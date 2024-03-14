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Меджлиса крымско-татарского народа* нет в природе – Мурадов - РИА Новости Крым, 14.03.2024
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Меджлиса крымско-татарского народа* нет в природе – Мурадов
Меджлиса крымско-татарского народа* нет в природе – Мурадов - РИА Новости Крым, 14.03.2024
Меджлиса крымско-татарского народа* нет в природе – Мурадов
Никакого меджлиса крымскотатарского народа* не существует в природе после того, как им были организованы террористические акты против собственного народа. Об... РИА Новости Крым, 14.03.2024
2024-03-14T21:22
2024-03-14T21:22
меджлис*
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Никакого меджлиса крымскотатарского народа* не существует в природе после того, как им были организованы террористические акты против собственного народа. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил зампредседателя Совмина РК – постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.Помимо этого, она исчерпала себя юридически, добавил он."Очень здравомыслящий крымско-татарский народ собрался здесь на курултай – а именно он избирает органы управления крымско-татарской общины – и избрал шуру, то есть совет. И сегодня органом крымскотатарской общины является шура. Никакого запрещенного и незапрещенного меджлиса* в природе не существует", – заключил постпред Крыма при президенте России.Напомним, в 2022 году крымские татары призвали возбудить дело в отношении Рефата Чубарова после призыва взорвать Крымский мост. Весной 2023 года глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что здание запрещенной организации меджлис крымско-татарского народа* в Симферополе национализируют. Осенью того же года здание было переделано музыкальной школе.*экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Первый иск по взысканию ущерба от энергоблокады Крыма подан в суд Неонацист наградил неонациста: в Крыму оценили "геройство" ДжемилеваЗачем Джемилев угрожает Крыму высадкой украинского десанта
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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меджлис*, георгий мурадов, крым, новости крыма, мнения, крымские татары, общество
Меджлиса крымско-татарского народа* нет в природе – Мурадов

Меджлис* перестал существовать после террора собственного народа – Мурадов

21:22 14.03.2024
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГеоргий Мурадов
Георгий Мурадов - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Никакого меджлиса крымскотатарского народа* не существует в природе после того, как им были организованы террористические акты против собственного народа. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил зампредседателя Совмина РК – постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.
"Никакого так называемого меджлиса* не существует уже давно. Он обанкротился, когда стал организовывать против своего же крымско-татарского народа террористические акции, взрывая линии электропередач, бегая вокруг и крича, что мы не дадим никому их восстановить. Это было зимой между прочим, когда больницы, школы, детские сады остались без тепла, без света. Поэтому естественно, что эту организацию запретили", – сказал Мурадов.
Помимо этого, она исчерпала себя юридически, добавил он.
"Очень здравомыслящий крымско-татарский народ собрался здесь на курултай – а именно он избирает органы управления крымско-татарской общины – и избрал шуру, то есть совет. И сегодня органом крымскотатарской общины является шура. Никакого запрещенного и незапрещенного меджлиса* в природе не существует", – заключил постпред Крыма при президенте России.
Напомним, в 2022 году крымские татары призвали возбудить дело в отношении Рефата Чубарова после призыва взорвать Крымский мост. Весной 2023 года глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что здание запрещенной организации меджлис крымско-татарского народа* в Симферополе национализируют. Осенью того же года здание было переделано музыкальной школе.
*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
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