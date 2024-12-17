Рейтинг@Mail.ru
Одобрена приостановка запрета деятельности террористической организации - РИА Новости Крым, 17.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241217/odobrena-priostanovka-zapreta-deyatelnosti-terroristicheskoy-organizatsii-1142689167.html
Одобрена приостановка запрета деятельности террористической организации
Одобрена приостановка запрета деятельности террористической организации - РИА Новости Крым, 17.12.2024
Одобрена приостановка запрета деятельности террористической организации
Законопроект о праве снять запрет на деятельность террористических организаций принят депутатами Госдумы во втором и третьем чтениях. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 17.12.2024
2024-12-17T15:22
2024-12-17T15:27
государственная дума рф
новости
закон и право
терроризм
антитеррор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/99706/73/997067332_0:137:3102:1882_1920x0_80_0_0_6c433049132f3b59e52fa1cc22a375c9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Законопроект о праве снять запрет на деятельность террористических организаций принят депутатами Госдумы во втором и третьем чтениях. Об этом сообщает РИА Новости.Согласно законопроекту, данные изменения должны закрепить возможность временно приостановить запрет деятельности организации, которая включена в список террористических. Но сделать это возможно только на основании заявления генерального прокурора Российской Федерации или его заместителя при наличии соответствующей информации и далее – по решению суда.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ раскрыла деятельность международных террористов в КрымуУчастник террористической ячейки в Крыму получил 11 лет тюрьмыТерроризм и подготовка к свержению власти: крымчанину дали 20 лет тюрьмы
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/99706/73/997067332_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b137e2a5fb1785d2eb7dbfc5ed834bfc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
государственная дума рф, новости, закон и право, терроризм, антитеррор
Одобрена приостановка запрета деятельности террористической организации

Госдума приняла закон о праве снять запрет деятельности террористической организации

15:22 17.12.2024 (обновлено: 15:27 17.12.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Законопроект о праве снять запрет на деятельность террористических организаций принят депутатами Госдумы во втором и третьем чтениях. Об этом сообщает РИА Новости.

"Госдума на пленарном заседании приняла в окончательном чтении законопроект о введении механизма временного приостановления запрета деятельности террористической организации по решению суда", – говорится в сообщении.

Согласно законопроекту, данные изменения должны закрепить возможность временно приостановить запрет деятельности организации, которая включена в список террористических. Но сделать это возможно только на основании заявления генерального прокурора Российской Федерации или его заместителя при наличии соответствующей информации и далее – по решению суда.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ФСБ раскрыла деятельность международных террористов в Крыму
Участник террористической ячейки в Крыму получил 11 лет тюрьмы
Терроризм и подготовка к свержению власти: крымчанину дали 20 лет тюрьмы
 
Государственная Дума РФНовостиЗакон и правоТерроризмАнтитеррор
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:10Аксенов назвал самый главный фактор успешного развития Крыма
15:55Крымские татары поддерживают проведение СВО на Украине
15:55Крымские татары ответили генсеку ООН на вопрос "чей Крым?"
15:49Крымские татары рассказали Эрдогану правду о "меджлисе"*
15:44Какая промысловая рыба может пострадать из-за ЧП в Керченском проливе
15:32Крымские татары пригласили Эрдогана в Крым
15:28Крымские татары заявили о поддержке президента России
15:22Одобрена приостановка запрета деятельности террористической организации
15:13Кто сейчас может говорить от имени крымских татар – заявление
15:10Новости СВО: еще более 1600 боевиков лишилась Украина за сутки
14:52В России ужесточили наказание за вооруженный мятеж
14:52Чем опасен разлив мазута в Керченском проливе после крушения танкеров
14:41Из-за разлива мазута режим ЧС ввели еще в пяти населенных пунктах Кубани
14:33Потери ВСУ в Курской области растут - данные за сутки
14:22ЧП в Керченском проливе: в минздраве рассказали о состоянии пострадавшего
14:15В Крыму открылся съезд крымско-татарских депутатов всех уровней
13:57Мазут после ЧП в Керченском проливе может достичь заповедной зоны Крыма
13:40Режим ЧС введен в Анапе из-за разлива нефтепродуктов на побережье
13:35Дело и гибели Игоря Кириллова передано в главк СК
13:10В Крыму подчеркнули роль педагогов в формировании будущего России
Лента новостейМолния