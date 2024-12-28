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Чего ждать от погоды в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 28.12.2024
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Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 28.12.2024
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
В субботу в Крыму местами пройдут небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега; ночью в отдельных районах ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица. Об... РИА Новости Крым, 28.12.2024
2024-12-28T00:01
2024-12-28T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму местами пройдут небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега; ночью в отдельных районах ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, мокрый снег, ночью на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +1…+3.В Севастополе облачно. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный ночью 10-15 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +4...+6 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, временами дождь. Ночью 0...+7 градусов, днем столбики термометров покажут +5...+7.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью и в течение дня столбики термометров покажут +2...+4 градуса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
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96
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу

Погода в Крыму в субботу

00:01 28.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТуман в Симферополе
Туман в Симферополе - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму местами пройдут небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега; ночью в отдельных районах ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3; днем 0…+5, на южном побережье до +7 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, мокрый снег, ночью на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +1…+3.
В Севастополе облачно. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный ночью 10-15 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +4...+6 градусов.
В Ялте и Алуште переменная облачность, временами дождь. Ночью 0...+7 градусов, днем столбики термометров покажут +5...+7.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью и в течение дня столбики термометров покажут +2...+4 градуса.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 28 декабря
22:59Новые детали крушения самолета в Актау и учения в Крыму: главное за день
22:40Двое детей и трое взрослых пострадали в ДТП в Крыму
22:17Метр до батареи: как правильно установить новогоднюю елку – советы МЧС
21:32На Кубань доставили установку для откачки мазута с затонувших танкеров
21:13Митрополит Тихон стал игуменом Херсонесского монастыря в Севастополе
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20:21Новогоднее застолье вегана: что есть и как готовить
19:37Снег с дождем и ночной мороз: какой будет погода в Крыму на выходных
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17:03Аэропорт "Симферополь" свяжут с городами Крыма железной дорогой
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