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Роспотребнадзор проверил воду и воздух в Анапе после ЧП с танкерами - РИА Новости Крым, 24.12.2024
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Роспотребнадзор проверил воду и воздух в Анапе после ЧП с танкерами
Роспотребнадзор проверил воду и воздух в Анапе после ЧП с танкерами - РИА Новости Крым, 24.12.2024
Роспотребнадзор проверил воду и воздух в Анапе после ЧП с танкерами
Роспотребнадзор отчитался о соответствии нормам отобранных проб морской и питьевой воды, а также атмосферного воздуха в Анапе и Темрюкском районе после крушения РИА Новости Крым, 24.12.2024
2024-12-24T09:44
2024-12-24T09:56
крым
роспотребнадзор
анапа
краснодарский край
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Роспотребнадзор отчитался о соответствии нормам отобранных проб морской и питьевой воды, а также атмосферного воздуха в Анапе и Темрюкском районе после крушения танкеров "Волгонефть". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Специалисты ведут лабораторный контроль качества воды открытых водоемов, а также атмосферного воздуха и питьевой воды на содержание нефтепродуктов, предельных углеводородов, ксилола. Точками отбора морской воды стали, в том числе, пляжи станицы Благовещенской, села Витязево, поселка Джемете, санатория "Высокий берег", центральный пляж Анапы.Объем мазутного топлива, которое будет выносить на берег после крушения танкеров в Керченском проливе, может увеличиться до 200 тысяч тонн, заявлял ранее глава Минэкологии РФ Александр Козлов.Ликвидация дошедших к побережью из Краснодарского края нефтепродуктов продолжается и в Керчи. Накануне Главное управление МЧС России по Крыму сообщило, что на побережье города собрали более 25 тонн мазута. Также проводятся работы по очистке вблизи озера Тобечикское в Ленинском районе.Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. Разлив мазута после крушения является экологической бедой, заявил президент Владимир Путин и поручил принять все необходимые меры для ликвидации последствий ЧП.Все о ситуации с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе читайте по ссылке&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм на побережье Кубани может повредить мешки с собранным мазутомВыброс мазута в Керчи – подробности от властейМазут после ЧП в Керченском проливе может достичь заповедной зоны Крыма
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крым, роспотребнадзор, анапа, краснодарский край, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, новости
Роспотребнадзор проверил воду и воздух в Анапе после ЧП с танкерами

Роспотребнадзор подтвердил безопасность морской воды в Анапе

09:44 24.12.2024 (обновлено: 09:56 24.12.2024)
 
© Telegram_канал: мэрия АнапыНа побережье Кубани море выносит мазут
На побережье Кубани море выносит мазут
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Роспотребнадзор отчитался о соответствии нормам отобранных проб морской и питьевой воды, а также атмосферного воздуха в Анапе и Темрюкском районе после крушения танкеров "Волгонефть". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По результатам лабораторных испытаний все отобранные пробы соответствуют санитарным требованиям. Проводится мониторинг за работой полевых кухонь (для волонтеров - ред.). Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю", - сказано в сообщении.

Специалисты ведут лабораторный контроль качества воды открытых водоемов, а также атмосферного воздуха и питьевой воды на содержание нефтепродуктов, предельных углеводородов, ксилола. Точками отбора морской воды стали, в том числе, пляжи станицы Благовещенской, села Витязево, поселка Джемете, санатория "Высокий берег", центральный пляж Анапы.
Объем мазутного топлива, которое будет выносить на берег после крушения танкеров в Керченском проливе, может увеличиться до 200 тысяч тонн, заявлял ранее глава Минэкологии РФ Александр Козлов.
Ликвидация дошедших к побережью из Краснодарского края нефтепродуктов продолжается и в Керчи. Накануне Главное управление МЧС России по Крыму сообщило, что на побережье города собрали более 25 тонн мазута. Также проводятся работы по очистке вблизи озера Тобечикское в Ленинском районе.
Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. Разлив мазута после крушения является экологической бедой, заявил президент Владимир Путин и поручил принять все необходимые меры для ликвидации последствий ЧП.
Все о ситуации с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе читайте по ссылке>>
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КрымРоспотребнадзорАнапаКраснодарский крайТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеНовости
 
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