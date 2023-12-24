https://crimea.ria.ru/20231224/lyudi-pod-oblomkami-15-let-tragedii-v-evpatorii-1133674942.html

Люди под обломками: 15 лет трагедии в Евпатории

Люди под обломками: 15 лет трагедии в Евпатории - РИА Новости Крым, 24.12.2023

Люди под обломками: 15 лет трагедии в Евпатории

РИА Новости Крым, 24.12.2023

2023-12-24T10:09

2023-12-24T10:09

2023-12-24T12:00

евпатория

обрушение жилого дома в евпатории

авторы

взрыв

газ

происшествия

крым

общество

память

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Чуть ниже нуля было на улице в тот поздний вечер. Сыро и промозгло. Казалось, что вот-вот посыплет то ли дождик, то ли мокрый снег. Детей уже укладывали в кровати, взрослые возились на кухне, сидели у телевизора. Завтра — обычный рабочий четверг... Загрохотало в 21:45. В соседних домах те, кто подбежали к окнам, увидели огромный столб пыли. Два подъезда пятиэтажки № 67 "сложились", как домик из детского конструктора. Будто гигантский нож прошелся по части соседнего, третьего, подъезда, рассекая перекрытия, открыв пролеты лестницы и помещения квартир.24 декабря исполняется пятнадцать лет со дня "евпаторийской трагедии": взрыва в жилом доме по улице Некрасова. Она потрясла крымчан. А для небольшого города оказалась раной, которая не зажила по сей день.Звонки из-под развалинЛюди из соседних домов на месте появились сразу после взрыва. Пытались разгребать завалы, уводили к себе выскочивших на улицу жильцов соседних подъездов. У многих в том доме жили друзья и знакомые — и им теперь звонили, звонили, надеясь услышать: "Все в порядке, мы живы". И где-то в груде камней играли и звенели телефоны тех, кто не мог ответить. Очевидцы, оказавшиеся сразу на месте, повторяли: слышали крики, стоны, плакал ребенок.Спасатели прибыли быстро, минут через пятнадцать.После начала работ у оцепления притормозила "Газель", молодой мужчина бросился к спасателям, требуя разгрузить машину: у него там одеяла, термосы и аптечка. Ему вслед успели прокричать: "От кого помощь? Мужик, ты кто?" А он бросил: "Я — евпаториец", сел за руль и уехал.Около нуля на улице.Люди в пальто и куртках, в шапках и капюшонах часами не отходили от "периметра" и думали о тех, кто погибал под развалинами подъезда от травм и холода.Через дорогу от дома № 67 по улице Некрасова — городская больница. Уже ночью в нее выстроилась очередь их желающих сдать кровь для пострадавших.На месте подъезда громоздилась гора крупных и мелких обломков. Техника поднимала только самые крупные фрагменты: в основном завалы разбирали вручную.Лучи света, направленные туда, где работали спасатели, выхватывали неожиданные яркие пятна: занавески, мебель, обложки книг, домашние тапочки...Каждые тридцать-сорок минут замирала техника и голоса, раздавалась команда: "Глушим все! Слушаем!" И все вокруг замирало. Слушали развалины: шорох, стоны, трель мобильного — все могло указать на место, где лежит очередной выживший. Или не выживший.А потом откопали девочку — Лерочку, 2006 года рождения. Никаких видимых травм на теле. Задохнулась или замерзла.Хроника спасработВ пострадавших подъездах числились прописанными 64 человека, разрушены 35 квартир из 40.24 декабря- Около 22:10. Оцеплено место происшествия, начаты спасательные работы.- 22:30. Найден первый погибший.25 декабря- Ночью прибыла тяжелая техника, в том числе та, которой не было в МЧС — откликнулись крымские строительные предприятия, предоставив подъемные краны, поворотные экскаваторы.- 6:00 — к этому времени обнаружены первые 9 погибших, среди них один ребенок. Спасены 20 человек. Работают более 300 сотрудников аварийно-спасательных служб МЧС со всего Крыма и примерно столько же сотрудников МВД, военнослужащих, медиков.- 10:00 — найдены погибшими уже 13 человек, спасен из-под завалов 21 человек.-12:30 — погибших всего 19 человек, 14 из них уж опознаны. О судьбе 24 жильцов ничего неизвестно.26 декабря- Продолжается разбор завалов.27 декабря- завершены аварийно-спасательные работы. Всего спасен 21 человек, из них — двое детей. Найдены тела 27 погибших, в том числе трех детей: двух, пяти и десяти лет.