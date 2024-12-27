https://crimea.ria.ru/20241227/v-kurskoy-oblasti-unichtozheny-bolee-600-boevikov--svodka-za-sutki-1142968560.html

В Курской области уничтожены более 600 боевиков – сводка за сутки

В Курской области уничтожены более 600 боевиков – сводка за сутки - РИА Новости Крым, 27.12.2024

В Курской области уничтожены более 600 боевиков – сводка за сутки

В Курской области российские военнослужащие продолжают уничтожать формирования ВСУ – за сутки противник потерял более 600 человек убитыми и ранеными. Об этом... РИА Новости Крым, 27.12.2024

2024-12-27T14:02

2024-12-27T14:02

2024-12-27T14:02

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

министерство обороны рф

новости

вооруженные силы россии

россия

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. В Курской области российские военнослужащие продолжают уничтожать формирования ВСУ – за сутки противник потерял более 600 человек убитыми и ранеными. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" продолжают наступление. Ударами авиации и артиллерии поражается живая сила и техника противника в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 44570 боевиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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курская область

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, россия, потери всу