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Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 28.12.2024
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
В субботу в Крыму местами пройдут небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега; ночью в отдельных районах ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица. Об... РИА Новости Крым, 28.12.2024
2024-12-28T00:01
2024-12-28T00:01
2024-12-28T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму местами пройдут небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега; ночью в отдельных районах ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, мокрый снег, ночью на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +1…+3.В Севастополе облачно. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный ночью 10-15 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +4...+6 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, временами дождь. Ночью 0...+7 градусов, днем столбики термометров покажут +5...+7.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью и в течение дня столбики термометров покажут +2...+4 градуса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
Погода в Крыму в субботу
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму местами пройдут небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега; ночью в отдельных районах ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3; днем 0…+5, на южном побережье до +7 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, мокрый снег, ночью на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +1…+3.
В Севастополе облачно. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный ночью 10-15 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +4...+6 градусов.
В Ялте и Алуште переменная облачность, временами дождь. Ночью 0...+7 градусов, днем столбики термометров покажут +5...+7.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью и в течение дня столбики термометров покажут +2...+4 градуса.
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