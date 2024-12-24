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Более 35 тысяч тонн загрязненного грунта вывезли с берегов Крыма и Кубани

Более 35 тысяч тонн загрязненного грунта вывезли с берегов Крыма и Кубани - РИА Новости Крым, 24.12.2024

Более 35 тысяч тонн загрязненного грунта вывезли с берегов Крыма и Кубани

С побережья Черного моря в Крыму и на Кубани вывезли более 35 тысяч тонн загрязненного грунта и нефтесодержащей жидкости, сообщает во вторник пресс-служба МЧС... РИА Новости Крым, 24.12.2024

2024-12-24T11:25

2024-12-24T11:25

2024-12-24T14:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. С побережья Черного моря в Крыму и на Кубани вывезли более 35 тысяч тонн загрязненного грунта и нефтесодержащей жидкости, сообщает во вторник пресс-служба МЧС России.По информации ведомства, в Республике Крым обследованы 349 километров, обнаружены 20 масляных пятен. Для ликвидации пятен в акватории Керченского пролива привлечены три судна, в том числе катер. В работах задействованы 9,5 тысяч человек и 437 единиц техники."В Краснодарском крае обследованы, в том числе повторно, 190 километров береговой линии. Силами Морспасслужбы очищены свыше 24 тысяч "квадратов" акватории, собраны 25 тонн нефтесодержащей жидкости, установлены 200 метров боновых заграждений", - сообщают спасатели.Кроме того, в порту Анапы собрано более 14 тысяч тонн нефтесодержащей жидкости, первично очищено почти 4,8 тысяч квадратов берега. Силами спасателей и волонтеров собраны более 21 тысячи тонн загрязненного песка и грунта, вывезено свыше 15 тысяч тонн.Накануне с побережья Черного моря в Крыму и на Кубани за сутки вывезли более 4 000 тонн грунта, загрязненного нефтепродуктами.Роспотребнадзор ранее во вторник отчитался о соответствии нормам отобранных проб морской и питьевой воды, а также атмосферного воздуха в Анапе и Темрюкском районе после крушения нефтетанкеров "Волгонефть".15 декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Произошла утечка нефтепродуктов. В Анапе и в Керчи введен режим ЧС. Работы по устранению последствий катастрофы продолжаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Очищенные пляжи Анапы снова заполняются мазутомШторм на побережье Кубани может повредить мешки с собранным мазутомНовые тела дельфинов выбросило на побережье Кубани

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