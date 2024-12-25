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Российские военные освободили Новый Труд в Донбассе - РИА Новости Крым, 25.12.2024
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Российские военные освободили Новый Труд в Донбассе
Российские военные освободили Новый Труд в Донбассе - РИА Новости Крым, 25.12.2024
Российские военные освободили Новый Труд в Донбассе
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Новый Труд в Донбассе, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.12.2024
2024-12-25T13:31
2024-12-25T13:35
донецкая народная республика (днр)
новости сво
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Новый Труд в Донбассе, сообщает Минобороны РФ.Накануне стало известно о взятии под контроль российскими военными населенного пункта Сторожевое в Донбассе.В воскресенье российские войска освободили населенные пункты Лозовая Харьковской области и Красное в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Штатная численность российской армии достигла 1,5 млн военнослужащихСитуация в зоне СВО меняется кардинально – ПутинСнижение возраста мобилизации на Украине не изменит ход СВО – Путин
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, россия, украина, потери всу
Российские военные освободили Новый Труд в Донбассе

Российские военные освободили населенный пункт Новый Труд в Донбассе

13:31 25.12.2024 (обновлено: 13:35 25.12.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов ЦВО на Красноармейском направлении в ДНР
Боевая работа артиллеристов ЦВО на Красноармейском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Новый Труд в Донбассе, сообщает Минобороны РФ.
"В результате решительных наступательных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Новый Труд Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении.
Накануне стало известно о взятии под контроль российскими военными населенного пункта Сторожевое в Донбассе.
В воскресенье российские войска освободили населенные пункты Лозовая Харьковской области и Красное в ДНР.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииРоссияУкраинаПотери ВСУ
 
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