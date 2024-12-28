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В Курской области группировка "Север" громит 14 бригад ВСУ - РИА Новости Крым, 28.12.2024
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В Курской области группировка "Север" громит 14 бригад ВСУ
В Курской области группировка "Север" громит 14 бригад ВСУ - РИА Новости Крым, 28.12.2024
В Курской области группировка "Север" громит 14 бригад ВСУ
В Курской области подразделения группировки войск "Север" в течение суток наносили удары по формированиям 14-ти бригад украинской армии. Потери врага составили... РИА Новости Крым, 28.12.2024
2024-12-28T14:23
2024-12-28T14:23
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
министерство обороны рф
новости
потери всу
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. В Курской области подразделения группировки войск "Север" в течение суток наносили удары по формированиям 14-ти бригад украинской армии. Потери врага составили 250 военнослужащих, одна БМП, шесть автомобилей и пять минометов, сообщает Минобороны РФ.Бои шли в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Куриловка, Лебедевка, Леонидовка, Мартыновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плехово и Свердликово.Авиация и артиллерия наносила удары по живой силе и технике формирований ВСУ в районах населенных пунктов Ивашковский, 1-й Княжий, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новая Сорочина, Плехово, Свердликово, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Ворожба, Журавка, Малая Рыбица и Павловка в Сумской области.За время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 44 820 военнослужащих, 259 танков, 200 боевых машин пехоты и сотни единиц другой техники.В зоне специальной военной операции противник за прошедшие сутки потерял около полутора тысяч солдат и офицеров. Оперативно-тактической авиацией, артиллерией, БПЛА и ракетными войсками нанесены удары по военному аэродрому, складу ГСМ, живой силе и технике ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отражены более ста контратак: ВСУ потеряли почти 13 тысяч боевиковЕще два населенных пункта освободили ВС РФ в Харьковской области и ДНРВС РФ уничтожили в курском пограничье более 230 боевиков ВСУ
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ситуация в курской области после нападения всу, курская область, министерство обороны рф, новости, потери всу , россия, украина
В Курской области группировка "Север" громит 14 бригад ВСУ

В Курской области российские военнослужащие бьют по силам 14-ти украинских бригад

14:23 28.12.2024
 
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Стрельба снарядами Краснополь из гаубицы 2А65 Мста-Б ЦВО - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. В Курской области подразделения группировки войск "Север" в течение суток наносили удары по формированиям 14-ти бригад украинской армии. Потери врага составили 250 военнослужащих, одна БМП, шесть автомобилей и пять минометов, сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям четырех механизированных, тяжелой механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырех бригад территориальной обороны ВСУ", - говорится в сообщении.
Бои шли в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Куриловка, Лебедевка, Леонидовка, Мартыновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плехово и Свердликово.
Авиация и артиллерия наносила удары по живой силе и технике формирований ВСУ в районах населенных пунктов Ивашковский, 1-й Княжий, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новая Сорочина, Плехово, Свердликово, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Ворожба, Журавка, Малая Рыбица и Павловка в Сумской области.
За время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 44 820 военнослужащих, 259 танков, 200 боевых машин пехоты и сотни единиц другой техники.
В зоне специальной военной операции противник за прошедшие сутки потерял около полутора тысяч солдат и офицеров. Оперативно-тактической авиацией, артиллерией, БПЛА и ракетными войсками нанесены удары по военному аэродрому, складу ГСМ, живой силе и технике ВСУ.
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Ситуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьМинистерство обороны РФНовостиПотери ВСУРоссияУкраина
 
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