Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 28 декабря - РИА Новости Крым, 28.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241228/kakoy-segodnya-prazdnik-28-dekabrya-1133853616.html
Какой сегодня праздник: 28 декабря
Какой сегодня праздник: 28 декабря - РИА Новости Крым, 28.12.2024
Какой сегодня праздник: 28 декабря
Сегодня весь мир празднует Международный день кино и День поиска северного оленя, а испанцы – День смеха. В этот день в 1869 году запатентована первая... РИА Новости Крым, 28.12.2024
2024-12-28T00:00
2024-12-28T00:00
праздники и памятные даты
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111361/26/1113612676_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_d0489ae95b4b48bca78cb66b551e6d47.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Сегодня весь мир празднует Международный день кино и День поиска северного оленя, а испанцы – День смеха. В этот день в 1869 году запатентована первая жевательная резинка из каучука, а в 1895-м в Париже состоялся публичный показ "Синематографа братьев Люмьер". В этот день родились британская актриса Мэгги Смит, сыгравшая Минерву МакГонагалл в знаменитой киноэпопее о юном волшебнике Гарри Потере, российский актер Александр Робак.Что празднуют в миреКинематографисты всего мира отмечают День кино, поскольку именно в этот день 129 лет назад состоялся первый публичный кинопоказ. Об этом мы расскажем чуть ниже, а пока вот вам интересный факт: самым популярным у кинематографистов оказался император Наполеон Бонапарт, ставший персонажем почти двухсот картин. На втором месте – Иисус Христос, "поучаствовавший" в 150 фильмах. На третьем – вождь русского пролетариата Владимир Ленин, который "сыграл" почти в 86 картинах и обошел Адольфа Гитлера, занявшего 4-е место с 84-мя кинолентами.У испанцев в разгар предновогодней суеты – День смеха. Традиция отмечать веселый праздник уходит корнями в XVI век, в этот день всем "божьим людям" – нищим и юродивым – разрешалось вести себя непристойно и просить больше милостыни. Со временем дата трансформировалась в праздник розыгрышей.Также сегодня можно отметить День продолжения банкета и День поиска северного оленя. Именины у Павла, Василия, Степана.Знаменательные датыВ этот день в 1869 году американский дантист Уильям Семпл запатентовал первую жевательную резинку из каучука. Кстати, на самом деле жвачку жевали еще пещерные люди. По крайней мере, первый засохший комочек смолы, на котором остались следы человеческих зубов, датируется V тысячелетием до нашей эры.В 1895-м состоялся первый публичный показ "Синематографа братьев Люмьер". Кино показывали в подвале "Гран кафе" на бульваре Капуцинок в Париже. Купив билет за один франк, каждый из 35 зрителей увидел "Выход рабочих с фабрики братьев Люмьер", "Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота", "Завтрак младенца", "Вылавливание красных рыбок" и постановочный комедийный скетч "Политый поливальщик". Впечатлений было, как известно, море.Кто родился в этот деньБольшинство современных зрителей знает эту британскую актрису по роли профессора Минервы МакГонагалл во всемирно известной саге о юном волшебнике Гарри Поттере. А вот зрителям со стажем Мэгги Смит известна по многим другим фильмам, которые занимают почетное место в истории мирового кинематографа. Сегодня ей исполнилось бы 90 лет.Также в этот день родились французский поэт и писатель Анри де Ренье, маршал Советского Союза Иван Конев, американский актер, кинорежиссер и кинопродюсер, Лауреат премии "Оскар" Дензел Вашингтон, российский актер театра и кино Александр Робак.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111361/26/1113612676_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_fe0ba64b2ddf9ab33a155a8c67abe311.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 28 декабря

Что празднуют в России и в мире 28 декабря

00:00 28.12.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗрители в кинотеатре. Архивное фото
Зрители в кинотеатре. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Сегодня весь мир празднует Международный день кино и День поиска северного оленя, а испанцы – День смеха. В этот день в 1869 году запатентована первая жевательная резинка из каучука, а в 1895-м в Париже состоялся публичный показ "Синематографа братьев Люмьер". В этот день родились британская актриса Мэгги Смит, сыгравшая Минерву МакГонагалл в знаменитой киноэпопее о юном волшебнике Гарри Потере, российский актер Александр Робак.

