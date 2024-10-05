https://crimea.ria.ru/20241005/menya-nikto-ne-ostanovit-fitso-zayavil-o-gotovnosti-ekhat-v-moskvu-1140864510.html

"Меня никто не остановит": Фицо заявил о готовности ехать в Москву

"Меня никто не остановит": Фицо заявил о готовности ехать в Москву - РИА Новости Крым, 05.10.2024

"Меня никто не остановит": Фицо заявил о готовности ехать в Москву

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что готов приехать в Москву на торжества по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны, и его никто не... РИА Новости Крым, 05.10.2024

2024-10-05T15:57

2024-10-05T15:57

2024-10-05T15:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что готов приехать в Москву на торжества по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны, и его никто не остановит. Словацкого лидера цитирует РИА Новости."Кто остановит меня в следующем году, когда будет 80-летие окончания Второй мировой войны, чтобы я не ехал на мирную демонстрацию в Москву?.. Я думаю, что поеду, почему бы я не должен ехать? Что это имеет общего с настоящим временем?" – сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги".Он также подчеркнул, что Словакия не забудет, "откуда пришла свобода".Роберт Фицо неоднократно заявлял, что Словакия выступает категорически против поставок оружия Украине и ее вступления в НАТО. В мае текущего года он сообщил об отказе присоединиться к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для ВСУ. 3 октября Фицо заявил, что во время пребывания его правительства у власти сделает все возможное, чтобы по окончании украинского конфликта Россия и Евросоюз восстановили отношения.Аналогичное мнение не раз высказывал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который также в июле совершил "миссию мира", посетив Киев, Москву и Пекин.Миссия "Миротворец": приведут ли визиты Орбана к переговорам по Украине >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Торжества к годовщине освобождения Освенцима: почему опять без России Президент Польши Дуда признался пранкерам в нежелании воевать с Россией Это не Байден: кто толкает Америку и НАТО к войне с Россией

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роберт фицо, москва, политика, словакия, победа, великая отечественная война, вторая мировая война, новости