https://crimea.ria.ru/20241228/v-sevastopole-moshennik-pytalsya-vymanit-u-kommersanta-25-mln-vzyatki-1142994129.html

В Севастополе мошенник пытался выманить у коммерсанта 2,5 млн взятки

В Севастополе мошенник пытался выманить у коммерсанта 2,5 млн взятки - РИА Новости Крым, 28.12.2024

В Севастополе мошенник пытался выманить у коммерсанта 2,5 млн взятки

52-летний житель Севастополя получил условный срок за покушение на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 28.12.2024

2024-12-28T14:54

2024-12-28T14:54

2024-12-28T14:54

севастополь

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прокуратура города севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. 52-летний житель Севастополя получил условный срок за покушение на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, в июле 2022 года фигурант с подельниками сообщили оператору одного из севастопольских пляжей недостоверные сведения о предстоящем расторжении договора о благоустройстве пляжа. Женщине предложили передать должностным лицам органов исполнительной власти города взятку для продолжения работы.Преступление пресекли сотрудники ФСБ. Обвиняемого задержали в момент получения взятки. По решению суда севастополец получил три года условно с таким же испытательным сроком. Также мужчина обязан выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Пока приговор в законную силу не вступил. Материалы в отношении соучастников выделены в отдельное производство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-мэр Сочи получил новое уголовное дело о 43-миллионной взяткеШтрафы за взяточничество могут достигать 70-кратных размеровВ Крыму и Севастополе возбудили более 400 дел о коррупции

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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