Что празднуют в мире

Кинематографисты всего мира отмечают День кино, поскольку именно в этот день 129 лет назад состоялся первый публичный кинопоказ. Об этом мы расскажем чуть ниже, а пока вот вам интересный факт: самым популярным у кинематографистов оказался император Наполеон Бонапарт, ставший персонажем почти двухсот картин. На втором месте – Иисус Христос, "поучаствовавший" в 150 фильмах. На третьем – вождь русского пролетариата Владимир Ленин, который "сыграл" почти в 86 картинах и обошел Адольфа Гитлера, занявшего 4-е место с 84-мя кинолентами.
У испанцев в разгар предновогодней суеты – День смеха. Традиция отмечать веселый праздник уходит корнями в XVI век, в этот день всем "божьим людям" – нищим и юродивым – разрешалось вести себя непристойно и просить больше милостыни. Со временем дата трансформировалась в праздник розыгрышей.
Также сегодня можно отметить День продолжения банкета и День поиска северного оленя. Именины у Павла, Василия, Степана.

Знаменательные даты

В этот день в 1869 году американский дантист Уильям Семпл запатентовал первую жевательную резинку из каучука. Кстати, на самом деле жвачку жевали еще пещерные люди. По крайней мере, первый засохший комочек смолы, на котором остались следы человеческих зубов, датируется V тысячелетием до нашей эры.
В 1895-м состоялся первый публичный показ "Синематографа братьев Люмьер". Кино показывали в подвале "Гран кафе" на бульваре Капуцинок в Париже. Купив билет за один франк, каждый из 35 зрителей увидел "Выход рабочих с фабрики братьев Люмьер", "Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота", "Завтрак младенца", "Вылавливание красных рыбок" и постановочный комедийный скетч "Политый поливальщик". Впечатлений было, как известно, море.

Кто родился в этот день

Большинство современных зрителей знает эту британскую актрису по роли профессора Минервы МакГонагалл во всемирно известной саге о юном волшебнике Гарри Поттере. А вот зрителям со стажем Мэгги Смит известна по многим другим фильмам, которые занимают почетное место в истории мирового кинематографа. Сегодня ей исполнилось бы 90 лет.
Также в этот день родились французский поэт и писатель Анри де Ренье, маршал Советского Союза Иван Конев, американский актер, кинорежиссер и кинопродюсер, Лауреат премии "Оскар" Дензел Вашингтон, российский актер театра и кино Александр Робак.
 
Праздники и памятные датыОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 28 декабря
22:59Новые детали крушения самолета в Актау и учения в Крыму: главное за день
22:40Двое детей и трое взрослых пострадали в ДТП в Крыму
22:17Метр до батареи: как правильно установить новогоднюю елку – советы МЧС
21:32На Кубань доставили установку для откачки мазута с затонувших танкеров
21:13Митрополит Тихон стал игуменом Херсонесского монастыря в Севастополе
20:45Масла из вейпов проникают в легкие и вызывают новую болезнь – Онищенко
20:21Новогоднее застолье вегана: что есть и как готовить
19:37Снег с дождем и ночной мороз: какой будет погода в Крыму на выходных
19:11"Черная Луна" взойдет над Крымом 31 декабря - чего ожидать
18:51Три мирных жителя ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область
18:43Севастополец получил 7 лет колонии за "пьяное" убийство знакомой
18:25Железными дорогами Крыма проехали 11 млн человек за год
18:032024 год стал знаковым для Крыма - политолог
17:45В Чечне объявлен траур в связи с крушением самолета в Актау
17:31Более двадцати боевиков ВСУ будут осуждены за вторжение в Курскую область
17:23Внешнее воздействие: раскрыты детали катастрофы самолета в Казахстане
17:16На Крымском мосту образовалась очередь
17:03Аэропорт "Симферополь" свяжут с городами Крыма железной дорогой
Лента новостейМолния