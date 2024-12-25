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Ограничения введены на работу аэропорта Казань - РИА Новости Крым, 25.12.2024
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Ограничения введены на работу аэропорта Казань
Ограничения введены на работу аэропорта Казань - РИА Новости Крым, 25.12.2024
Ограничения введены на работу аэропорта Казань
Ограничения на полеты временно ввели в аэропорту Казани для обеспечения безопасности. Об этом сообщили в Росавиации. РИА Новости Крым, 25.12.2024
2024-12-25T08:20
2024-12-25T08:21
казань
аэропорт
новости
росавиация
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Ограничения на полеты временно ввели в аэропорту Казани для обеспечения безопасности. Об этом сообщили в Росавиации.По информации Росавиации, воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.Для обеспечения безопасности принимают все необходимые меры экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта.Ограничения на работу воздушной гавани в Казани вводились также в субботу из-за атаки беспилотников на республику.В субботу около 07:50 дежурными средствами ПВО украинский беспилотник был уничтожен над территорией республики Татарстан. Позже местные СМИ сообщили о задымлении в ЖК "Лазурные небеса". К многоэтажному жилищному комплексу в связи с происшествием прибыли оперативные службы. Также на место выехал глава правительства региона. По данным мэрии города, из-за атаки беспилотников пожар начался в трех жилых районах Казани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241225/59-bespilotnikov-vsu-sbity-nad-azovskim-morem-i-pyatyu-regionami-rossii-1142895691.html
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казань, аэропорт, новости, росавиация, безопасность
Ограничения введены на работу аэропорта Казань

В Казани введены ограничения на работу аэропорта

08:20 25.12.2024 (обновлено: 08:21 25.12.2024)
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Ограничения на полеты временно ввели в аэропорту Казани для обеспечения безопасности. Об этом сообщили в Росавиации.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня утром, 25 декабря, временные ограничения введены на работу аэропорта Казань", – сказано в сообщении.
По информации Росавиации, воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

Для обеспечения безопасности принимают все необходимые меры экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта.
Ограничения на работу воздушной гавани в Казани вводились также в субботу из-за атаки беспилотников на республику.
В субботу около 07:50 дежурными средствами ПВО украинский беспилотник был уничтожен над территорией республики Татарстан. Позже местные СМИ сообщили о задымлении в ЖК "Лазурные небеса". К многоэтажному жилищному комплексу в связи с происшествием прибыли оперативные службы. Также на место выехал глава правительства региона. По данным мэрии города, из-за атаки беспилотников пожар начался в трех жилых районах Казани.
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