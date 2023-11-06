https://crimea.ria.ru/20231106/komendantskiy-chas-v-khersonskoy-oblasti-saldo-vnes-izmeneniya-v-ukaz-1132601080.html

Комендантский час в Херсонской области: Сальдо внес изменения в указ

Комендантский час в Херсонской области: Сальдо внес изменения в указ - РИА Новости Крым, 06.11.2023

Комендантский час в Херсонской области: Сальдо внес изменения в указ

На территории Херсонской области изменяется период действия комендантского часа. Соответствующий указ подписал губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 06.11.2023

2023-11-06T12:33

2023-11-06T12:33

2023-11-06T12:33

херсонская область

комендантский час

владимир сальдо

новости

новые регионы россии

общество

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. На территории Херсонской области изменяется период действия комендантского часа. Соответствующий указ подписал губернатор региона Владимир Сальдо.Сальдо попросил жителей учитывать эти изменения при планировании поездок и перемещений по территории региона.Власти Запорожской области ранее увеличили на полтора часа продолжительность комендантского часа, который с 1 ноября начинается в 21:00 мск и действует до 5:00.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный коридор в Крым: перевозчик оценил безопасностьВ ДНР вводят военную цензуру и комендантский час – указ Пушилина

https://crimea.ria.ru/20231105/vsu-byut-po-mirnym-bolee-90-snaryadov-vypuscheno-po-levoberezhyu-khersonschiny-1132589144.html

херсонская область

новые регионы россии

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, комендантский час, владимир сальдо, новости, новые регионы россии, общество, безопасность