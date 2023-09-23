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Денис Пушилин избран главой ДНР - РИА Новости Крым, 23.09.2023
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Денис Пушилин избран главой ДНР
Денис Пушилин избран главой ДНР - РИА Новости Крым, 23.09.2023
Денис Пушилин избран главой ДНР
Денис Пушилин избран главой Донецкой Народной Республики. РИА Новости Крым, 23.09.2023
2023-09-23T22:09
2023-09-23T22:13
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
новости
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Денис Пушилин избран главой Донецкой Народной Республики.На церемонии инаугурации присутствовал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он отметил, что впереди большая программа возрождения, и "не просто возрождения – развития, а те задачи, которые поставил президент, могут быть решены только вместе, одной большой единой командой". "Я горд быть частью этой команды. Готов служить своим землякам, Донбассу, России!", - написал Пушилин.
https://crimea.ria.ru/20230923/saldo-izbran-gubernatorom-khersonskoy-oblasti-1131616986.html
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донецкая народная республика (днр), денис пушилин, новости, новые регионы россии
Денис Пушилин избран главой ДНР

Денис Пушилин избран главой Донецкой Народной Республики

22:09 23.09.2023 (обновлено: 22:13 23.09.2023)
 
© Telegram-канал главы ДНР Дениса ПушилинаИзбрание Дениса Пушилина
Избрание Дениса Пушилина
© Telegram-канал главы ДНР Дениса Пушилина
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Денис Пушилин избран главой Донецкой Народной Республики.
"По представлению президента Российской Федерации сегодня был избран депутатами Народного Совета ДНР на пост главы Донецкой Народной Республики, - написал Пушилин в своем Telegram-канале. - Моя признательность Владимиру Путину за всестороннюю поддержку. Благодарю депутатов Народного Совета и, конечно, всех жителей нашего региона за оказанное доверие".
Владимир Сальдо
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На церемонии инаугурации присутствовал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он отметил, что впереди большая программа возрождения, и "не просто возрождения – развития, а те задачи, которые поставил президент, могут быть решены только вместе, одной большой единой командой".
"Я горд быть частью этой команды. Готов служить своим землякам, Донбассу, России!", - написал Пушилин.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)Денис ПушилинНовостиНовые регионы России
 
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