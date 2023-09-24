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В ДНР вводят военную цензуру и комендантский час – указ Пушилина - РИА Новости Крым, 24.09.2023
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В ДНР вводят военную цензуру и комендантский час – указ Пушилина
В ДНР вводят военную цензуру и комендантский час – указ Пушилина - РИА Новости Крым, 24.09.2023
В ДНР вводят военную цензуру и комендантский час – указ Пушилина
В Донецкой Народной Республике введены военная цензура, комендантский час в будние дни и запрет на проведение митингов и пикетов. Это следует из указа главы... РИА Новости Крым, 24.09.2023
2023-09-24T13:22
2023-09-24T13:22
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
денис пушилин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике введены военная цензура, комендантский час в будние дни и запрет на проведение митингов и пикетов. Это следует из указа главы региона Дениса Пушилина, опубликованного в официальном Telegram-канале правительства ДНР. В это время ограничивается движение транспорта при отсутствии спецпропуска и без служебной необходимости, за исключением транспорта МВД и УФСБ.Также указ запрещает собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикеты. Разрешенными остаются только мероприятия, санкционированные местным Оперативным штабом по реагированию на военные угрозы. Кроме того, документ вводит военную цензуру за почтовыми отправлениями и сообщениями в интернете, контроль за телефонными переговорами.Читайте также на РИА Новости Крым:В ДНР отменят комендантский час для проезда по коридору в КрымДенис Пушилин избран главой ДНРПрилеты в Донецкой народной республике - ранены семь человек
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Новости
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донецкая народная республика (днр), события в донбассе, денис пушилин, общество, безопасность, новые русские: иностранцы в крыму, новые регионы россии, закон и право, новости
В ДНР вводят военную цензуру и комендантский час – указ Пушилина

Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о комендантском часе и военной цензуре

13:22 24.09.2023
 
© РИА Новости КрымЗдание Администрации главы ДНР на бульваре Пушкина (Донецк)
Здание Администрации главы ДНР на бульваре Пушкина (Донецк) - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике введены военная цензура, комендантский час в будние дни и запрет на проведение митингов и пикетов. Это следует из указа главы региона Дениса Пушилина, опубликованного в официальном Telegram-канале правительства ДНР.
"На территории Донецкой Народной Республики установлен запрет на нахождение граждан на улицах и в иных общественных местах еженедельно в период с понедельника до пятницы с 23:00 до 04:00 часов", - сказано в документе.
В это время ограничивается движение транспорта при отсутствии спецпропуска и без служебной необходимости, за исключением транспорта МВД и УФСБ.
Также указ запрещает собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикеты. Разрешенными остаются только мероприятия, санкционированные местным Оперативным штабом по реагированию на военные угрозы. Кроме того, документ вводит военную цензуру за почтовыми отправлениями и сообщениями в интернете, контроль за телефонными переговорами.
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