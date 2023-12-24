Люди под обломками: 15 лет трагедии в Евпатории
15 лет назад в Евпатории при взрыве газа в жилом доме погибли 27 человек
10:09 24.12.2023 (обновлено: 12:00 24.12.2023)
© Алексей Павлишак Ликвидация последствий взрыва жилого дома в Евпатории 24.12.2008 года
© Алексей Павлишак
Чуть ниже нуля было на улице в тот поздний вечер. Сыро и промозгло. Казалось, что вот-вот посыплет то ли дождик, то ли мокрый снег. Детей уже укладывали в кровати, взрослые возились на кухне, сидели у телевизора. Завтра — обычный рабочий четверг... Загрохотало в 21:45. В соседних домах те, кто подбежали к окнам, увидели огромный столб пыли. Два подъезда пятиэтажки № 67 "сложились", как домик из детского конструктора. Будто гигантский нож прошелся по части соседнего, третьего, подъезда, рассекая перекрытия, открыв пролеты лестницы и помещения квартир.
24 декабря исполняется пятнадцать лет со дня "евпаторийской трагедии": взрыва в жилом доме по улице Некрасова. Она потрясла крымчан. А для небольшого города оказалась раной, которая не зажила по сей день.
Звонки из-под развалин
Люди из соседних домов на месте появились сразу после взрыва. Пытались разгребать завалы, уводили к себе выскочивших на улицу жильцов соседних подъездов. У многих в том доме жили друзья и знакомые — и им теперь звонили, звонили, надеясь услышать: "Все в порядке, мы живы". И где-то в груде камней играли и звенели телефоны тех, кто не мог ответить. Очевидцы, оказавшиеся сразу на месте, повторяли: слышали крики, стоны, плакал ребенок.
Спасатели прибыли быстро, минут через пятнадцать.
После начала работ у оцепления притормозила "Газель", молодой мужчина бросился к спасателям, требуя разгрузить машину: у него там одеяла, термосы и аптечка. Ему вслед успели прокричать: "От кого помощь? Мужик, ты кто?" А он бросил: "Я — евпаториец", сел за руль и уехал.
Около нуля на улице.
Люди в пальто и куртках, в шапках и капюшонах часами не отходили от "периметра" и думали о тех, кто погибал под развалинами подъезда от травм и холода.
Через дорогу от дома № 67 по улице Некрасова — городская больница. Уже ночью в нее выстроилась очередь их желающих сдать кровь для пострадавших.
На месте подъезда громоздилась гора крупных и мелких обломков. Техника поднимала только самые крупные фрагменты: в основном завалы разбирали вручную.
Лучи света, направленные туда, где работали спасатели, выхватывали неожиданные яркие пятна: занавески, мебель, обложки книг, домашние тапочки...
Каждые тридцать-сорок минут замирала техника и голоса, раздавалась команда: "Глушим все! Слушаем!" И все вокруг замирало. Слушали развалины: шорох, стоны, трель мобильного — все могло указать на место, где лежит очередной выживший. Или не выживший.
А потом откопали девочку — Лерочку, 2006 года рождения. Никаких видимых травм на теле. Задохнулась или замерзла.
© Алексей ПавлишакЛиквидация последствий взрыва жилого дома в Евпатории 24.12.2008 года
© Алексей Павлишак
Ликвидация последствий взрыва жилого дома в Евпатории 24.12.2008 года
Хроника спасработ
В пострадавших подъездах числились прописанными 64 человека, разрушены 35 квартир из 40.
24 декабря
- Около 22:10. Оцеплено место происшествия, начаты спасательные работы.
- 22:30. Найден первый погибший.
25 декабря
- Ночью прибыла тяжелая техника, в том числе та, которой не было в МЧС — откликнулись крымские строительные предприятия, предоставив подъемные краны, поворотные экскаваторы.
- 6:00 — к этому времени обнаружены первые 9 погибших, среди них один ребенок. Спасены 20 человек. Работают более 300 сотрудников аварийно-спасательных служб МЧС со всего Крыма и примерно столько же сотрудников МВД, военнослужащих, медиков.
- 10:00 — найдены погибшими уже 13 человек, спасен из-под завалов 21 человек.
-12:30 — погибших всего 19 человек, 14 из них уж опознаны. О судьбе 24 жильцов ничего неизвестно.
26 декабря
- Продолжается разбор завалов.
27 декабря
- завершены аварийно-спасательные работы. Всего спасен 21 человек, из них — двое детей. Найдены тела 27 погибших, в том числе трех детей: двух, пяти и десяти лет.
© Алексей ПавлишакПоследствия взрыва жилого дома в Евпатории 24.12.2008 года
© Алексей Павлишак
Последствия взрыва жилого дома в Евпатории 24.12.2008 года
Родные люди
Журналист Екатерина Козырь выросла в Евпатории. Дом № 65 по улице Некрасова, где она жила, имел один двор с домом № 67. Это ее "дворовая команда" собиралась на лавочках, залазила в палисадники, придумывала игры, ссорилась и мирилась. Друзья детства выросли, но старались не терять друг друга из виду.
"Незадолго до взрыва дома позвонила моя подруга, Рита Белкина, — вспоминает Екатерина. — Это был необыкновенный человек: яркий, солнечный. У нас даже дети родились в один день. Рита поздравила с днем рождения, озвучила планы о приезде в Симферополь: шубу купить. Я усомнилась, нужна ли такая вещь в Крыму. Рита засмеялась: "Шуба — так, тебя увидеть хочу!" Встречу назначили "через неделю". А через неделю я приехала работать на месте ЧП. И видела в развалинах желтый диван Риты с пятнами ее крови".
