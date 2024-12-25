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Режим ЧС введен на Кубани из-за разлива нефтепродуктов в море - РИА Новости Крым, 25.12.2024
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Режим ЧС введен на Кубани из-за разлива нефтепродуктов в море
Режим ЧС введен на Кубани из-за разлива нефтепродуктов в море - РИА Новости Крым, 25.12.2024
Режим ЧС введен на Кубани из-за разлива нефтепродуктов в море
В Краснодарском крае введен режим ЧС из-за разлива мазута из потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров "Волгонефть". Об этом сообщил губернатор региона РИА Новости Крым, 25.12.2024
2024-12-25T12:55
2024-12-25T13:01
режим чс
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
вениамин кондратьев
краснодарский край
черное море
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае введен режим ЧС из-за разлива мазута из потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров "Волгонефть". Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.По его словам, выброс нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района затянулся и не прекращается. "Изначально по расчетам ученых и специалистов, основная масса мазута должна была остаться на дне Черного моря, что позволило бы его собрать в воде. Но погода диктует свои условия, воздух прогревается и нефтепродукты поднимаются наверх. В итоге их выносит на наши пляжи", - констатировал губернатор, отметив, что ситуация остается напряженной.До этого времени действовал режим ЧС муниципального уровня в Анапе и Темрюкском районе края. 15 декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Произошла утечка нефтепродуктов. В Анапе и в Керчи введен режим ЧС. Ведутся работы по устранению последствий катастрофы.По состоянию на 24 декабря, с побережья Черного моря в Крыму и на Кубани вывезли более 35 тысяч тонн загрязненного грунта и нефтесодержащей жидкости.Объем мазутного топлива, которое будет выносить на берег после крушения танкеров в Керченском проливе, может увеличиться до 200 тысяч тонн, сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.Разлив мазута после крушения танкеров "Волгонефть" в Черном море является экологической бедой, заявил президент Владимир Путин в четверг в рамках в ходе большой пресс-конференции, совмещенной с "Прямой линией".По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, для ликвидации последствий экологической катастрофы из-за разлива мазута в Черном море потребуются дополнительные силы и средства. По его словам, введение режима чрезвычайной ситуации федерального характера пока не планируется, но все будет зависеть от рекомендаций специалистов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда можно купаться в Черном море после крушения танкеров с мазутомТанкеры "Волгонефть" работали с нарушениями и без лицензии – МинтрансРазлив мазута в Черном море: в Кремле сделали заявление
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РИА Новости Крым
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режим чс, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, вениамин кондратьев, краснодарский край, черное море, новости
Режим ЧС введен на Кубани из-за разлива нефтепродуктов в море

В Краснодарском крае введен режим ЧС из-за разлива мазута из танкеров в Черном море

12:55 25.12.2024 (обновлено: 13:01 25.12.2024)
 
© Оперштаб Краснодарский крайУборка мазута с пляжей в Краснодарском крае
Уборка мазута с пляжей в Краснодарском крае
© Оперштаб Краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае введен режим ЧС из-за разлива мазута из потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров "Волгонефть". Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Принял решение с сегодняшнего дня ввести краевой режим ЧС. Региональный штаб возглавит мой заместитель Игорь Галась", - написал Кондратьев в своем Telegtam-канале.

По его словам, выброс нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района затянулся и не прекращается.
"Изначально по расчетам ученых и специалистов, основная масса мазута должна была остаться на дне Черного моря, что позволило бы его собрать в воде. Но погода диктует свои условия, воздух прогревается и нефтепродукты поднимаются наверх. В итоге их выносит на наши пляжи", - констатировал губернатор, отметив, что ситуация остается напряженной.
До этого времени действовал режим ЧС муниципального уровня в Анапе и Темрюкском районе края.
15 декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Произошла утечка нефтепродуктов. В Анапе и в Керчи введен режим ЧС. Ведутся работы по устранению последствий катастрофы.
По состоянию на 24 декабря, с побережья Черного моря в Крыму и на Кубани вывезли более 35 тысяч тонн загрязненного грунта и нефтесодержащей жидкости.
Объем мазутного топлива, которое будет выносить на берег после крушения танкеров в Керченском проливе, может увеличиться до 200 тысяч тонн, сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.
Разлив мазута после крушения танкеров "Волгонефть" в Черном море является экологической бедой, заявил президент Владимир Путин в четверг в рамках в ходе большой пресс-конференции, совмещенной с "Прямой линией".
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, для ликвидации последствий экологической катастрофы из-за разлива мазута в Черном море потребуются дополнительные силы и средства. По его словам, введение режима чрезвычайной ситуации федерального характера пока не планируется, но все будет зависеть от рекомендаций специалистов.
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Режим ЧСРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовРазлив мазутаВениамин КондратьевКраснодарский крайЧерное мореНовости
 
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