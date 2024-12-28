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Комендантский час в Херсонской области отменен на Новый год - РИА Новости Крым, 28.12.2024
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Комендантский час в Херсонской области отменен на Новый год
Комендантский час в Херсонской области отменен на Новый год - РИА Новости Крым, 28.12.2024
Комендантский час в Херсонской области отменен на Новый год
Комендантский час на территории Херсонской области не будет действовать на Новый год и Рождество Христово. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 28.12.2024
2024-12-28T14:40
2024-12-28T14:40
новости
россия
херсонская область
комендантский час
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Комендантский час на территории Херсонской области не будет действовать на Новый год и Рождество Христово. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.С 1 апреля 2024 года период действия комендантского часа на территории Херсонской области - с 22 часов 00 минут до 5 часов 00 минут. Действие комендантского часа не распространяется на транзитное движение автомобильного пассажирского транспорта по маршрутам Джанкой - Чонгар, Новоалекссевка - Мелитополь, Армянск - Чаплинка - Аскания-Нова - Новоалексеевка - Мелитополь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ДНР вводят военную цензуру и комендантский час – указ ПушилинаКомендантский час в Запорожской области увеличатВ Херсонской области отменили комендантский час на коридоре в Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, россия, херсонская область, комендантский час, владимир сальдо
Комендантский час в Херсонской области отменен на Новый год

Сальдо отменил комендантский час в Херсонской области на Новый год

14:40 28.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМелитополь
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Комендантский час на территории Херсонской области не будет действовать на Новый год и Рождество Христово. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

"С 22 часов 31 декабря 2024 года до 5 часов 1 января 2025 года, а также с 22 часов 6 января 2025 года до 5 часов 7 января 2025 года действие комендантского часа в регионе будет приостановлено. Это позволит жителям области хорошо отпраздновать Новый год и Рождество, не беспокоясь об ограничениях по времени", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

С 1 апреля 2024 года период действия комендантского часа на территории Херсонской области - с 22 часов 00 минут до 5 часов 00 минут. Действие комендантского часа не распространяется на транзитное движение автомобильного пассажирского транспорта по маршрутам Джанкой - Чонгар, Новоалекссевка - Мелитополь, Армянск - Чаплинка - Аскания-Нова - Новоалексеевка - Мелитополь.
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НовостиРоссияХерсонская областьКомендантский часВладимир Сальдо
 
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