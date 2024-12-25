Ограничения введены на работу аэропорта Казань
В Казани введены ограничения на работу аэропорта
08:20 25.12.2024 (обновлено: 08:21 25.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Ограничения на полеты временно ввели в аэропорту Казани для обеспечения безопасности. Об этом сообщили в Росавиации.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня утром, 25 декабря, временные ограничения введены на работу аэропорта Казань", – сказано в сообщении.
По информации Росавиации, воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.
Для обеспечения безопасности принимают все необходимые меры экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта.
Для обеспечения безопасности принимают все необходимые меры экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта.
Ограничения на работу воздушной гавани в Казани вводились также в субботу из-за атаки беспилотников на республику.
В субботу около 07:50 дежурными средствами ПВО украинский беспилотник был уничтожен над территорией республики Татарстан. Позже местные СМИ сообщили о задымлении в ЖК "Лазурные небеса". К многоэтажному жилищному комплексу в связи с происшествием прибыли оперативные службы. Также на место выехал глава правительства региона. По данным мэрии города, из-за атаки беспилотников пожар начался в трех жилых районах Казани.
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