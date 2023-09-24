https://crimea.ria.ru/20230924/v-dnr-vvodyat-voennuyu-tsenzuru-i-komendantskiy-chas--ukaz-pushilina-1131629629.html

В ДНР вводят военную цензуру и комендантский час – указ Пушилина

В ДНР вводят военную цензуру и комендантский час – указ Пушилина - РИА Новости Крым, 24.09.2023

В ДНР вводят военную цензуру и комендантский час – указ Пушилина

В Донецкой Народной Республике введены военная цензура, комендантский час в будние дни и запрет на проведение митингов и пикетов. Это следует из указа главы... РИА Новости Крым, 24.09.2023

2023-09-24T13:22

2023-09-24T13:22

2023-09-24T13:22

донецкая народная республика (днр)

события в донбассе

денис пушилин

общество

безопасность

новые русские: иностранцы в крыму

новые регионы россии

закон и право

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/0b/1119566521_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_3ad4d970efee42ef3009038523eaf8db.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике введены военная цензура, комендантский час в будние дни и запрет на проведение митингов и пикетов. Это следует из указа главы региона Дениса Пушилина, опубликованного в официальном Telegram-канале правительства ДНР. В это время ограничивается движение транспорта при отсутствии спецпропуска и без служебной необходимости, за исключением транспорта МВД и УФСБ.Также указ запрещает собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикеты. Разрешенными остаются только мероприятия, санкционированные местным Оперативным штабом по реагированию на военные угрозы. Кроме того, документ вводит военную цензуру за почтовыми отправлениями и сообщениями в интернете, контроль за телефонными переговорами.Читайте также на РИА Новости Крым:В ДНР отменят комендантский час для проезда по коридору в КрымДенис Пушилин избран главой ДНРПрилеты в Донецкой народной республике - ранены семь человек

донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), события в донбассе, денис пушилин, общество, безопасность, новые русские: иностранцы в крыму, новые регионы россии, закон и право, новости