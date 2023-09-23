https://crimea.ria.ru/20230923/denis-pushilin-izbran-glavoy-dnr-1131626017.html
Денис Пушилин избран главой ДНР
Денис Пушилин избран главой ДНР - РИА Новости Крым, 23.09.2023
Денис Пушилин избран главой ДНР
Денис Пушилин избран главой Донецкой Народной Республики. РИА Новости Крым, 23.09.2023
2023-09-23T22:09
2023-09-23T22:09
2023-09-23T22:13
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Денис Пушилин избран главой Донецкой Народной Республики.На церемонии инаугурации присутствовал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он отметил, что впереди большая программа возрождения, и "не просто возрождения – развития, а те задачи, которые поставил президент, могут быть решены только вместе, одной большой единой командой". "Я горд быть частью этой команды. Готов служить своим землякам, Донбассу, России!", - написал Пушилин.
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донецкая народная республика (днр), денис пушилин, новости, новые регионы россии
Денис Пушилин избран главой ДНР
Денис Пушилин избран главой Донецкой Народной Республики
22:09 23.09.2023 (обновлено: 22:13 23.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Денис Пушилин избран главой Донецкой Народной Республики.
"По представлению президента Российской Федерации сегодня был избран депутатами Народного Совета ДНР на пост главы Донецкой Народной Республики, - написал Пушилин в своем Telegram-канале. - Моя признательность Владимиру Путину за всестороннюю поддержку. Благодарю депутатов Народного Совета и, конечно, всех жителей нашего региона за оказанное доверие".
На церемонии инаугурации присутствовал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он отметил, что впереди большая программа возрождения, и "не просто возрождения – развития, а те задачи, которые поставил президент, могут быть решены только вместе, одной большой единой командой".
"Я горд быть частью этой команды. Готов служить своим землякам, Донбассу, России!", - написал Пушилин.