Родные людиЖурналист Екатерина Козырь выросла в Евпатории. Дом № 65 по улице Некрасова, где она жила, имел один двор с домом № 67. Это ее "дворовая команда" собиралась на лавочках, залазила в палисадники, придумывала игры, ссорилась и мирилась. Друзья детства выросли, но старались не терять друг друга из виду.В квартире, где жила Маргарита Белкина, погибли ее дедушка Юрий Владимирович — известный крымский художник, мама Наталья Юрьевна. Не выжила и сама Рита. Долго искали ее пятилетнего сына Никиту.Дворовая команда, рассказала Екатерина Козырь, к тому времени знала, что родных мальчика уже нет. И что выжить после падения с четвертого этажа невозможно. Но почему-то все были уверены, что малыша спасут. И даже между собой обсуждали, кто усыновит осиротевшего мальчика.Никиту нашли ближе к вечеру 25 декабря. Для него чуда не случилось.Из всех, кто находился в той квартире, уцелел гражданский муж Риты, Дмитрий. Его выносили из-под развалин под аплодисменты — спасатели радовались, что отыскали живого. Поздравляли со вторым днем рождения.Еще одно стечение обстоятельств, спасшее жизнь, произошло с ребенком. На первом этаже разрушенного подъезда находилась квартира семьи Чаусовских. В тот день у них должен был ночевать внук, но за час до взрыва приехала дочь и забрала его. Ребенок остался жив. А Ирина и Дмитрий Чаусовские погибли.Взрыв унес жизнь хореографа-постановщика и руководителя детского танцевального коллектива Анны Трапезниковой. Она жила с мужем и мамой, и погибла вместе с ними.Злополучные баллоныВерсий о том, что стало причиной обрушения двух подъездов, было три: утечка бытового газа в одной из квартир, детонация взрывчатых веществ, принесенных домой кем-то из жильцов, взрыв баллонов для сварки, которые хранились в подвале дома.Проверяли все версии. Слухи по Евпатории ходили разные.Примерно через полтора месяца после трагедии в СМИ появилась информация о том, что киевский профессор Владимир Захматов провел независимую экспертизу и сделал вывод: эпицентр взрыва находился в одной из двух квартир на втором этаже. А причиной, согласно его заключению, стала детонация вещества, эквивалентного 59 кг тротила.У крымских специалистов возникли множество противоречащих этой версии логичных аргументов, да и качество самой экспертизы вызывало сомнения. Но теория "пошла в народ".В торце дома № 67 по улице Некрасова находилось коммунальное предприятие "Жилищник-1". Мастерская, где стояло оборудование для сварочных работ: баллоны с пропаном, баллоны с кислородом.Взрывы газа в Крыму и России: крупнейшие ЧП за последние годы >>Уже после трагедии выяснилось, что жители дома про это соседство знали. И не раз обращались к чиновникам коммунального хозяйства с просьбой убрать из подвала опасное оборудование. Их не слушали, считали обращения не заслуживающими внимания.Заместитель министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексей Фридман сообщил, что однозначный ответ о причине трагедии так и не был получен. Хотя результаты экспертизы, проведенной в ведомстве показал: "виновник" — разгерметизировавшийся баллон с газом.Сам характер повреждений и развал конструкций дома показали: взрыв произошел внизу. В подвальном помещении фундамент разошелся "лепестками". Взрыв был не на втором или пятом этаже".В ноябре 2009 года был оглашен приговор обвиняемым по делу о взрыве жилого дома в Евпатории. Начальник и мастер "Жилищника-1" получили 6 и 7 лет лишения свободы. Электрогазосварщик — 8 лет.Они давно отбыли свое наказание.На месте дома № 67 по улице Некрасова теперь стоит мемориал. В центре — обнявшиеся фигуры мужчины, женщины, ребенка. Напоминание о том, что погибли семьи.Каждый год 24 декабря сюда приходят люди. Родные и друзья погибших. И те, кто никогда не знал жильцов обрушившегося дома. Потому что эта боль — общая.

https://crimea.ria.ru/20221224/1115798495.html

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Наталья Дремова

Наталья Дремова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Наталья Дремова

евпатория, обрушение жилого дома в евпатории, авторы, взрыв, газ, происшествия, крым, общество, память