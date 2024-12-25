https://crimea.ria.ru/20241225/malomobilnye-grazhdane-smogut-uekhat-v-krym-na-poezde-za-poltseny-1142899191.html

Маломобильные граждане смогут уехать в Крым на поезде за полцены

Маломобильные граждане смогут уехать в Крым на поезде за полцены - РИА Новости Крым, 25.12.2024

Маломобильные граждане смогут уехать в Крым на поезде за полцены

Маломобильные граждане с января следующего года смогут купить билеты на поезда в Крым за полцены. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд... РИА Новости Крым, 25.12.2024

2024-12-25T19:32

2024-12-25T19:32

2024-12-25T19:32

крым

новости крыма

поезд "таврия"

гранд сервис экспресс

цены и тарифы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Маломобильные граждане с января следующего года смогут купить билеты на поезда в Крым за полцены. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Скидка действует на места в вагонах СВ и купейных вагонах, уточнили в компании. Для того, чтобы воспользоваться услугой, нужно заполнить специальную заявку на сайте перевозчика в разделе "Информация и услуги", выбрав пункт "Маломобильным пассажирам". В течение 5 рабочих дней на указанную почту придет код, который нужно применить при покупке билета на сайте или сообщить кассиру."Промокод применяется к тарифам, действующим на момент покупки, но не комбинируется с акциями и льготами. Комплект постельного белья и сервисные услуги оплачиваются отдельно", – предупредили в "Гранд Сервис Экспресс".Как сообщалось, с 15 декабря изменено время отправления и прибытия четырех круглогодичных поездов, соединяющих материковую Россию с Крымом. Речь о поездах №68/67 Москва – Симферополь, № 316/315 Адлер – Симферополь, №76/75 Симферополь – Омск и 142/141 Симферополь – Пермь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отмена поездки и возврат денег за билеты и бронь в отеле: что нужно знатьОпоздал на поезд по вине такси – возможно ли получить компенсациюВ Севастополь прибыл юбилейный поезд "Таврия" в 5-летие запуска в Крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, поезд "таврия", гранд сервис экспресс, цены и тарифы