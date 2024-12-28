https://crimea.ria.ru/20241228/kiev-za-sutki-poteryal-esche-15-tysyachi-boevikov---dannye-minoborony-1142992611.html

Киев за сутки потерял еще 1,5 тысячи боевиков - данные Минобороны

Киев за сутки потерял еще 1,5 тысячи боевиков - данные Минобороны - РИА Новости Крым, 28.12.2024

Киев за сутки потерял еще 1,5 тысячи боевиков - данные Минобороны

Киев за сутки потерял еще 1470 боевиков в зоне спецоперации, а также технику и вооружение. Об этом сообщается в сводке Минобороны в субботу. РИА Новости Крым, 28.12.2024

2024-12-28T14:01

2024-12-28T14:01

2024-12-28T14:02

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Киев за сутки потерял еще 1470 боевиков в зоне спецоперации, а также технику и вооружение. Об этом сообщается в сводке Минобороны в субботу.В зоне ответственности подразделений группировки войск "Север" ВСУ потеряли более 80 солдат, автомобиль, две гаубицы Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы и полевой склад боеприпасов.Российская группа "Запад" улучшила положение по переднему краю, отразила две контратаки. Противник потерял свыше 440 военнослужащих, два бронетранспортера "Буцефал" и М113, итальянские боевую бронированную машину Iveco и гаубицу Melara, восемь автомобилей, гаубицы М198 и две Д-30, орудие Д-20, две станции радиоэлектронной борьбы "Захист" и "Анклав", два полевых склада боеприпасов.Бойцы "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи, уничтожили до 260 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника, отразили 12 контратак, разбили до 450 боевиков, два танка, включая немецкий Leopard, три боевые машины пехоты, в том числе американскую Bradley, четыре бронетранспортера, из них два американских М113 и британский Spartan, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходную артустановку "Пион", орудие Д-20 и американскую гаубицу М101.Группировка "Восток" улучшила тактическое положение, отразила контратаку. Потери ВСУ - до 160 человек, четыре автомобиля, самоходные артустановки "Богдана" и "Гвоздика", гаубицы Д-30 и британская L-119.Подразделения "Днепра" уничтожили более 80 военнослужащих ВСУ, два автомобиля, орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы.Также поражены инфраструктура военного аэродрома, склад ГСМ, скопления живой силы и военной техники противника, уничтожены три американских реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 104 беспилотника, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции.Всего с начала спецоперации уничтожены 650 самолетов, 283 вертолета, 38752 беспилотника, 590 зенитных ракетных комплексов, 20072 танка и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 20058 орудий полевой артиллерии и минометов, 29603 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отражены более ста контратак: ВСУ потеряли почти 13 тысяч боевиковВ Курской области уничтожены более 600 боевиков – сводка за суткиЕще два населенных пункта освободили ВС РФ в Харьковской области и ДНР

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , новости, инфографика