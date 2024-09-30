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Торжества к годовщине освобождения Освенцима: почему опять без России - РИА Новости Крым, 30.09.2024
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Торжества к годовщине освобождения Освенцима: почему опять без России
Торжества к годовщине освобождения Освенцима: почему опять без России - РИА Новости Крым, 30.09.2024
Торжества к годовщине освобождения Освенцима: почему опять без России
Запад продолжает в собственных интересах активно переписывать историю, в частности, публично лгать о событиях Второй мировой войны для своей аудитории, и... РИА Новости Крым, 30.09.2024
2024-09-30T07:36
2024-09-30T07:36
радио "спутник в крыму"
вадим колесниченко
в мире
россия
вторая мировая война
история
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Запад продолжает в собственных интересах активно переписывать историю, в частности, публично лгать о событиях Второй мировой войны для своей аудитории, и присутствие на соответствующих мероприятиях представителей России, которые помнят правду, здесь считают не просто нежелательным, а опасным для Европы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Вадим Колесниченко.Ранее стало известно, что российскую делегацию не пригласят в Польшу на церемонию в честь 80-летней годовщины со дня освобождения концентрационного лагеря "Аушвиц-Биркенау" (польский вариант название "Освенцим" по наименованию города), которая состоится 27 января 2025 года. Об этом сообщил директор одноименного мемориального комплекса.По мнению Колесниченко, все дело в том, что россияне мешают Европе публично лгать, искажая историю, чем там занимаются уже много лет, и особенно активно с 2008 года. А именно "когда Европарламент проголосовал за резолюцию, которой приравнял коммунизм и гитлеризм и призвал бороться с наследием СССР", уточнил политолог.По его мнению, стремление многих европейских стран перевернуть с ног на голову события в том числе Второй мировой войны связано с тем, что Европа вместе с Гитлером воевала против СССР."И она вся "умылась" – наш флаг был над Рейхстагом. И они понимают, что мы не песчинка в мировом океане, а страна-цивилизация, самая большая в мире. И у нас богатейшая история, которая говорит об одном: Россия никогда не была никем побеждена. Вот это и вызывает цивилизационный разлом. Мы думаем по-разному и живем по-разному. Они боятся, что мы можем повторить", – сказал Колесниченко.В деле защиты исторического прошлого и строительства нового будущего Россию сегодня поддерживают все больше стран, желающих жить в адекватном мире, добавил он. В частности в формате БРИКС – организации, которую и Европа, и США по понятным причинам четко оценивают как реальную угрозу их монополии, подытожил политолог.В январе 2023 года Польша не стала приглашать Россию на памятное мероприятие, посвященное 78-й годовщине освобождения узников нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в Освенциме. Ежегодно оно проводится 27 января. В 2022 году отсутствие представителя РФ объясняли ограничениями в связи с пандемией COVID-19. В 2023 – конфликтом на Украине. В мае 2024 ни одно из официальных лиц в России не получило приглашение от Франции на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии в июне 1944 года. В числе приглашенных из 25 стран был президент США Джо Байден, король Великобритании Карл III, также на торжества позвали главу киевского режима Владимира Зеленского.В августе внук Шарля де Голля Пьер, комментируя отказ Франции приглашать представителей России на мероприятия на 80-й годовщину освобождения Парижа, назвал это плевком в память героев войны.Эсэсовцы и полицейские нацистской Германии в период с 1940 по 1945 год депортировали в комплекс Освенцим не менее 1,3 миллиона человек. 27 января 1945 года Советская армия вошла в Освенцим и освободила около 7 000 заключенных, большинство из которых были больны и находились в тяжелом состоянии.Читайте также на РИА Новости Крым:Король не просто голый: почему Запад боится поражения УкраиныЛучшие традиции "95 квартала": что и зачем Зеленский говорил в СБ ООН Это не Байден: кто толкает Америку и НАТО к войне с Россией
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вадим колесниченко, в мире, россия, вторая мировая война, история, мнения
Торжества к годовщине освобождения Освенцима: почему опять без России

Европа боится звать Россию на связанные со Второй мировой войной мероприятия – политолог

07:36 30.09.2024
 
© CC BY 2.0 / sixtwelve / AuschwitzКонцентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме в Польше
Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме в Польше
© CC BY 2.0 / sixtwelve / Auschwitz
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Запад продолжает в собственных интересах активно переписывать историю, в частности, публично лгать о событиях Второй мировой войны для своей аудитории, и присутствие на соответствующих мероприятиях представителей России, которые помнят правду, здесь считают не просто нежелательным, а опасным для Европы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Вадим Колесниченко.
Ранее стало известно, что российскую делегацию не пригласят в Польшу на церемонию в честь 80-летней годовщины со дня освобождения концентрационного лагеря "Аушвиц-Биркенау" (польский вариант название "Освенцим" по наименованию города), которая состоится 27 января 2025 года. Об этом сообщил директор одноименного мемориального комплекса.
По мнению Колесниченко, все дело в том, что россияне мешают Европе публично лгать, искажая историю, чем там занимаются уже много лет, и особенно активно с 2008 года. А именно "когда Европарламент проголосовал за резолюцию, которой приравнял коммунизм и гитлеризм и призвал бороться с наследием СССР", уточнил политолог.

"Снос памятников, переписывание истории, замалчивание – все это способы изменить и ход истории. Будет ли это продолжаться – да. Но мы-то есть, наша память есть, наша история есть. Вот этого европейцы не хотят допустить к себе", – сказал Колесниченко.

По его мнению, стремление многих европейских стран перевернуть с ног на голову события в том числе Второй мировой войны связано с тем, что Европа вместе с Гитлером воевала против СССР.
"И она вся "умылась" – наш флаг был над Рейхстагом. И они понимают, что мы не песчинка в мировом океане, а страна-цивилизация, самая большая в мире. И у нас богатейшая история, которая говорит об одном: Россия никогда не была никем побеждена. Вот это и вызывает цивилизационный разлом. Мы думаем по-разному и живем по-разному. Они боятся, что мы можем повторить", – сказал Колесниченко.
В деле защиты исторического прошлого и строительства нового будущего Россию сегодня поддерживают все больше стран, желающих жить в адекватном мире, добавил он. В частности в формате БРИКС – организации, которую и Европа, и США по понятным причинам четко оценивают как реальную угрозу их монополии, подытожил политолог.
В январе 2023 года Польша не стала приглашать Россию на памятное мероприятие, посвященное 78-й годовщине освобождения узников нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в Освенциме. Ежегодно оно проводится 27 января. В 2022 году отсутствие представителя РФ объясняли ограничениями в связи с пандемией COVID-19. В 2023 – конфликтом на Украине.
В мае 2024 ни одно из официальных лиц в России не получило приглашение от Франции на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии в июне 1944 года. В числе приглашенных из 25 стран был президент США Джо Байден, король Великобритании Карл III, также на торжества позвали главу киевского режима Владимира Зеленского.
В августе внук Шарля де Голля Пьер, комментируя отказ Франции приглашать представителей России на мероприятия на 80-й годовщину освобождения Парижа, назвал это плевком в память героев войны.
Эсэсовцы и полицейские нацистской Германии в период с 1940 по 1945 год депортировали в комплекс Освенцим не менее 1,3 миллиона человек. 27 января 1945 года Советская армия вошла в Освенцим и освободила около 7 000 заключенных, большинство из которых были больны и находились в тяжелом состоянии.
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