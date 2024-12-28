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В Севастополе мошенник пытался выманить у коммерсанта 2,5 млн взятки - РИА Новости Крым, 28.12.2024
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В Севастополе мошенник пытался выманить у коммерсанта 2,5 млн взятки
В Севастополе мошенник пытался выманить у коммерсанта 2,5 млн взятки - РИА Новости Крым, 28.12.2024
В Севастополе мошенник пытался выманить у коммерсанта 2,5 млн взятки
52-летний житель Севастополя получил условный срок за покушение на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 28.12.2024
2024-12-28T14:54
2024-12-28T14:54
севастополь
новости севастополя
мошенничество
приговор
закон и право
крым
прокуратура города севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. 52-летний житель Севастополя получил условный срок за покушение на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, в июле 2022 года фигурант с подельниками сообщили оператору одного из севастопольских пляжей недостоверные сведения о предстоящем расторжении договора о благоустройстве пляжа. Женщине предложили передать должностным лицам органов исполнительной власти города взятку для продолжения работы.Преступление пресекли сотрудники ФСБ. Обвиняемого задержали в момент получения взятки. По решению суда севастополец получил три года условно с таким же испытательным сроком. Также мужчина обязан выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Пока приговор в законную силу не вступил. Материалы в отношении соучастников выделены в отдельное производство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-мэр Сочи получил новое уголовное дело о 43-миллионной взяткеШтрафы за взяточничество могут достигать 70-кратных размеровВ Крыму и Севастополе возбудили более 400 дел о коррупции
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РИА Новости Крым
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96
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севастополь, новости севастополя, мошенничество, приговор, закон и право, крым, прокуратура города севастополя
В Севастополе мошенник пытался выманить у коммерсанта 2,5 млн взятки

Житель Севастополя получил условный срок за особо крупное мошенничество

14:54 28.12.2024
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. 52-летний житель Севастополя получил условный срок за покушение на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
По данным надзорного ведомства, в июле 2022 года фигурант с подельниками сообщили оператору одного из севастопольских пляжей недостоверные сведения о предстоящем расторжении договора о благоустройстве пляжа. Женщине предложили передать должностным лицам органов исполнительной власти города взятку для продолжения работы.
"Таким образом злоумышленники пытались обмануть потерпевшую и похитить у нее под этим предлогом 2,5 млн рублей. Озвученная ими информация не соответствовала действительности, выполнить взятые на себя обязательства они не могли и не собирались", - сообщили в пресс-службе.
Преступление пресекли сотрудники ФСБ. Обвиняемого задержали в момент получения взятки. По решению суда севастополец получил три года условно с таким же испытательным сроком. Также мужчина обязан выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Пока приговор в законную силу не вступил. Материалы в отношении соучастников выделены в отдельное производство.
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СевастопольНовости СевастополяМошенничествоПриговорЗакон и правоКрымПрокуратура города Севастополя
 
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