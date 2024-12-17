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Одобрена приостановка запрета деятельности террористической организации
Одобрена приостановка запрета деятельности террористической организации - РИА Новости Крым, 17.12.2024
Одобрена приостановка запрета деятельности террористической организации
Законопроект о праве снять запрет на деятельность террористических организаций принят депутатами Госдумы во втором и третьем чтениях. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 17.12.2024
2024-12-17T15:22
2024-12-17T15:22
2024-12-17T15:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Законопроект о праве снять запрет на деятельность террористических организаций принят депутатами Госдумы во втором и третьем чтениях. Об этом сообщает РИА Новости.Согласно законопроекту, данные изменения должны закрепить возможность временно приостановить запрет деятельности организации, которая включена в список террористических. Но сделать это возможно только на основании заявления генерального прокурора Российской Федерации или его заместителя при наличии соответствующей информации и далее – по решению суда.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ раскрыла деятельность международных террористов в КрымуУчастник террористической ячейки в Крыму получил 11 лет тюрьмыТерроризм и подготовка к свержению власти: крымчанину дали 20 лет тюрьмы
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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государственная дума рф, новости, закон и право, терроризм, антитеррор
Одобрена приостановка запрета деятельности террористической организации
Госдума приняла закон о праве снять запрет деятельности террористической организации
15:22 17.12.2024 (обновлено: 15:27 17.12.2024)