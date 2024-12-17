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Крымские татары пригласили Эрдогана в Крым

Крымские татары пригласили Эрдогана в Крым - РИА Новости Крым, 17.12.2024

Крымские татары пригласили Эрдогана в Крым

Съезд депутатов всех уровней из числа крымских татар, выступающий от имени крымско-татарского народа, пригласил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана... РИА Новости Крым, 17.12.2024

2024-12-17T15:32

2024-12-17T15:32

2024-12-17T16:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Съезд депутатов всех уровней из числа крымских татар, выступающий от имени крымско-татарского народа, пригласил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетить полуостров и лично увидеть, как живут крымчане на своей родной земле. Об этом говорится в обращении к турецкому лидеру, принятом на съезде.В Симферополе во вторник проходит съезд депутатов всех уровней из числа крымских татар в поддержку курса президента России Владимира Путина. В нем принимают участие около 400 человек, в том числе 250 депутатов всех уровней Республики Крым, представители МИД РФ, Федерального агентства по делам национальностей, депутаты Госдумы, руководство Духовного управления мусульман Крыма, делегаты от крымско-татарских общин Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Турции, общественники, участники СВО.Депутаты из числа крымских татар также выразили готовность приехать в Анкару и лично рассказать президенту Турции о том, как развивается российский Крым и как живут крымские татары на своей родине.В обращении к Эрдогану также отмечается, что общекрымский референдум 2014 года и возвращение полуострова в состав России позволили избежать межнациональных столкновений и розни, сохранить межэтническое и межконфессиональное согласие в регионе, а также дать новый мощный импульс развитию народов Крыма.Делегаты съезда подчеркнули, что указ президента России Владимира Путина "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития" позволил народам обрести не только духовное возрождение, но и социальную, политическую, экономическую поддержку.Авторы обращения также указали, что в российском Крыму вопросы крымско-татарского народа решаются: в местах компактного проживания развивается инфраструктура, строятся детсады и школы, представители народа из числа реабилитированных обеспечиваются жильем и земельными участками.Кроме того, крымские татары принимают активное участие в общественно-политической жизни республики и вносят посильный вклад в консолидацию и укрепление межнационального единства на полуострове, указывается в обращении.В частности, по итогам выборов в 2024 году крымчане избрали 247 муниципальных депутатов и семерых депутатов Госсовета Крыма из числа крымских татар. Также представители народа занимают должности в законодательной, исполнительной и муниципальной власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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