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Крымский мост сейчас - со стороны Тамани растет очередь - РИА Новости Крым, 28.12.2024
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост сейчас - со стороны Тамани растет очередь
Крымский мост сейчас - со стороны Тамани растет очередь - РИА Новости Крым, 28.12.2024
Крымский мост сейчас - со стороны Тамани растет очередь
На Крымском мосту начала расти очередь со стороны материка в сторону полуострова. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 28.12.2024
2024-12-28T13:15
2024-12-28T13:15
ситуация на дорогах крыма
крым
новости крыма
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. На Крымском мосту начала расти очередь со стороны материка в сторону полуострова. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по мостовому переходу разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Весь транспорт проходит обязательный досмотр в целях безопасности.Грузовой транспорт следует через паромную переправу из порта Крым в порт Кавказ и в обратном направлении. Кроме того, можно воспользоваться сухопутным коридором. По пути следования есть АЗС, работает мобильная связь и есть возможность рассчитываться банковскими картами.Ранее президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии автодороги А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь, которая обеспечит выход к Крымскому мосту и сократит время пути из Краснодарского края до Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:1290 км дорог отремонтируют и построят в Крыму за пять летВ Крыму в этом году проложили почти 80 километров новых дорог к курортамОт Питера до Севастополя без светофоров: Хуснуллин о новом на трассе М-4
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крым, новости крыма, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань
Крымский мост сейчас - со стороны Тамани растет очередь

На Крымском мосту появилась очередь со стороны Тамани

13:15 28.12.2024
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. На Крымском мосту начала расти очередь со стороны материка в сторону полуострова. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"На 13:00 в очереди со стороны Тамани находится 50 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении.
Движение по мостовому переходу разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Весь транспорт проходит обязательный досмотр в целях безопасности.
Грузовой транспорт следует через паромную переправу из порта Крым в порт Кавказ и в обратном направлении. Кроме того, можно воспользоваться сухопутным коридором. По пути следования есть АЗС, работает мобильная связь и есть возможность рассчитываться банковскими картами.
Ранее президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии автодороги А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь, которая обеспечит выход к Крымскому мосту и сократит время пути из Краснодарского края до Крыма.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымНовости КрымаКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьТамань
 
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