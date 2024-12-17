https://crimea.ria.ru/20241217/krymskie-tatary-rasskazali-erdoganu-pravdu-o-medzhlise-1142677202.html

Крымские татары рассказали Эрдогану правду о "меджлисе"*

Крымские татары рассказали Эрдогану правду о "меджлисе"* - РИА Новости Крым, 17.12.2024

Крымские татары рассказали Эрдогану правду о "меджлисе"*

Сбежавшие на Украину лидеры запрещенного в России "меджлиса крымско-татарского народа"* пытаются разжигать ненависть и провоцировать конфликты на полуострове и... РИА Новости Крым, 17.12.2024

2024-12-17T15:49

2024-12-17T15:49

2024-12-17T16:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Сбежавшие на Украину лидеры запрещенного в России "меджлиса крымско-татарского народа"* пытаются разжигать ненависть и провоцировать конфликты на полуострове и не имеют ничего общего с проживающими в регионе крымскими татарами. Об этом говорится в обращении съезда депутатов всех уровней из числа крымских татар к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.В Симферополе во вторник проходит съезд депутатов всех уровней из числа крымских татар в поддержку курса президента России Владимира Путина. В нем принимают участие около 400 человек, в том числе 250 депутатов всех уровней Республики Крым, представители МИД РФ, Федерального агентства по делам национальностей, депутаты Госдумы, руководство Духовного управления мусульман Крыма, делегаты от крымско-татарских общин Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Турции, общественники, участники СВО.Делегаты съезда также обратили внимание Эрдогана на то, что лидеры "меджлиса"* не имеют ничего общего с крымскими татарами, проживающими в российском Крыму, а все их провокационные заявления воспринимаются крымскими татарами и всеми крымчанами негативно.В обращении также подчеркивается, что только депутаты из числа крымских татар, избранные народом и находящиеся в Крыму, могут вместе выступать от имени крымско-татарского народа и делать какие-либо заявления.*запрещенная в России экстремистская организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда завершат ремонт здания меджлиса* в Симферополе и что там будетМеджлиса крымско-татарского народа* нет в природе – МурадовНеонацист наградил неонациста: в Крыму оценили "геройство" Джемилева

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