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Отражены более ста контратак: ВСУ потеряли почти 13 тысяч боевиков

Отражены более ста контратак: ВСУ потеряли почти 13 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 27.12.2024

Отражены более ста контратак: ВСУ потеряли почти 13 тысяч боевиков

Вооруженные силы России отразили 107 контратак противника за неделю в зоне спецоперации, Киев потерял почти 13 000 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.12.2024

2024-12-27T14:43

2024-12-27T14:43

2024-12-27T14:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отразили 107 контратак противника за неделю в зоне спецоперации, Киев потерял почти 13 000 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Красное и Новый Труд Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении.По информации военного ведомства, российские войска в этой зоне боевых действий отразили 76 контратак противника, который потерял свыше 3800 военнослужащих, а также вооружение, среди которого шесть танков, в том числе "Leopard" производства ФРГ. Также поражены семь бронетранспортеров, включая М1117 и четыре М113 производства США.Еще 25 контратак штурмовых групп ВСУ отражены подразделениями группировки войск "Запад". Ликвидированы более 3000 военнослужащих. Среди военной техники уничтожены в том числе танк "Leopard" производства ФРГ и три бронетранспортера, включая два М113 производства США. Ликвидированы восемь станций радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов."Активными действиями освобождены населенные пункты Лозовая, Загрызово Харьковской области и Ивановка Донецкой Народной Республики", – добавили в Минобороны РФ.Шесть контратак украинских военных отражены подразделениями группировки войск "Восток"."В результате активных действий освободили населенный пункт Сторожевое ДНР. Противник потерял до 1140 военнослужащих, 16 автомобилей, 22 орудия полевой артиллерии, из них четыре самоходные артиллерийские установки и гаубицы калибра 155-мм производства стран НАТО", – сообщают в военном ведомстве.2450 военнослужащих Вооруженные силы Украины потеряли в зоне действия подразделений группировки войск "Север, которые продолжали уничтожение формирований противника на территории Курской области. Среди уничтоженной техники танки "Abrams" производства США и "Leopard" производства ФРГ, машины пехоты, в том числе "Marder" производства ФРГ, CV-90 шведского производства и пять "Bradley" американского производства. Нанесено поражение и 13 бронетранспортерам, включая два М113 и "Stryker" производства США.1970 боевиков Украины ликвидированы в результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск. Освобождены населенные пункты Гигант и Островский Донецкой Народной Республики.На этом направлении противник лишился техники, среди которой бронетранспортеры, в том числе "Spartan" производства Великобритании и М113 производства США, орудия полевой артиллерии, семь из которых американского производства, восемь складов боеприпасов.455 боевиков Украина потеряла в зоне действия подразделений группировки войск "Днепр", которые улучшили положение по переднему краю. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и три полевых склада боеприпасов."В течение недели на линии боевого соприкосновения взят в плен 51 украинский военнослужащий", – подытожили в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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новые регионы россии

харьковская область

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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу