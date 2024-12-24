В Евпатории благоустроят сквер на месте взорвавшегося в 2008 году дома
В Евпатории благоустроят сквер на месте взорвавшегося в 2008 году дома на улице Некрасова
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра ЮрьеваСквер на месте взорвавшегося в 2008 году дома в Евпатории
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Сквер на месте жилого дома, где 16 лет назад произошел взрыв, в результате которого погибли 27 человек, благоустроят в следующем году. Об этом сообщил глава администрации города Александр Юрьев, который принял участие в траурном митинге с возложением цветов к мемориалу.
"Сегодня годовщина страшной трагедии, которая произошла в Евпатории 24 декабря 2008 года. В этот день в жилом доме по улице Некрасова, 67 произошел взрыв, в результате которого погибли 27 человек. Погибших вернуть мы не можем, но в 2025 году сделаем очень важный шаг в увековечении их памяти – благоустроим на месте трагедии сквер", – сказал глава администрации.
24 декабря исполняется шестнадцать лет со дня "евпаторийской трагедии": взрыва в жилом доме по улице Некрасова. Два подъезда пятиэтажки № 67 "сложились", как домик из детского конструктора, когда взорвался газ. Среди погибших было трое детей.
24 декабря 2022, 12:35ФотолентыТрагедия в Евпатории на фотоснимках