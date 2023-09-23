https://crimea.ria.ru/20230923/denis-pushilin-izbran-glavoy-dnr-1131626017.html

Денис Пушилин избран главой ДНР

Денис Пушилин избран главой ДНР - РИА Новости Крым, 23.09.2023

Денис Пушилин избран главой ДНР

Денис Пушилин избран главой Донецкой Народной Республики. РИА Новости Крым, 23.09.2023

2023-09-23T22:09

2023-09-23T22:09

2023-09-23T22:13

донецкая народная республика (днр)

денис пушилин

новости

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Денис Пушилин избран главой Донецкой Народной Республики.На церемонии инаугурации присутствовал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он отметил, что впереди большая программа возрождения, и "не просто возрождения – развития, а те задачи, которые поставил президент, могут быть решены только вместе, одной большой единой командой". "Я горд быть частью этой команды. Готов служить своим землякам, Донбассу, России!", - написал Пушилин.

https://crimea.ria.ru/20230923/saldo-izbran-gubernatorom-khersonskoy-oblasti-1131616986.html

https://crimea.ria.ru/20230923/balitskiy-izbran-gubernatorom-zaporozhskoy-oblasti-1131624212.html

донецкая народная республика (днр)

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), денис пушилин, новости, новые регионы россии