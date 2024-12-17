https://crimea.ria.ru/20241217/odobrena-priostanovka-zapreta-deyatelnosti-terroristicheskoy-organizatsii-1142689167.html

Одобрена приостановка запрета деятельности террористической организации

Одобрена приостановка запрета деятельности террористической организации - РИА Новости Крым, 17.12.2024

Одобрена приостановка запрета деятельности террористической организации

Законопроект о праве снять запрет на деятельность террористических организаций принят депутатами Госдумы во втором и третьем чтениях. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 17.12.2024

2024-12-17T15:22

2024-12-17T15:22

2024-12-17T15:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Законопроект о праве снять запрет на деятельность террористических организаций принят депутатами Госдумы во втором и третьем чтениях. Об этом сообщает РИА Новости.Согласно законопроекту, данные изменения должны закрепить возможность временно приостановить запрет деятельности организации, которая включена в список террористических. Но сделать это возможно только на основании заявления генерального прокурора Российской Федерации или его заместителя при наличии соответствующей информации и далее – по решению суда.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ раскрыла деятельность международных террористов в КрымуУчастник террористической ячейки в Крыму получил 11 лет тюрьмыТерроризм и подготовка к свержению власти: крымчанину дали 20 лет тюрьмы

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, новости, закон и право, терроризм, антитеррор