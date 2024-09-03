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В селах Крыма установят 20 новых модульных домов культуры
В селах Крыма установят 20 новых модульных домов культуры - РИА Новости Крым, 03.09.2024
В селах Крыма установят 20 новых модульных домов культуры
В Крыму в ближайшие годы планируется отремонтировать 152 объекта культуры, а также установить в 20 сельских поселениях модульные дома культуры. Об этом шла речь РИА Новости Крым, 03.09.2024
2024-09-03T15:59
2024-09-03T15:59
2024-09-03T16:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие годы планируется отремонтировать 152 объекта культуры, а также установить в 20 сельских поселениях модульные дома культуры. Об этом шла речь на проходящем в Симферополе форуме, посвященном достижениям Крыма за 10 лет и перспективам развития региона на ближайшую пятилетку.Кроме того, согласован вопрос начала строительства модульных домов культуры. На начальном этапе определены 20 сельских населенных пунктов, где будут установлены модульные ДК.Планы в сфере ЖКХ, туризма и дорожного хозяйстваКроме того, отмечено в презентации, на следующий год запланировано благоустройство более 150 дворовых и общественных территорий во всех регионах Крыма.В сфере ЖКХ одной из основных задач является достижение к 2036 году показателей по охвату населения услугами централизованного водоснабжения в 99,9% в городах и 92% в муниципальных районах.В курортной сфере запланировано строительство 22 тысяч новых номеров, что позволит принимать более 10 миллионов туристов ежегодно.В сфере здравоохранения запланировано строительство более 70 объектов первичного звена здравоохранения. В числе значимых проектов – строительство инфекционной больницы в Симферополе, и хирургического корпуса на территории Республиканского онкологического диспансера.Также в ближайшие годы будут реализованы масштабные проекты в сфере дорожного строительства. Так, в октябре следующего года планируется завершить работы на участке объездной дороги Донское – Перевальное протяженностью 25 км.Также к 2026 году планируется завершить строительство автодороги Льговское – Грушевка – Судак, которая соединит трассу "Таврида" с курортами восточного Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Как идет ремонт культурного центра в ЯлтеМузей Пушкина в Гурзуфе получит более 300 миллионов рублей на развитиеВ Феодосии благоустроят набережные и Морсад
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крым, благоустройство, жкх, культура, жкх крыма и севастополя, общество, новости крыма, туризм в крыму
В селах Крыма установят 20 новых модульных домов культуры
В селах Крыма отремонтируют более 150 домов культуры и установят 20 модульных - власти
15:59 03.09.2024 (обновлено: 16:13 03.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие годы планируется отремонтировать 152 объекта культуры, а также установить в 20 сельских поселениях модульные дома культуры. Об этом шла речь на проходящем в Симферополе форуме, посвященном достижениям Крыма за 10 лет и перспективам развития региона на ближайшую пятилетку.
"На сегодняшний день разработана проектно-сметная документация для выполнения работ по капитальному ремонту 152 муниципальных объектов культуры. Именно эти проекты будут реализованы в ближайшей перспективе", - говорится в ролике, показанном участникам и гостям мероприятия.
Кроме того, согласован вопрос начала строительства модульных домов культуры. На начальном этапе определены 20 сельских населенных пунктов, где будут установлены модульные ДК.
Планы в сфере ЖКХ, туризма и дорожного хозяйства
Кроме того, отмечено в презентации, на следующий год запланировано благоустройство более 150 дворовых и общественных территорий во всех регионах Крыма.
В сфере ЖКХ одной из основных задач является достижение к 2036 году показателей по охвату населения услугами централизованного водоснабжения в 99,9% в городах и 92% в муниципальных районах.
В курортной сфере запланировано строительство 22 тысяч новых номеров, что позволит принимать более 10 миллионов туристов ежегодно.
В сфере здравоохранения запланировано строительство более 70 объектов первичного звена здравоохранения. В числе значимых проектов – строительство инфекционной больницы в Симферополе, и хирургического корпуса на территории Республиканского онкологического диспансера.
Также в ближайшие годы будут реализованы масштабные проекты в сфере дорожного строительства. Так, в октябре следующего года планируется завершить работы на участке объездной дороги Донское – Перевальное протяженностью 25 км.
Также к 2026 году планируется завершить строительство автодороги Льговское – Грушевка – Судак, которая соединит трассу "Таврида" с курортами восточного Крыма.
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