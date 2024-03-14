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Меджлиса крымско-татарского народа* нет в природе – Мурадов

Меджлиса крымско-татарского народа* нет в природе – Мурадов - РИА Новости Крым, 14.03.2024

Меджлиса крымско-татарского народа* нет в природе – Мурадов

Никакого меджлиса крымскотатарского народа* не существует в природе после того, как им были организованы террористические акты против собственного народа. Об... РИА Новости Крым, 14.03.2024

2024-03-14T21:22

2024-03-14T21:22

2024-03-14T21:22

меджлис*

георгий мурадов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Никакого меджлиса крымскотатарского народа* не существует в природе после того, как им были организованы террористические акты против собственного народа. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил зампредседателя Совмина РК – постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.Помимо этого, она исчерпала себя юридически, добавил он."Очень здравомыслящий крымско-татарский народ собрался здесь на курултай – а именно он избирает органы управления крымско-татарской общины – и избрал шуру, то есть совет. И сегодня органом крымскотатарской общины является шура. Никакого запрещенного и незапрещенного меджлиса* в природе не существует", – заключил постпред Крыма при президенте России.Напомним, в 2022 году крымские татары призвали возбудить дело в отношении Рефата Чубарова после призыва взорвать Крымский мост. Весной 2023 года глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что здание запрещенной организации меджлис крымско-татарского народа* в Симферополе национализируют. Осенью того же года здание было переделано музыкальной школе.*экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Первый иск по взысканию ущерба от энергоблокады Крыма подан в суд Неонацист наградил неонациста: в Крыму оценили "геройство" ДжемилеваЗачем Джемилев угрожает Крыму высадкой украинского десанта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

меджлис*, георгий мурадов, крым, новости крыма, мнения, крымские татары, общество