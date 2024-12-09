https://crimea.ria.ru/20241209/shtrafy-za-vzyatochnichestvo-mogut-dostigat-70-kratnykh-razmerov-1142493449.html

Штрафы за взяточничество могут достигать 70-кратных размеров

Штрафы за взяточничество могут достигать 70-кратных размеров - РИА Новости Крым, 09.12.2024

Штрафы за взяточничество могут достигать 70-кратных размеров

Сумма штрафов за взяточничество может превышать размер взятки до 70-кратных размеров. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал первый заместитель... РИА Новости Крым, 09.12.2024

2024-12-09T16:21

2024-12-09T16:21

2024-12-09T16:29

взятка

евгений руднев

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Сумма штрафов за взяточничество может превышать размер взятки до 70-кратных размеров. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал первый заместитель руководителя Главного следственного управления по Республике Крым и городу Севастополю, полковник юстиции Евгений Руднев.Ранее в Крыму осудили бывшего главу крымского управления Ростехнадзора за получение взятки в виде элитной квартиры на Южном берегу Крыма, напомнил замглавы ведомства.Антикоррупционная работа совместно с коллегами по силовому блоку проведена также в рядах предприятия "Крымэнерго", добавил замглавы ведомства. В этом направлении ситуации аналогичные – должностные лица брали взятки за ускорение процедуры подключения или тестирования приборов учета электроэнергии.Так, в суд было направлено дело в отношении инженера симферопольского подразделения и начальника Алупкинского участка.Кроме того, по словам Руднева, взятки могут давать не только денежными средствами, но и предметами и недвижимостью.Создание каких-либо определенных выгодных условий также может быть расценен как взятка, добавил Руднев."Пример не нашего региона: наши коллеги расследовали получение крупной скидки в ресторане. Скидка была дана в первом случае 50%, в другом – 70%, то есть человек заказывал на крупные суммы денег и не оплачивал", – рассказал он.Замглавы ведомства отметил, что коррупционные дела разных масштабов в любом случае являются резонансными."Коррупционные дела всегда резонансные. Недавно был привлечен к уголовной ответственности один из высоких чиновников города Севастополя. Расследование продолжатся. Было ли оно резонансным? Было. Все продолжают о нем говорить", – сказал Руднев.Он отметил, что все зависит от уровня должностного лица и от степени вреда, который он причинил своими действиями.Однако, по его словам, благодаря расследованиям и реакции общества предприниматели и ответственные за безопасность и пожарные нормы сотрудники становятся более законопослушными.Большой пласт работы следователей состоит и в профилактических мерах, добавил Руднев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму и Севастополе возбудили более 400 дел о коррупцииДолжностное лицо "Крымэнерго" пойдет под суд по обвинению во взяткеВ Севастополе задержаны два сотрудника уголовного розыска

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взятка, евгений руднев, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, новости крыма, деньги, общество