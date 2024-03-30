https://crimea.ria.ru/20240330/v-khersonskoy-oblasti-izmenyat-vremya-deystviya-komendantskogo-chasa-1136157879.html

В Херсонской области изменят время действия комендантского часа

В Херсонской области изменят время действия комендантского часа - РИА Новости Крым, 30.03.2024

В Херсонской области изменят время действия комендантского часа

На территории Херсонской области изменяется период действия комендантского часа. Соответствующий указ подписал губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 30.03.2024

2024-03-30T16:06

2024-03-30T16:06

2024-03-30T16:06

владимир сальдо

херсонская область

комендантский час

общество

новости

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. На территории Херсонской области изменяется период действия комендантского часа. Соответствующий указ подписал губернатор региона Владимир Сальдо.Он уточнил, что действие комендантского часа не распространяется на транзитное движение автомобильного пассажирского транспорта по маршрутам Джанкой - Чонгар, Новоалекссевка - Мелитополь, Армянск - Чаплинка - Аскания-Нова - Новоалексеевка - Мелитополь.Ранее комендантский час в Херсонской области действовал с 20.00 до 6 часов утра. Читайте также на РИА Новости Крым:Комендантский час в Запорожской области увеличатСухопутный коридор в Крым: перевозчик оценил безопасностьВ ДНР вводят военную цензуру и комендантский час – указ Пушилина

херсонская область

новые регионы россии

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, комендантский час, общество, новости, новые регионы россии