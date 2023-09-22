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Прилеты в Донецкой народной республике - ранены семь человек
Прилеты в Донецкой народной республике - ранены семь человек - РИА Новости Крым, 22.09.2023
Прилеты в Донецкой народной республике - ранены семь человек
В Донецкой народной республике от украинских обстрелов в течение суток пострадало семь человек, сообщил врио губернатора Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 22.09.2023
2023-09-22T22:46
2023-09-22T22:46
2023-09-22T22:46
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донецк
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В Донецкой народной республике от украинских обстрелов в течение суток пострадало семь человек, сообщил врио губернатора Денис Пушилин.Огнем украинских боевиков повреждено девять жилых домов в Куйбышевском и Петровском районах столицы региона, а также Никитовском районе Горловки. Нанесены удары по трем объектам гражданской инфраструктуры."Всего противник совершил 40 обстрелов, выпустив по мирным городам и районам Республики 129 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 152, 155 мм, в том числе кассетного типа", - подытожил Пушилин.Массированной атаке сегодня подверглась территория Республики Крым и Севастополя, ракетным ударом был поражен штаб Черноморского флота. Беспилотники были сбиты также над Курской и Белгородской областью.Читайте также на РИА новости Крым:Севастополь после ракетной атаки: обстановка в городе к этому часуНад Крымом сбита украинская ракета и два беспилотника – МинобороныВ Севастополе с полудня начали стрелять – что происходит
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости, донецк, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Прилеты в Донецкой народной республике - ранены семь человек
В Донецке после украинских обстрелов ранены семь человек - Денис Пушилин