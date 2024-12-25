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Путин: доля расчетов в нацвалютах внутри СНГ превысила 85% - РИА Новости Крым, 25.12.2024
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Путин: доля расчетов в нацвалютах внутри СНГ превысила 85%
Путин: доля расчетов в нацвалютах внутри СНГ превысила 85% - РИА Новости Крым, 25.12.2024
Путин: доля расчетов в нацвалютах внутри СНГ превысила 85%
Доля национальных валют в расчетах по коммерческим сделкам с участниками СНГ превысила 85%, при этом страны Содружества все активнее используют собственные... РИА Новости Крым, 25.12.2024
2024-12-25T14:24
2024-12-25T14:24
владимир путин (политик)
снг
россия
новости
экономика
платежи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Доля национальных валют в расчетах по коммерческим сделкам с участниками СНГ превысила 85%, при этом страны Содружества все активнее используют собственные платежные системы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Путин отметил, что по итогам 2024 года рост совокупного ВВП стран Содружества прогнозируется на уровне 4,7%. За 10 месяцев промышленное производство уже увеличилось на 4,3%, объем грузоперевозок - на 7,4%, оборот розничной торговли - на 7,7%.При этом товарооборот России с участниками СНГ за январь-октябрь прибавил 10,6% и составил более 93 млрд долларов.В Ленинградской области состоялась неформальная встреча руководителей государств-участников Содружества Независимых Государств. В саммите приняли участие Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, глава Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин ответил на угрозу Трампа ввести санкции за отказ от доллараДружба и сотрудничество: Путин оценил отношения России и КазахстанаЧем важен саммит стран СНГ для России и мира – мнение
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владимир путин (политик), снг, россия, новости, экономика, платежи
Путин: доля расчетов в нацвалютах внутри СНГ превысила 85%

Доля национальных валют в расчетах между странами СНГ составляет более 85% - Путин

14:24 25.12.2024
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкНеформальная встреча глав делегаций государств-участников СНГ
Неформальная встреча глав делегаций государств-участников СНГ - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Доля национальных валют в расчетах по коммерческим сделкам с участниками СНГ превысила 85%, при этом страны Содружества все активнее используют собственные платежные системы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Расширяется сотрудничество стран СНГ в валютно-финансовой сфере. Для обслуживания взаимных экономических операций все активнее используются собственные независимые валютные платежные системы и расчетные инструменты. Доля национальных валют в расчетах по коммерческим сделкам между участниками содружества превышает 85%", - сказал российский лидер на неформальной встрече глав государств-участников СНГ.
Путин отметил, что по итогам 2024 года рост совокупного ВВП стран Содружества прогнозируется на уровне 4,7%. За 10 месяцев промышленное производство уже увеличилось на 4,3%, объем грузоперевозок - на 7,4%, оборот розничной торговли - на 7,7%.
При этом товарооборот России с участниками СНГ за январь-октябрь прибавил 10,6% и составил более 93 млрд долларов.
В Ленинградской области состоялась неформальная встреча руководителей государств-участников Содружества Независимых Государств. В саммите приняли участие Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, глава Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
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