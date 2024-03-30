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В Херсонской области изменят время действия комендантского часа - РИА Новости Крым, 30.03.2024
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В Херсонской области изменят время действия комендантского часа
В Херсонской области изменят время действия комендантского часа - РИА Новости Крым, 30.03.2024
В Херсонской области изменят время действия комендантского часа
На территории Херсонской области изменяется период действия комендантского часа. Соответствующий указ подписал губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 30.03.2024
2024-03-30T16:06
2024-03-30T16:06
владимир сальдо
херсонская область
комендантский час
общество
новости
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. На территории Херсонской области изменяется период действия комендантского часа. Соответствующий указ подписал губернатор региона Владимир Сальдо.Он уточнил, что действие комендантского часа не распространяется на транзитное движение автомобильного пассажирского транспорта по маршрутам Джанкой - Чонгар, Новоалекссевка - Мелитополь, Армянск - Чаплинка - Аскания-Нова - Новоалексеевка - Мелитополь.Ранее комендантский час в Херсонской области действовал с 20.00 до 6 часов утра. Читайте также на РИА Новости Крым:Комендантский час в Запорожской области увеличатСухопутный коридор в Крым: перевозчик оценил безопасностьВ ДНР вводят военную цензуру и комендантский час – указ Пушилина
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владимир сальдо, херсонская область, комендантский час, общество, новости, новые регионы россии
В Херсонской области изменят время действия комендантского часа

В Херсонской области изменяется период действия комендантского часа - Садьдо

16:06 30.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПатруль
Патруль - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. На территории Херсонской области изменяется период действия комендантского часа. Соответствующий указ подписал губернатор региона Владимир Сальдо.
"Своим указом установил с 1 апреля 2024 года период действия комендантского часа на территории Херсонской области с 22 часов 00 минут до 5 часов 00 минут", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что действие комендантского часа не распространяется на транзитное движение автомобильного пассажирского транспорта по маршрутам Джанкой - Чонгар, Новоалекссевка - Мелитополь, Армянск - Чаплинка - Аскания-Нова - Новоалексеевка - Мелитополь.
Ранее комендантский час в Херсонской области действовал с 20.00 до 6 часов утра.
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Владимир СальдоХерсонская областьКомендантский часОбществоНовостиНовые регионы России
 
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