидацию разлива мазута
15:07Важные законы: Путин подписал ряд документов
14:54В Севастополе мошенник пытался выманить у коммерсанта 2,5 млн взятки
14:40Комендантский час в Херсонской области отменен на Новый год
14:23В Курской области группировка "Север" громит 14 бригад ВСУ
14:13Крымский мост сегодня - сколько ждать проезда
14:08Над Крымом отработала ПВО
14:01Киев за сутки потерял еще 1,5 тысячи боевиков - данные Минобороны
Лента новостейМолния