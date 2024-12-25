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Российские военные освободили Новый Труд в Донбассе

Российские военные освободили Новый Труд в Донбассе - РИА Новости Крым, 25.12.2024

Российские военные освободили Новый Труд в Донбассе

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Новый Труд в Донбассе, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.12.2024

2024-12-25T13:31

2024-12-25T13:31

2024-12-25T13:35

донецкая народная республика (днр)

новости сво

министерство обороны рф

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россия

украина

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Новый Труд в Донбассе, сообщает Минобороны РФ.Накануне стало известно о взятии под контроль российскими военными населенного пункта Сторожевое в Донбассе.В воскресенье российские войска освободили населенные пункты Лозовая Харьковской области и Красное в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Штатная численность российской армии достигла 1,5 млн военнослужащихСитуация в зоне СВО меняется кардинально – ПутинСнижение возраста мобилизации на Украине не изменит ход СВО – Путин

донецкая народная республика (днр)

россия

украина

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, россия, украина, потери всу