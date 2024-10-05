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"Меня никто не остановит": Фицо заявил о готовности ехать в Москву - РИА Новости Крым, 05.10.2024
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"Меня никто не остановит": Фицо заявил о готовности ехать в Москву
"Меня никто не остановит": Фицо заявил о готовности ехать в Москву - РИА Новости Крым, 05.10.2024
"Меня никто не остановит": Фицо заявил о готовности ехать в Москву
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что готов приехать в Москву на торжества по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны, и его никто не... РИА Новости Крым, 05.10.2024
2024-10-05T15:57
2024-10-05T15:57
роберт фицо
москва
политика
словакия
победа
великая отечественная война
вторая мировая война
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что готов приехать в Москву на торжества по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны, и его никто не остановит. Словацкого лидера цитирует РИА Новости."Кто остановит меня в следующем году, когда будет 80-летие окончания Второй мировой войны, чтобы я не ехал на мирную демонстрацию в Москву?.. Я думаю, что поеду, почему бы я не должен ехать? Что это имеет общего с настоящим временем?" – сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги".Он также подчеркнул, что Словакия не забудет, "откуда пришла свобода".Роберт Фицо неоднократно заявлял, что Словакия выступает категорически против поставок оружия Украине и ее вступления в НАТО. В мае текущего года он сообщил об отказе присоединиться к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для ВСУ. 3 октября Фицо заявил, что во время пребывания его правительства у власти сделает все возможное, чтобы по окончании украинского конфликта Россия и Евросоюз восстановили отношения.Аналогичное мнение не раз высказывал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который также в июле совершил "миссию мира", посетив Киев, Москву и Пекин.Миссия "Миротворец": приведут ли визиты Орбана к переговорам по Украине &gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Торжества к годовщине освобождения Освенцима: почему опять без России Президент Польши Дуда признался пранкерам в нежелании воевать с Россией Это не Байден: кто толкает Америку и НАТО к войне с Россией
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роберт фицо, москва, политика, словакия, победа, великая отечественная война, вторая мировая война, новости
"Меня никто не остановит": Фицо заявил о готовности ехать в Москву

Премьер Словакии заявил о готовности прибыть в Москву на 80-летие окончания Второй мировой

15:57 05.10.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что готов приехать в Москву на торжества по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны, и его никто не остановит. Словацкого лидера цитирует РИА Новости.
"Кто остановит меня в следующем году, когда будет 80-летие окончания Второй мировой войны, чтобы я не ехал на мирную демонстрацию в Москву?.. Я думаю, что поеду, почему бы я не должен ехать? Что это имеет общего с настоящим временем?" – сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги".
Он также подчеркнул, что Словакия не забудет, "откуда пришла свобода".
"Свобода пришла с Востока", – сказал Фицо.
Роберт Фицо неоднократно заявлял, что Словакия выступает категорически против поставок оружия Украине и ее вступления в НАТО. В мае текущего года он сообщил об отказе присоединиться к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для ВСУ.
3 октября Фицо заявил, что во время пребывания его правительства у власти сделает все возможное, чтобы по окончании украинского конфликта Россия и Евросоюз восстановили отношения.
Аналогичное мнение не раз высказывал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который также в июле совершил "миссию мира", посетив Киев, Москву и Пекин.
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Роберт ФицоМоскваПолитикаСловакияПобедаВеликая Отечественная войнаВторая мировая войнаНовости
 
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