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В Курской области уничтожены более 600 боевиков – сводка за сутки - РИА Новости Крым, 27.12.2024
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В Курской области уничтожены более 600 боевиков – сводка за сутки
В Курской области уничтожены более 600 боевиков – сводка за сутки - РИА Новости Крым, 27.12.2024
В Курской области уничтожены более 600 боевиков – сводка за сутки
В Курской области российские военнослужащие продолжают уничтожать формирования ВСУ – за сутки противник потерял более 600 человек убитыми и ранеными. Об этом... РИА Новости Крым, 27.12.2024
2024-12-27T14:02
2024-12-27T14:02
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
министерство обороны рф
новости
вооруженные силы россии
россия
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. В Курской области российские военнослужащие продолжают уничтожать формирования ВСУ – за сутки противник потерял более 600 человек убитыми и ранеными. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" продолжают наступление. Ударами авиации и артиллерии поражается живая сила и техника противника в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 44570 боевиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, россия, потери всу
В Курской области уничтожены более 600 боевиков – сводка за сутки

В Курской области более 600 украинских боевиков ликвидированы за сутки

14:02 27.12.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. В Курской области российские военнослужащие продолжают уничтожать формирования ВСУ – за сутки противник потерял более 600 человек убитыми и ранеными. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

"За сутки потери ВСУ составили более 600 военнослужащих, уничтожены четыре танка, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, 24 боевые бронированные машины, 20 автомобилей, семь артиллерийских орудий и шесть минометов", – говорится в сообщении.

Подразделения группировки войск "Север" продолжают наступление. Ударами авиации и артиллерии поражается живая сила и техника противника в Сумской области.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 44570 боевиков.
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Курская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУМинистерство обороны РФНовостиВооруженные силы РоссииРоссияПотери ВСУ
 
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