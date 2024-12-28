https://crimea.ria.ru/20241228/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-subbotu-1142894463.html

Чего ждать от погоды в Крыму в субботу

Чего ждать от погоды в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 28.12.2024

Чего ждать от погоды в Крыму в субботу

В субботу в Крыму местами пройдут небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега; ночью в отдельных районах ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица. Об... РИА Новости Крым, 28.12.2024

2024-12-28T00:01

2024-12-28T00:01

2024-12-28T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму местами пройдут небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега; ночью в отдельных районах ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, мокрый снег, ночью на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +1…+3.В Севастополе облачно. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный ночью 10-15 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +4...+6 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, временами дождь. Ночью 0...+7 градусов, днем столбики термометров покажут +5...+7.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью и в течение дня столбики термометров покажут +2...+4 градуса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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севастополь

ялта

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евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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