Когда завершат ремонт здания меджлиса* в Симферополе и что там будет
Ремонт бывшего здания меджлиса* в Симферополе планируют завершить до конца года - власти
11:08 04.09.2024 (обновлено: 11:14 04.09.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРемонт здания крымско-татарского меджлиса* в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе продолжается ремонт здания на улице Шмидта, которое ранее принадлежало "меджлису крымско-татарского народа"* и было национализировано. Когда завершат работы и кому передадут строение РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе администрации Симферополя.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРемонт здания крымско-татарского меджлиса* в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Ремонт здания крымско-татарского меджлиса* в Симферополе
"Окончание работ планируется до конца года. Помещения будут эксплуатироваться Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования "Симферопольская детская музыкальная школа №2 имени Алемдара Караманова", - уточнили в администрации.
О предстоящем ремонте здания в мэрии крымской столицы сообщалось год назад.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРемонт здания крымско-татарского меджлиса* в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Ремонт здания крымско-татарского меджлиса* в Симферополе
В сентябре 2014 года Центральный райсуд Симферополя постановил освободить здание на улице Шмидта, где располагались "меджлис крымско-татарского народа"*, редакция газеты "Авдет" и благотворительная организация "Фонд "Крым", являвшаяся собственником. На имущество "Фонда "Крым" был наложен арест. Здание опечатали. Предполагалось разместить в нем крымско-татарский этнографический музей. В прошлом году оно было национализировано.
*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
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