https://crimea.ria.ru/20241228/komendantskiy-chas-v-khersonskoy-oblasti-otmenen-na-novyy-god-1142992987.html

Комендантский час в Херсонской области отменен на Новый год

Комендантский час в Херсонской области отменен на Новый год - РИА Новости Крым, 28.12.2024

Комендантский час в Херсонской области отменен на Новый год

Комендантский час на территории Херсонской области не будет действовать на Новый год и Рождество Христово. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 28.12.2024

2024-12-28T14:40

2024-12-28T14:40

2024-12-28T14:40

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херсонская область

комендантский час

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Комендантский час на территории Херсонской области не будет действовать на Новый год и Рождество Христово. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.С 1 апреля 2024 года период действия комендантского часа на территории Херсонской области - с 22 часов 00 минут до 5 часов 00 минут. Действие комендантского часа не распространяется на транзитное движение автомобильного пассажирского транспорта по маршрутам Джанкой - Чонгар, Новоалекссевка - Мелитополь, Армянск - Чаплинка - Аскания-Нова - Новоалексеевка - Мелитополь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ДНР вводят военную цензуру и комендантский час – указ ПушилинаКомендантский час в Запорожской области увеличатВ Херсонской области отменили комендантский час на коридоре в Крым

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херсонская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, херсонская область, комендантский час, владимир сальдо