https://crimea.ria.ru/20241225/ogranicheniya-vvedeny-na-rabotu-aeroporta-kazan-1142896464.html

Ограничения введены на работу аэропорта Казань

Ограничения введены на работу аэропорта Казань - РИА Новости Крым, 25.12.2024

Ограничения введены на работу аэропорта Казань

Ограничения на полеты временно ввели в аэропорту Казани для обеспечения безопасности. Об этом сообщили в Росавиации. РИА Новости Крым, 25.12.2024

2024-12-25T08:20

2024-12-25T08:20

2024-12-25T08:21

казань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Ограничения на полеты временно ввели в аэропорту Казани для обеспечения безопасности. Об этом сообщили в Росавиации.По информации Росавиации, воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.Для обеспечения безопасности принимают все необходимые меры экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта.Ограничения на работу воздушной гавани в Казани вводились также в субботу из-за атаки беспилотников на республику.В субботу около 07:50 дежурными средствами ПВО украинский беспилотник был уничтожен над территорией республики Татарстан. Позже местные СМИ сообщили о задымлении в ЖК "Лазурные небеса". К многоэтажному жилищному комплексу в связи с происшествием прибыли оперативные службы. Также на место выехал глава правительства региона. По данным мэрии города, из-за атаки беспилотников пожар начался в трех жилых районах Казани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241225/59-bespilotnikov-vsu-sbity-nad-azovskim-morem-i-pyatyu-regionami-rossii-1142895691.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казань, аэропорт, новости, росавиация, безопасность