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Комендантский час в Херсонской области: Сальдо внес изменения в указ
Комендантский час в Херсонской области: Сальдо внес изменения в указ - РИА Новости Крым, 06.11.2023
Комендантский час в Херсонской области: Сальдо внес изменения в указ
На территории Херсонской области изменяется период действия комендантского часа. Соответствующий указ подписал губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 06.11.2023
2023-11-06T12:33
2023-11-06T12:33
2023-11-06T12:33
херсонская область
комендантский час
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. На территории Херсонской области изменяется период действия комендантского часа. Соответствующий указ подписал губернатор региона Владимир Сальдо.Сальдо попросил жителей учитывать эти изменения при планировании поездок и перемещений по территории региона.Власти Запорожской области ранее увеличили на полтора часа продолжительность комендантского часа, который с 1 ноября начинается в 21:00 мск и действует до 5:00.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный коридор в Крым: перевозчик оценил безопасностьВ ДНР вводят военную цензуру и комендантский час – указ Пушилина
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херсонская область, комендантский час, владимир сальдо, новости, новые регионы россии, общество, безопасность
Комендантский час в Херсонской области: Сальдо внес изменения в указ
В Херсонской области комендантский час устанавливается с 20:00