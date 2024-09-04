https://crimea.ria.ru/20240904/kogda-zavershat-remont-zdaniya-medzhlisa-v-simferopole-i-komu-ego-otdadut-1140105570.html

Когда завершат ремонт здания меджлиса* в Симферополе и что там будет

Когда завершат ремонт здания меджлиса* в Симферополе и что там будет - РИА Новости Крым, 04.09.2024

Когда завершат ремонт здания меджлиса* в Симферополе и что там будет

В Симферополе продолжается ремонт здания на улице Шмидта, которое ранее принадлежало "меджлису крымско-татарского народа"* и было национализировано. Когда... РИА Новости Крым, 04.09.2024

2024-09-04T11:08

2024-09-04T11:08

2024-09-04T11:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе продолжается ремонт здания на улице Шмидта, которое ранее принадлежало "меджлису крымско-татарского народа"* и было национализировано. Когда завершат работы и кому передадут строение РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе администрации Симферополя.О предстоящем ремонте здания в мэрии крымской столицы сообщалось год назад. В сентябре 2014 года Центральный райсуд Симферополя постановил освободить здание на улице Шмидта, где располагались "меджлис крымско-татарского народа"*, редакция газеты "Авдет" и благотворительная организация "Фонд "Крым", являвшаяся собственником. На имущество "Фонда "Крым" был наложен арест. Здание опечатали. Предполагалось разместить в нем крымско-татарский этнографический музей. В прошлом году оно было национализировано.*экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму откроют 12 новых школ до 2028 годаВ селах Крыма установят 20 новых модульных домов культурыМеджлиса крымско-татарского народа* нет в природе – Мурадов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, меджлис*, благоустройство, новости крыма