В квартире, где жила Маргарита Белкина, погибли ее дедушка Юрий Владимирович — известный крымский художник, мама Наталья Юрьевна. Не выжила и сама Рита. Долго искали ее пятилетнего сына Никиту.
Дворовая команда, рассказала Екатерина Козырь, к тому времени знала, что родных мальчика уже нет. И что выжить после падения с четвертого этажа невозможно. Но почему-то все были уверены, что малыша спасут. И даже между собой обсуждали, кто усыновит осиротевшего мальчика.
© Алексей ПавлишакПоследствия взрыва жилого дома в Евпатории 24.12.2008 года
© Алексей Павлишак
Последствия взрыва жилого дома в Евпатории 24.12.2008 года
Никиту нашли ближе к вечеру 25 декабря. Для него чуда не случилось.
Из всех, кто находился в той квартире, уцелел гражданский муж Риты, Дмитрий. Его выносили из-под развалин под аплодисменты — спасатели радовались, что отыскали живого. Поздравляли со вторым днем рождения.
Из всех, кто находился в той квартире, уцелел гражданский муж Риты, Дмитрий. Его выносили из-под развалин под аплодисменты — спасатели радовались, что отыскали живого. Поздравляли со вторым днем рождения.
Еще одно стечение обстоятельств, спасшее жизнь, произошло с ребенком. На первом этаже разрушенного подъезда находилась квартира семьи Чаусовских. В тот день у них должен был ночевать внук, но за час до взрыва приехала дочь и забрала его. Ребенок остался жив. А Ирина и Дмитрий Чаусовские погибли.
Взрыв унес жизнь хореографа-постановщика и руководителя детского танцевального коллектива Анны Трапезниковой. Она жила с мужем и мамой, и погибла вместе с ними.
"Театр — одна большая семья, отношения почти родственные, поэтому потеря была личной для всех, — рассказал худрук Крымского Государственного ТЮЗа (Евпатория), режиссер, артист театра и кино Андрей Пермяков. — Анна 25 декабря должна была выйти на сцену. Играла российскую императрицу в спектакле "Приключения барона Мюнхаузена": герой путешествовал по разным странам, дружил с российской самодержицей. А ее уже не было в живых. Нам тогда пришлось играть спектакль. Нашим зрителям — детям со всего Крыма - нельзя было перечеркнуть праздник, лишить их предновогоднего настроения, радости. Анна была очень светлым, талантливым человеком, сильным профессионалом. Вся ее жизнь была в театре, с детьми. С развалин дома нам потом принесли подборку компакт-дисков, на которых был весь ее видеоархив: спектакли, открытые уроки. Ежегодно, в день трагедии, мы в гримёрке зажигаем свечу, ставим ее портрет и кладем перед ним пуанты".
Злополучные баллоны
Версий о том, что стало причиной обрушения двух подъездов, было три: утечка бытового газа в одной из квартир, детонация взрывчатых веществ, принесенных домой кем-то из жильцов, взрыв баллонов для сварки, которые хранились в подвале дома.
Проверяли все версии. Слухи по Евпатории ходили разные.
Примерно через полтора месяца после трагедии в СМИ появилась информация о том, что киевский профессор Владимир Захматов провел независимую экспертизу и сделал вывод: эпицентр взрыва находился в одной из двух квартир на втором этаже. А причиной, согласно его заключению, стала детонация вещества, эквивалентного 59 кг тротила.
У крымских специалистов возникли множество противоречащих этой версии логичных аргументов, да и качество самой экспертизы вызывало сомнения. Но теория "пошла в народ".
В торце дома № 67 по улице Некрасова находилось коммунальное предприятие "Жилищник-1". Мастерская, где стояло оборудование для сварочных работ: баллоны с пропаном, баллоны с кислородом.
Уже после трагедии выяснилось, что жители дома про это соседство знали. И не раз обращались к чиновникам коммунального хозяйства с просьбой убрать из подвала опасное оборудование. Их не слушали, считали обращения не заслуживающими внимания.
Заместитель министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексей Фридман сообщил, что однозначный ответ о причине трагедии так и не был получен. Хотя результаты экспертизы, проведенной в ведомстве показал: "виновник" — разгерметизировавшийся баллон с газом.
"При сварке используется пропан, — пояснил Алексей Фридман. — И баллоны с этим газом находились в подвале дома. По версии следствия, мастер, проводивший сварочные работы, не закрыл их до конца. В мастерской находился работающий холодильник. Газ из баллона заполнил помещение, холодильник или его кабель дали искру — и произошел взрыв. Такое стечение обстоятельств. Хотя версии, действительно, звучали разные, но в целом эксперты сошлись именно на этой: нарушение техники безопасности при хранении газовых баллонов, используемых для сварочных работ. И нет оснований ей не доверять.
Сам характер повреждений и развал конструкций дома показали: взрыв произошел внизу. В подвальном помещении фундамент разошелся "лепестками". Взрыв был не на втором или пятом этаже".
В ноябре 2009 года был оглашен приговор обвиняемым по делу о взрыве жилого дома в Евпатории. Начальник и мастер "Жилищника-1" получили 6 и 7 лет лишения свободы. Электрогазосварщик — 8 лет.
Они давно отбыли свое наказание.
На месте дома № 67 по улице Некрасова теперь стоит мемориал. В центре — обнявшиеся фигуры мужчины, женщины, ребенка. Напоминание о том, что погибли семьи.
Каждый год 24 декабря сюда приходят люди. Родные и друзья погибших. И те, кто никогда не знал жильцов обрушившегося дома. Потому что эта боль — общая.
24 декабря 2022, 12:35ФотолентыТрагедия в Евпатории на фотоснимках