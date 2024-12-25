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Маломобильные граждане смогут уехать в Крым на поезде за полцены - РИА Новости Крым, 25.12.2024
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Маломобильные граждане смогут уехать в Крым на поезде за полцены
Маломобильные граждане смогут уехать в Крым на поезде за полцены - РИА Новости Крым, 25.12.2024
Маломобильные граждане смогут уехать в Крым на поезде за полцены
Маломобильные граждане с января следующего года смогут купить билеты на поезда в Крым за полцены. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд... РИА Новости Крым, 25.12.2024
2024-12-25T19:32
2024-12-25T19:32
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поезд "таврия"
гранд сервис экспресс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Маломобильные граждане с января следующего года смогут купить билеты на поезда в Крым за полцены. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Скидка действует на места в вагонах СВ и купейных вагонах, уточнили в компании. Для того, чтобы воспользоваться услугой, нужно заполнить специальную заявку на сайте перевозчика в разделе "Информация и услуги", выбрав пункт "Маломобильным пассажирам". В течение 5 рабочих дней на указанную почту придет код, который нужно применить при покупке билета на сайте или сообщить кассиру."Промокод применяется к тарифам, действующим на момент покупки, но не комбинируется с акциями и льготами. Комплект постельного белья и сервисные услуги оплачиваются отдельно", – предупредили в "Гранд Сервис Экспресс".Как сообщалось, с 15 декабря изменено время отправления и прибытия четырех круглогодичных поездов, соединяющих материковую Россию с Крымом. Речь о поездах №68/67 Москва – Симферополь, № 316/315 Адлер – Симферополь, №76/75 Симферополь – Омск и 142/141 Симферополь – Пермь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отмена поездки и возврат денег за билеты и бронь в отеле: что нужно знатьОпоздал на поезд по вине такси – возможно ли получить компенсациюВ Севастополь прибыл юбилейный поезд "Таврия" в 5-летие запуска в Крым
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, поезд "таврия", гранд сервис экспресс, цены и тарифы
Маломобильные граждане смогут уехать в Крым на поезде за полцены

Маломобильные граждане смогут купить ж/д-билеты в Крым за полцены – перевозчик

19:32 25.12.2024
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Из Крыма в Ростов-на-Дону запустят новые поезда
Из Крыма в Ростов-на-Дону запустят новые поезда
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Маломобильные граждане с января следующего года смогут купить билеты на поезда в Крым за полцены. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

"С 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года пассажиры с инвалидностью I группы, дети-инвалиды, а также сопровождающее их лицо могут оформить билеты со скидкой 50% на поезда "Гранд Сервис Экспресс", следующие в Крым и Севастополь", – сказано в сообщении.

Скидка действует на места в вагонах СВ и купейных вагонах, уточнили в компании. Для того, чтобы воспользоваться услугой, нужно заполнить специальную заявку на сайте перевозчика в разделе "Информация и услуги", выбрав пункт "Маломобильным пассажирам". В течение 5 рабочих дней на указанную почту придет код, который нужно применить при покупке билета на сайте или сообщить кассиру.
"Промокод применяется к тарифам, действующим на момент покупки, но не комбинируется с акциями и льготами. Комплект постельного белья и сервисные услуги оплачиваются отдельно", – предупредили в "Гранд Сервис Экспресс".
Как сообщалось, с 15 декабря изменено время отправления и прибытия четырех круглогодичных поездов, соединяющих материковую Россию с Крымом. Речь о поездах №68/67 Москва – Симферополь, № 316/315 Адлер – Симферополь, №76/75 Симферополь – Омск и 142/141 Симферополь – Пермь.
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КрымНовости КрымаПоезд "Таврия"Гранд Сервис ЭкспрессЦены и тарифы
 
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