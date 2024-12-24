https://crimea.ria.ru/20241224/rospotrebnadzor-proveril-vodu-i-vozdukh-v-anape-posle-chp-s-tankerami-1142872306.html

Роспотребнадзор проверил воду и воздух в Анапе после ЧП с танкерами

Роспотребнадзор проверил воду и воздух в Анапе после ЧП с танкерами - РИА Новости Крым, 24.12.2024

Роспотребнадзор проверил воду и воздух в Анапе после ЧП с танкерами

Роспотребнадзор отчитался о соответствии нормам отобранных проб морской и питьевой воды, а также атмосферного воздуха в Анапе и Темрюкском районе после крушения РИА Новости Крым, 24.12.2024

2024-12-24T09:44

2024-12-24T09:44

2024-12-24T09:56

крым

роспотребнадзор

анапа

краснодарский край

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Роспотребнадзор отчитался о соответствии нормам отобранных проб морской и питьевой воды, а также атмосферного воздуха в Анапе и Темрюкском районе после крушения танкеров "Волгонефть". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Специалисты ведут лабораторный контроль качества воды открытых водоемов, а также атмосферного воздуха и питьевой воды на содержание нефтепродуктов, предельных углеводородов, ксилола. Точками отбора морской воды стали, в том числе, пляжи станицы Благовещенской, села Витязево, поселка Джемете, санатория "Высокий берег", центральный пляж Анапы.Объем мазутного топлива, которое будет выносить на берег после крушения танкеров в Керченском проливе, может увеличиться до 200 тысяч тонн, заявлял ранее глава Минэкологии РФ Александр Козлов.Ликвидация дошедших к побережью из Краснодарского края нефтепродуктов продолжается и в Керчи. Накануне Главное управление МЧС России по Крыму сообщило, что на побережье города собрали более 25 тонн мазута. Также проводятся работы по очистке вблизи озера Тобечикское в Ленинском районе.Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. Разлив мазута после крушения является экологической бедой, заявил президент Владимир Путин и поручил принять все необходимые меры для ликвидации последствий ЧП.Все о ситуации с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе читайте по ссылке>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм на побережье Кубани может повредить мешки с собранным мазутомВыброс мазута в Керчи – подробности от властейМазут после ЧП в Керченском проливе может достичь заповедной зоны Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, роспотребнадзор, анапа, краснодарский край, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, новости