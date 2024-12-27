https://crimea.ria.ru/20241227/v-kurskoy-oblasti-unichtozheny-bolee-600-boevikov--svodka-za-sutki-1142968560.html
В Курской области уничтожены более 600 боевиков – сводка за сутки
В Курской области уничтожены более 600 боевиков – сводка за сутки - РИА Новости Крым, 27.12.2024
В Курской области уничтожены более 600 боевиков – сводка за сутки
В Курской области российские военнослужащие продолжают уничтожать формирования ВСУ – за сутки противник потерял более 600 человек убитыми и ранеными. Об этом... РИА Новости Крым, 27.12.2024
2024-12-27T14:02
2024-12-27T14:02
2024-12-27T14:02
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
министерство обороны рф
новости
вооруженные силы россии
россия
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/05/1142402556_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_974b79c3b6dd7180691eabcc9cf31010.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. В Курской области российские военнослужащие продолжают уничтожать формирования ВСУ – за сутки противник потерял более 600 человек убитыми и ранеными. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" продолжают наступление. Ударами авиации и артиллерии поражается живая сила и техника противника в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 44570 боевиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241227/po-ukraine-naneseny-37-gruppovykh-udarov-po-energoobektam-i-aerodromam-1142967566.html
курская область
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/05/1142402556_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_84825e19109eaa7f740cc8aad56e2009.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, россия, потери всу
В Курской области уничтожены более 600 боевиков – сводка за сутки
В Курской области более 600 украинских боевиков ликвидированы за сутки