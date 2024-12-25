https://crimea.ria.ru/20241225/krushenie-samoleta-v-aktau-i-yubileynye-poezda-v-krymu--glavnoe-za-den-1142921043.html

Крушение самолета в Актау и юбилейные поезда в Крыму – главное за день

Крушение самолета в Актау и юбилейные поезда в Крыму – главное за день - РИА Новости Крым, 25.12.2024

Крушение самолета в Актау и юбилейные поезда в Крыму – главное за день

Пассажирский самолет потерпел крушение в Казахстане. Российское судно Ursa Major в Средиземном море могли подорвать. В торговом центре во Владикавказе произошел РИА Новости Крым, 25.12.2024

2024-12-25T23:15

2024-12-25T23:15

2024-12-25T23:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Пассажирский самолет потерпел крушение в Казахстане. Российское судно Ursa Major в Средиземном море могли подорвать. В торговом центре во Владикавказе произошел взрыв и возгорание после падения обломков БПЛА. На Кубани из-за разлива нефтепродуктов ввели краевой режим ЧС. Чудом выживший при атаке на Севастополь мальчик вернулся домой после лечения. В Крыму и Севастополе встретили юбилейные поезда, которые пять лет назад впервые прошли Крымский мост.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Крушение пассажирского самолета в КазахстанеПассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился в Актау на западе Казахстана в среду утром. Он следовал из Баку в Грозный. По информации Минтранса Казахстана, на борту находились 67 человек, включая членов экипажа. В том числе 37 граждан Азербайджана, шесть - Казахстана, три - Кыргызстана и 16 россиян.Предварительная причина крушения – столкновение с птицами. Командир решил идти на запасной аэродром, выбрав Актау, там и произошла авиакатастрофа.По факту крушения следком России возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".Минздрав Казахстана сообщил, что в медицинские учреждения области доставлены 29 пострадавших. 11 человек в тяжелом состоянии госпитализированы в реанимацию. В областную детскую больницу поступили двое детей. Позже казахстанские СМИ сообщили, что погибли 38 человек.В связи с трагедией соболезнования семьям погибших выразил президент России Владимир Путин. В Актау вылетел самолет МЧС России с медиками на борту и необходимым дополнительным оборудованием.Также в Казахстан вылетели российские дипломаты, чтобы оказать помощь выжившим в авиакатастрофе соотечественникам.Подрыв российского судна Ursa Major в Средиземном мореНа российское судно Ursa Major, потерпевшее накануне крушение в Средиземном море в 67 милях от испанского берега и в 45 милях от алжирского, была совершена целенаправленная террористическая атака. Такую версию выдвигает компания "Оборонлогистика", которой принадлежал сухогруз. По информации экипажа, 23 декабря 2024 года на судне произошли три последовательных взрыва с правого борта в районе кормовой части. В результате, оно получило резкий крен на правый борт до 25 градусов.Взрыв в ТЦ во Владикавказе после падения обломков БПЛАВо Владикавказе в торговом центре "Алания Молл" произошло возгорание. Информацию об этом разместил глава Северной Осетии Сергей Меняйло и уточнил, что обстоятельства происшедшего выяснятся.В МЧС России сообщили, что загорелся 3 этаж и крыша на 800 квадратных метрах. На месте работали пожарно-спасательные подразделения.Позже Сергей Меняйло со ссылкой на Минобороны назвал причину взрыва в ТЦ - падение обломков сбитого беспилотника. Эту версию подтверждают и предварительные результаты следственно-оперативных мероприятий. На камерах наблюдения торгового центра видно, что взрыв произошел извне.Режим ЧС на Кубани из-за разлива мазутаКраевой режим ЧС введен в Краснодарском крае из-за разлива мазута после крушения в Керченском проливе танкеров "Волгонефть". Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что выброс нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района затянулся и не прекращается. Сложности возникают из-за погоды.До этого в Анапе и Темрюкском районе действовал режим ЧС муниципального уровня.Роспотребнадзор исследовал 24 пробы морской воды у берегов Анапы, из них девять не соответствует санитарно-химическим нормам.Также проверены 44 пробы атмосферного воздуха, 40 проб питьевой воды и 24 пробы готовых блюд. Результаты анализов соответствуют установленным нормативам. Проведение ежедневного лабораторного контроля объектов внешней среды продолжается.Тем временем водолазы обнаружили затонувшую носовую часть танкера "Волгонефть-239", который потерпел крушение 15 декабря.Как только позволит погода, проверят, нет ли из нее утечки нефтепродуктов.Возвращение домой раненного ATACMS мальчика из Севастополя13-летний Родион Свалов, раненный при атаке на Севастополь, спустя полгода вернулся домой после лечения. В его голове титановая пластина, в глазу инородное тело, а правая половина туловища не слушается. Но он наловчился писать левой рукой, снова поет и заново учится чувствовать мяч, ведь он футболист.После ранения 23 июня 2024 года мальчик попал в местную больницу в крайне тяжелом состоянии. Ему сделали три операции и отправили спецбортом в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в Москве.5 лет железнодорожному движению по Крымскому мосту25 декабря 2019 года из Санкт-Петербурга в Севастополь через Крымский мост прибыл первый поезд. Спустя пять лет в городе-герое также торжественно встретили юбилейный состав № 007.Замгубернатора Севастополя Мария Литовко сообщила, что за это время прошло около трех тысяч поездов, 645 тысяч пассажиров ступили именно на этот перрон. Количество рейсов постоянно увеличивается.Юбилейный поезд № 28 прибыл и в Симферополь из Москвы. Пять лет назад он впервые соединил эти две столицы.В честь пятилетия запуска железнодорожного сообщения были изготовлены пряники, которыми угощали пассажиров, и выпущены открытки. Их можно было по прибытии поезда отправить своим близким – мобильное отделение прямо на перроне открыли сотрудники "Почты России". Сотрудники в торжественной обстановке провели церемонию гашения юбилейного почтового конверта

https://crimea.ria.ru/20241225/nazvany-imena-pogibshikh-v-aviakatastrofe-v-kazakhstane-1142922351.html

https://crimea.ria.ru/20241225/zal-slavy-krymskoy-zhurnalistiki-popolnili-novye-imena-1142911425.html

https://crimea.ria.ru/20241225/v-simferopole-vozlozhili-tsvety-k-pamyatniku-voinam-afgantsam-1142902518.html

https://crimea.ria.ru/20241225/vodolazy-obnaruzhili-nosovuyu-chast-tankera-volgoneft-239-1142914243.html

https://crimea.ria.ru/20241225/v-alupke-otkrylsya-prosvetitelskiy-tsentr-arkhangelskiy-lad-1142917817.html

https://crimea.ria.ru/20241225/v-krymu-investory-vosstanovyat-sovetskie-sanatorii-1142885497.html

https://crimea.ria.ru/20241225/malomobilnye-grazhdane-smogut-uekhat-v-krym-na-poezde-za-poltseny-1142899191.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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