https://crimea.ria.ru/20230922/prilety-v-donetskoy-narodnoy-respublike---raneny-sem-chelovek-1131611151.html

Прилеты в Донецкой народной республике - ранены семь человек

Прилеты в Донецкой народной республике - ранены семь человек - РИА Новости Крым, 22.09.2023

Прилеты в Донецкой народной республике - ранены семь человек

В Донецкой народной республике от украинских обстрелов в течение суток пострадало семь человек, сообщил врио губернатора Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 22.09.2023

2023-09-22T22:46

2023-09-22T22:46

2023-09-22T22:46

новости

донецк

донецкая народная республика (днр)

денис пушилин

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В Донецкой народной республике от украинских обстрелов в течение суток пострадало семь человек, сообщил врио губернатора Денис Пушилин.Огнем украинских боевиков повреждено девять жилых домов в Куйбышевском и Петровском районах столицы региона, а также Никитовском районе Горловки. Нанесены удары по трем объектам гражданской инфраструктуры."Всего противник совершил 40 обстрелов, выпустив по мирным городам и районам Республики 129 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 152, 155 мм, в том числе кассетного типа", - подытожил Пушилин.Массированной атаке сегодня подверглась территория Республики Крым и Севастополя, ракетным ударом был поражен штаб Черноморского флота. Беспилотники были сбиты также над Курской и Белгородской областью.Читайте также на РИА новости Крым:Севастополь после ракетной атаки: обстановка в городе к этому часуНад Крымом сбита украинская ракета и два беспилотника – МинобороныВ Севастополе с полудня начали стрелять – что происходит

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, донецк, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, происшествия, всу (вооруженные силы украины)