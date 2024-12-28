https://crimea.ria.ru/20241228/vazhnye-zakony-putin-podpisal-ryad-dokumentov-1142994615.html

Важные законы: Путин подписал ряд документов

Важные законы: Путин подписал ряд документов - РИА Новости Крым, 28.12.2024

Важные законы: Путин подписал ряд документов

В России начнут действовать новые законы, их в субботу подписал президент страны Владимир Путин. Тексты документов размещены на официальном портале... РИА Новости Крым, 28.12.2024

2024-12-28T15:07

2024-12-28T15:07

2024-12-28T15:07

владимир путин (политик)

россия

закон и право

новости

миграционная политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. В России начнут действовать новые законы, их в субботу подписал президент страны Владимир Путин. Тексты документов размещены на официальном портале опубликования правовых актов.Миграционная политикаНовые требования будут предъявлены к пребыванию мигрантов в России. В частности, подписан закон о запрете приема в школы детей мигрантов без знания русского языка. Теперь тестирование по языку перед зачислением будет обязательным, при этом подчеркивается, что проводить его будут бесплатно.Другой закон отменяет преференции для иностранных граждан, которые признаны носителями русского языка. Ранее это позволяло выдавать этим гражданам визы на временное проживание и видов на жительства.По новому закону иностранный гражданин, чтобы получить разрешение на временное проживание, вид на жительство, разрешение на работу либо патент, может подтвердить владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ также решением о признании носителем русского языка, принятым до 26 октября 2023 года комиссией МВД России или его территориального органа.Кроме того, подписан закон, согласно которому иностранный гражданин (или лицо без гражданства) может быть приговорен на срок от 10 до 15 лет за оказание помощи противнику в деятельности, направленной против безопасности России. Также предусмотрен штраф в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.При этом иностранца могут освободить от наказания за помощь противнику в деятельности, направленной против безопасности РФ, если он своевременно помог предотвратить ущерб интересам России.Наказание за организацию вооруженного мятежаЕще один подписанный президентом закон ужесточает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за организацию или участие в вооруженном мятеже, который повлек смерть человека или иные тяжкие последствия.Законом вносятся изменения в Уголовный кодекс РФ. Признанный виновным в данном преступлении может понести наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет (ранее от 12 до 20 лет) с ограничением свободы на срок до двух лет.Ответственность за продажу алкоголя и табака несовершеннолетнимЗа повторную продажу детям алкоголя, табака и никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, по новому закону, вводится уголовная ответственность.В частности, предусматривается штраф в размере от 50 до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от 3 до 6 месяцев, либо исправительные работы на срок до 1 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.Ужесточение наказания за вовлечение детей в преступленияЕще один подписанный Владимиром Путиным закон касается ужесточения ответственности за вовлечение в совершение преступлений лиц, не достигших 14-ти лет, а также двух и более несовершеннолетних.За это предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет.Деятельность террористических организацийНовый закон предусматривает введение механизма временного приостановления запрета деятельности террористической организации.Приостановить запрет деятельности организации, включенной в список террористических, возможно по решению суда на основании заявления генерального прокурора Российской Федерации или его заместителя при наличии соответствующей информации.При этом подписан закон, по которому исключается право на условно-досрочное освобождение для пожизненно осужденных за терроризм или вооруженный мятеж.Открытие вкладов в банках онлайнПо новому закону у банков появится возможность открывать вклады, кредиты в рублях без присутствия клиентов. При этом обязательно проведение идентификации гражданина с использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы посредством официального сайта банка или банковского мобильного приложения.Декриминализация медработниковТакже президент России подписал закон о декриминализации медицинской деятельности, который вносит изменения в статью 238 Уголовного кодекса — "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".Статья дополняется пунктом, согласно которому ее действие не распространяется на случаи оказания медицинскими работниками медицинской помощи.Деятельность НКОПо новому закону социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО), ассоциациям, союзам, фондам и автономным некоммерческим организациям (АНО) разрешается участвовать в исправлении осужденных к принудительным работам или лишению свободы.В частности, они смогут помогать тем, кто находится в исправительных центрах, учреждениях и дисциплинарных воинских частях, и администрациям этих центров и учреждений. Ранее в этой деятельности могли участвовать только общественные объединения.Создание попечительского совета РАНПодписан закон о создании попечительского совета Российской академии наук. В него будут входить не более 20 членов, в том числе президент РАН - по своей должности. Остальные члены попечительского совета включаются и исключаются из него президентом России на основании предложений президиума РАН.При этом члены совета имеют право совмещать членство с замещением госдолжности РФ или должности гражданской госслужбы.Переименование Ростова в Ярославской областиПо новому закону, подписанному Владимиром Путиным, город Ростов в Ярославской области официально стал Ростовом Великим. Это название сформировалось на протяжении истории, теперь оно закреплено юридически, отмечается в отзыве правительства страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. 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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, закон и право, новости, миграционная политика