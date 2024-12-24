Роспотребнадзор проверил воду и воздух в Анапе после ЧП с танкерами
Роспотребнадзор подтвердил безопасность морской воды в Анапе
09:44 24.12.2024 (обновлено: 09:56 24.12.2024)
© Telegram_канал: мэрия АнапыНа побережье Кубани море выносит мазут
© Telegram_канал: мэрия Анапы
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Роспотребнадзор отчитался о соответствии нормам отобранных проб морской и питьевой воды, а также атмосферного воздуха в Анапе и Темрюкском районе после крушения танкеров "Волгонефть". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"По результатам лабораторных испытаний все отобранные пробы соответствуют санитарным требованиям. Проводится мониторинг за работой полевых кухонь (для волонтеров - ред.). Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю", - сказано в сообщении.
Специалисты ведут лабораторный контроль качества воды открытых водоемов, а также атмосферного воздуха и питьевой воды на содержание нефтепродуктов, предельных углеводородов, ксилола. Точками отбора морской воды стали, в том числе, пляжи станицы Благовещенской, села Витязево, поселка Джемете, санатория "Высокий берег", центральный пляж Анапы.
Объем мазутного топлива, которое будет выносить на берег после крушения танкеров в Керченском проливе, может увеличиться до 200 тысяч тонн, заявлял ранее глава Минэкологии РФ Александр Козлов.
Ликвидация дошедших к побережью из Краснодарского края нефтепродуктов продолжается и в Керчи. Накануне Главное управление МЧС России по Крыму сообщило, что на побережье города собрали более 25 тонн мазута. Также проводятся работы по очистке вблизи озера Тобечикское в Ленинском районе.
Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. Разлив мазута после крушения является экологической бедой, заявил президент Владимир Путин и поручил принять все необходимые меры для ликвидации последствий ЧП.
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