https://crimea.ria.ru/20241009/chem-vazhen-sammit-stran-sng-dlya-rossii-i-mira--mnenie-1140954270.html

Чем важен саммит стран СНГ для России и мира – мнение

Чем важен саммит стран СНГ для России и мира – мнение - РИА Новости Крым, 09.10.2024

Чем важен саммит стран СНГ для России и мира – мнение

В период, когда на мировой арене Запад определяется с новыми идеологическими нарративами, саммит стран СНГ демонстрирует единство государств, когда-то входивших РИА Новости Крым, 09.10.2024

2024-10-09T19:10

2024-10-09T19:10

2024-10-09T19:10

радио "спутник в крыму"

россия

политика

мнения

игорь шатров

снг

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В период, когда на мировой арене Запад определяется с новыми идеологическими нарративами, саммит стран СНГ демонстрирует единство государств, когда-то входивших в состав СССР, и победивших фашизм. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Пришло время напомнить и объединитьсяПо словам Шатрова, сам факт такой встречи доказывает, что народы, составлявшие когда-то великий советский народ-победитель, готовы вновь объединяться. Это потребует серьезной работы, учитывая, что с помощью западных "партнеров" многим длительное время стирали память.Так, например, если в Белоруссии, точно так же, как и в России, воспринимают и Вторую мировую, и Великую Отечественную войны, идентично оценивают их результаты и чтят героев, то в ряде других стран постсоветского пространства это не так, сказал Шатров. А Грузия и Молдавия "по своей политической недальновидности" даже вышли из состава СНГ, заметил политолог.А потому такие встречи, как саммит стран СНГ, переговоры лидеров государств и все те решения, которые на них принимают, очень важны для консолидации наших стран, считает он.Мир снова узнает победивший фашизм народПомимо этого, политолог считает встречи такого формата не просто объединяющими страны СНГ вокруг России, но и знаковыми для мира "в период, когда на мировой арене определяются с новыми идеологическими нарративами или подтверждают приверженность старым".Саммит СНГ открылся 8 октября в Большом Кремлевском дворце со встречи в узком составе – заседания Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств. Участие в мероприятии приняли президент России Владимир Путин, лидер Белоруссии Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, лидер Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, а также Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.В ходе встречи Владимир Путин заявил, что взаимодействие в рамках СНГ является одним из приоритетов внешней политики России, подчеркнув, что страны Содружества для РФ – "самые близкие соседи, друзья, стратегические партнеры".После переговоры продолжились в расширенном формате – с участием членов делегаций стран-участниц СНГ.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры Путина с Алиевым и Пашиняном – главные тезисы "Это будет крах": Лукашенко назвал последствия вторжения ВСУ в Белоруссию "Меня никто не остановит": Фицо заявил о готовности ехать в Москву

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, политика, мнения, игорь шатров, снг