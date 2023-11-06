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Комендантский час в Херсонской области: Сальдо внес изменения в указ - РИА Новости Крым, 06.11.2023
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Комендантский час в Херсонской области: Сальдо внес изменения в указ
Комендантский час в Херсонской области: Сальдо внес изменения в указ - РИА Новости Крым, 06.11.2023
Комендантский час в Херсонской области: Сальдо внес изменения в указ
На территории Херсонской области изменяется период действия комендантского часа. Соответствующий указ подписал губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 06.11.2023
2023-11-06T12:33
2023-11-06T12:33
херсонская область
комендантский час
владимир сальдо
новости
новые регионы россии
общество
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. На территории Херсонской области изменяется период действия комендантского часа. Соответствующий указ подписал губернатор региона Владимир Сальдо.Сальдо попросил жителей учитывать эти изменения при планировании поездок и перемещений по территории региона.Власти Запорожской области ранее увеличили на полтора часа продолжительность комендантского часа, который с 1 ноября начинается в 21:00 мск и действует до 5:00.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный коридор в Крым: перевозчик оценил безопасностьВ ДНР вводят военную цензуру и комендантский час – указ Пушилина
https://crimea.ria.ru/20231105/vsu-byut-po-mirnym-bolee-90-snaryadov-vypuscheno-po-levoberezhyu-khersonschiny-1132589144.html
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РИА Новости Крым
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херсонская область, комендантский час, владимир сальдо, новости, новые регионы россии, общество, безопасность
Комендантский час в Херсонской области: Сальдо внес изменения в указ

В Херсонской области комендантский час устанавливается с 20:00

12:33 06.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПовседневная жизнь в городе Алешки Херсонской области
Повседневная жизнь в городе Алешки Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. На территории Херсонской области изменяется период действия комендантского часа. Соответствующий указ подписал губернатор региона Владимир Сальдо.
"С 7 ноября комендантский час устанавливается с 20:00 до 06:00 часов", - говорится в указе.
Сальдо попросил жителей учитывать эти изменения при планировании поездок и перемещений по территории региона.
Власти Запорожской области ранее увеличили на полтора часа продолжительность комендантского часа, который с 1 ноября начинается в 21:00 мск и действует до 5:00.
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Херсонская областьКомендантский часВладимир СальдоНовостиНовые регионы РоссииОбществоБезопасность
 
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