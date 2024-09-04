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Когда завершат ремонт здания меджлиса* в Симферополе и что там будет - РИА Новости Крым, 04.09.2024
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Когда завершат ремонт здания меджлиса* в Симферополе и что там будет
Когда завершат ремонт здания меджлиса* в Симферополе и что там будет - РИА Новости Крым, 04.09.2024
Когда завершат ремонт здания меджлиса* в Симферополе и что там будет
В Симферополе продолжается ремонт здания на улице Шмидта, которое ранее принадлежало "меджлису крымско-татарского народа"* и было национализировано. Когда... РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T11:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе продолжается ремонт здания на улице Шмидта, которое ранее принадлежало "меджлису крымско-татарского народа"* и было национализировано. Когда завершат работы и кому передадут строение РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе администрации Симферополя.О предстоящем ремонте здания в мэрии крымской столицы сообщалось год назад. В сентябре 2014 года Центральный райсуд Симферополя постановил освободить здание на улице Шмидта, где располагались "меджлис крымско-татарского народа"*, редакция газеты "Авдет" и благотворительная организация "Фонд "Крым", являвшаяся собственником. На имущество "Фонда "Крым" был наложен арест. Здание опечатали. Предполагалось разместить в нем крымско-татарский этнографический музей. В прошлом году оно было национализировано.*экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму откроют 12 новых школ до 2028 годаВ селах Крыма установят 20 новых модульных домов культурыМеджлиса крымско-татарского народа* нет в природе – Мурадов
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крым, симферополь, меджлис*, благоустройство, новости крыма
Когда завершат ремонт здания меджлиса* в Симферополе и что там будет

Ремонт бывшего здания меджлиса* в Симферополе планируют завершить до конца года - власти

11:08 04.09.2024 (обновлено: 11:14 04.09.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРемонт здания крымско-татарского меджлиса* в Симферополе
Ремонт здания крымско-татарского меджлиса* в Симферополе - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе продолжается ремонт здания на улице Шмидта, которое ранее принадлежало "меджлису крымско-татарского народа"* и было национализировано. Когда завершат работы и кому передадут строение РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе администрации Симферополя.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРемонт здания крымско-татарского меджлиса* в Симферополе
Ремонт здания крымско-татарского меджлиса* в Симферополе - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Ремонт здания крымско-татарского меджлиса* в Симферополе

"Окончание работ планируется до конца года. Помещения будут эксплуатироваться Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования "Симферопольская детская музыкальная школа №2 имени Алемдара Караманова", - уточнили в администрации.

О предстоящем ремонте здания в мэрии крымской столицы сообщалось год назад.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРемонт здания крымско-татарского меджлиса* в Симферополе
Ремонт здания крымско-татарского меджлиса* в Симферополе - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Ремонт здания крымско-татарского меджлиса* в Симферополе
В сентябре 2014 года Центральный райсуд Симферополя постановил освободить здание на улице Шмидта, где располагались "меджлис крымско-татарского народа"*, редакция газеты "Авдет" и благотворительная организация "Фонд "Крым", являвшаяся собственником. На имущество "Фонда "Крым" был наложен арест. Здание опечатали. Предполагалось разместить в нем крымско-татарский этнографический музей. В прошлом году оно было национализировано.
*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
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