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Штрафы за взяточничество могут достигать 70-кратных размеров
Штрафы за взяточничество могут достигать 70-кратных размеров - РИА Новости Крым, 09.12.2024
Штрафы за взяточничество могут достигать 70-кратных размеров
Сумма штрафов за взяточничество может превышать размер взятки до 70-кратных размеров. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал первый заместитель... РИА Новости Крым, 09.12.2024
2024-12-09T16:21
2024-12-09T16:21
2024-12-09T16:29
взятка
евгений руднев
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
новости крыма
деньги
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Сумма штрафов за взяточничество может превышать размер взятки до 70-кратных размеров. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал первый заместитель руководителя Главного следственного управления по Республике Крым и городу Севастополю, полковник юстиции Евгений Руднев.Ранее в Крыму осудили бывшего главу крымского управления Ростехнадзора за получение взятки в виде элитной квартиры на Южном берегу Крыма, напомнил замглавы ведомства.Антикоррупционная работа совместно с коллегами по силовому блоку проведена также в рядах предприятия "Крымэнерго", добавил замглавы ведомства. В этом направлении ситуации аналогичные – должностные лица брали взятки за ускорение процедуры подключения или тестирования приборов учета электроэнергии.Так, в суд было направлено дело в отношении инженера симферопольского подразделения и начальника Алупкинского участка.Кроме того, по словам Руднева, взятки могут давать не только денежными средствами, но и предметами и недвижимостью.Создание каких-либо определенных выгодных условий также может быть расценен как взятка, добавил Руднев."Пример не нашего региона: наши коллеги расследовали получение крупной скидки в ресторане. Скидка была дана в первом случае 50%, в другом – 70%, то есть человек заказывал на крупные суммы денег и не оплачивал", – рассказал он.Замглавы ведомства отметил, что коррупционные дела разных масштабов в любом случае являются резонансными."Коррупционные дела всегда резонансные. Недавно был привлечен к уголовной ответственности один из высоких чиновников города Севастополя. Расследование продолжатся. Было ли оно резонансным? Было. Все продолжают о нем говорить", – сказал Руднев.Он отметил, что все зависит от уровня должностного лица и от степени вреда, который он причинил своими действиями.Однако, по его словам, благодаря расследованиям и реакции общества предприниматели и ответственные за безопасность и пожарные нормы сотрудники становятся более законопослушными.Большой пласт работы следователей состоит и в профилактических мерах, добавил Руднев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму и Севастополе возбудили более 400 дел о коррупцииДолжностное лицо "Крымэнерго" пойдет под суд по обвинению во взяткеВ Севастополе задержаны два сотрудника уголовного розыска
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взятка, евгений руднев, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, новости крыма, деньги, общество
Штрафы за взяточничество могут достигать 70-кратных размеров
В Следкоме рассказали о наказаниях за взяточничество
16:21 09.12.2024 (обновлено: 16:29 09.12.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым
. Сумма штрафов за взяточничество может превышать размер взятки до 70-кратных размеров. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым
рассказал первый заместитель руководителя Главного следственного управления по Республике Крым и городу Севастополю, полковник юстиции Евгений Руднев.
"Если мы посмотрим соответствующую санкцию, то она предусматривает наказание со штрафом или без штрафа. По крайней мере, по взяткам штраф кратный – может быть и 70-кратный от взятки. Виновное лицо, отбыв наказание, выйдя на свободу еще будет выплачивать штраф", – пояснил он.
Ранее в Крыму осудили бывшего главу крымского управления Ростехнадзора за получение взятки в виде элитной квартиры
на Южном берегу Крыма, напомнил замглавы ведомства.
"Ярким примером является один из руководителей федерального исполнительного органа. Он в качестве взятки получил квартиру на Южном берегу. Оформил ее на свою тещу и проживал в ней. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы со штрафом 11,5 млн рублей", – уточнил Руднев.
Антикоррупционная работа совместно с коллегами по силовому блоку проведена также в рядах предприятия "Крымэнерго", добавил замглавы ведомства. В этом направлении ситуации аналогичные – должностные лица брали взятки за ускорение процедуры подключения или тестирования приборов учета электроэнергии.
Так, в суд было направлено дело в отношении инженера симферопольского подразделения и начальника Алупкинского участка.
Кроме того, по словам Руднева, взятки могут давать не только денежными средствами, но и предметами и недвижимостью.
"Есть такое понятие, как взятка неимущественного характера. То есть она может быть получена определенными услугами", – отметил полковник юстиции.
Создание каких-либо определенных выгодных условий также может быть расценен как взятка, добавил Руднев.
"Пример не нашего региона: наши коллеги расследовали получение крупной скидки в ресторане. Скидка была дана в первом случае 50%, в другом – 70%, то есть человек заказывал на крупные суммы денег и не оплачивал", – рассказал он.
Замглавы ведомства отметил, что коррупционные дела разных масштабов в любом случае являются резонансными.
"Коррупционные дела всегда резонансные. Недавно был привлечен к уголовной ответственности один из высоких чиновников города Севастополя. Расследование продолжатся. Было ли оно резонансным? Было. Все продолжают о нем говорить", – сказал Руднев.
Он отметил, что все зависит от уровня должностного лица и от степени вреда, который он причинил своими действиями.
"Это может быть человек, который закрыл глаза на какие-то нарушения, поставив подпись, что привело к громкому преступлению. Вспомним пожары, например, клуб "Хромая лошадь" – до сих пор о нем говорят. Торговый центр "Зимняя вишня". Начали разбираться – глаза закрывали сотрудники из числа Пожнадзора, какие-то разрешения подписывали, которые не нужно было", – отметил Руднев.
Однако, по его словам, благодаря расследованиям и реакции общества предприниматели и ответственные за безопасность и пожарные нормы сотрудники становятся более законопослушными.
Большой пласт работы следователей состоит и в профилактических мерах, добавил Руднев.
"Нам даны соответствующие правовые механизмы. Например, при расследовании уголовного дела мы в обязательном порядке, выявляя причины и условия, способствовавшие совершению преступления, направляем представление в тот или иной орган. Просим рассматривать эти представления с нашим участием. И на соответствующие представления профильные структуры реагируют", – подытожил эксперт.
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