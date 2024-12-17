https://crimea.ria.ru/20241217/zapad-zamalchivaet-strashnye-prestupleniya-vsu-v-selidovo-1142690915.html

Запад замалчивает страшные преступления ВСУ в Селидово

Запад замалчивает страшные преступления ВСУ в Селидово - РИА Новости Крым, 17.12.2024

Запад замалчивает страшные преступления ВСУ в Селидово

Расстрел мирных жителей в Селидово украинскими боевиками является актом геноцида, который активно замалчивает Запад, как и множество других преступлений,... РИА Новости Крым, 17.12.2024

2024-12-17T16:51

2024-12-17T16:51

2024-12-17T16:51

татьяна москалькова

новости

родион мирошник

донецкая народная республика (днр)

россия

украина

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Расстрел мирных жителей в Селидово украинскими боевиками является актом геноцида, который активно замалчивает Запад, как и множество других преступлений, совершенных украинскими боевиками в отношении населения Донбасса и Новороссии. Об этом заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова в рамках презентации доклада "Массовый расстрел вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово", состоявшейся во вторник в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия Сегодня".В свою очередь председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты РФ, один из авторов доклада Максим Григорьев считает, что доклад необходимо представить международному сообществу глобального мирового большинства – стран, дружественных России, где информацию оценивают критично и адекватно. Поскольку западные страны не только осведомлены о преступлениях ВСУ на оккупированных Киевом территориях, но и непосредственно координируют эти действия украинских боевиков."Никакой трагедии для Запада в этом нет – убивать миллионы человек по миру в своих интересах. И все, что происходит на Украине – они прекрасно об этом знают и намерено это делают. И США, и европейские страны. В докладах по пыткам в 2015 году мы даже смотрели динамику, когда стала применяться американская пытка утоплением. Мы понимаем, что тех, кто пытает еще и специально этому учили", – сказал Григорьев.При этом он привел примеры зверских преступлений в Селидово, где украинские боевики при отступлении убили более сотни мирных жителей.По его словам, все собранные данные представлены в докладе, подтверждены свидетельствами местных жителей и видеоматериалами, и переданы в правоохранительные органы, которые сейчас с работают с этой информацией, чтобы привлечь к ответственности военных преступников после победы России в конфликте на Украине.В докладе "Массовый расстрел вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово" представлены собранные Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов показания пострадавших и свидетелей массового расстрела вооруженными силами Украины мирных граждан города Селидово в Донбассе.Согласно показаниям свидетелей, резня гражданского населения осуществлялась ВСУ при отступлении, начиная с 22 октября. В некоторых случаях свидетели слышали грузинскую и французскую речь. Данные грубейшие нарушения Женевских конвенций квалифицируются как военные преступления и не имеют срока давности. Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов требует наказания организаторов резни по всей строгости закона.ВСУ устроили в Селидово "кровавую баню", пытаясь повторить провокацию в Буче, заявлял ранее посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.О полном освобождении Селидово Минобороны РФ сообщило 29 октября.Селидово – город в Покровском районе Донецкой Народной Республики. Он расположен на рубеже Селидово – Новогродовка – Гродовка, за которым для российских войск открывается путь на Покровск – один из самых крупных и стратегически важных для противника на западе ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ пытались устроить "Бучу-2" в СелидовоФСБ каждый день фиксирует преступления ВСУ против мирных жителейНовые учебники истории на Украине – Гитлера записали в освободители

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна москалькова, новости, родион мирошник, донецкая народная республика (днр), россия, украина, всу (вооруженные силы украины)