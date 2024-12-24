https://crimea.ria.ru/20241224/v-evpatorii-blagoustroyat-skver-na-meste-vzorvavshegosya-v-2008-godu-doma-1142889941.html

В Евпатории благоустроят сквер на месте взорвавшегося в 2008 году дома

В Евпатории благоустроят сквер на месте взорвавшегося в 2008 году дома - РИА Новости Крым, 24.12.2024

В Евпатории благоустроят сквер на месте взорвавшегося в 2008 году дома

Сквер на месте жилого дома, где 16 лет назад произошел взрыв, в результате которого погибли 27 человек, благоустроят в следующем году. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 24.12.2024

2024-12-24T21:07

2024-12-24T21:07

2024-12-24T21:07

евпатория

память

обрушение жилого дома в евпатории

газ

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Сквер на месте жилого дома, где 16 лет назад произошел взрыв, в результате которого погибли 27 человек, благоустроят в следующем году. Об этом сообщил глава администрации города Александр Юрьев, который принял участие в траурном митинге с возложением цветов к мемориалу.24 декабря исполняется шестнадцать лет со дня "евпаторийской трагедии": взрыва в жилом доме по улице Некрасова. Два подъезда пятиэтажки № 67 "сложились", как домик из детского конструктора, когда взорвался газ. Среди погибших было трое детей.

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2024

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евпатория, память, обрушение жилого дома в евпатории, газ, происшествия