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"Это будет крах": Лукашенко назвал последствия вторжения ВСУ в Белоруссию - РИА Новости Крым, 08.10.2024
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"Это будет крах": Лукашенко назвал последствия вторжения ВСУ в Белоруссию
"Это будет крах": Лукашенко назвал последствия вторжения ВСУ в Белоруссию - РИА Новости Крым, 08.10.2024
"Это будет крах": Лукашенко назвал последствия вторжения ВСУ в Белоруссию
Руководство киевского режима не думает о вторжении в Белоруссию, поскольку это приведет Украину к краху в военном отношении. Об этом заявил белорусский лидер... РИА Новости Крым, 08.10.2024
2024-10-08T17:45
2024-10-08T17:45
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
новости
белоруссия
украина
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Руководство киевского режима не думает о вторжении в Белоруссию, поскольку это приведет Украину к краху в военном отношении. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.По словам Лукашенко, призывы некоторых "горячих голов" к заходу ВСУ в Белоруссию – не более чем "вяканье тех людей, которые ни за что не отвечают и не принимают никаких решений".Белорусский лидер добавил, что Минск поддерживает определенные контакты с Киевом.Директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ Александр Бортников на прошлой неделе заявил, что Запад стремится к целенаправленной эскалации конфликта на Украине с перспективой прямого вовлечения в него военных контингентов стран НАТО и расширения зоны боевых действий на Молдавию и Белоруссию.Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Олег Дунда ранее высказал мнение, что Украине следует начать боевые действия против Белоруссии.Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия будет делать все для того, чтобы мирно сосуществовать с Украиной, однако надо быть готовыми к любому сценарию развития событий.Он также отметил, что нападение стран НАТО на Белоруссию станет началом третьей мировой войны. По его словам, нарушения границы будет веской причиной для применения ядерного оружия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Польша и Литва готовят провокации против Белоруссии – Лукашенко"Искандеры" в Белоруссии готовы к удару ядерными боеголовками – ЛукашенкоЧто пытается выяснить Киев провокациями на границе с Белоруссией
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РИА Новости Крым
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, новости, белоруссия, украина, мнения
"Это будет крах": Лукашенко назвал последствия вторжения ВСУ в Белоруссию

Вторжение ВСУ в Белоруссию приведет к краху киевской власти – Лукашенко

17:45 08.10.2024
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Руководство киевского режима не думает о вторжении в Белоруссию, поскольку это приведет Украину к краху в военном отношении. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

"Пусть попробуют, мы их ждем… Никто из серьезных людей, даже на уровне… (Владимира) Зеленского, не думает о том, что надо зайти в Беларусь. Это головная боль очень серьезная, которая приведет к краху вообще в военном отношении киевские власти", – сказал Лукашенко в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

По словам Лукашенко, призывы некоторых "горячих голов" к заходу ВСУ в Белоруссию – не более чем "вяканье тех людей, которые ни за что не отвечают и не принимают никаких решений".
Белорусский лидер добавил, что Минск поддерживает определенные контакты с Киевом.

"Мы не скрываем, что поддерживаем определенные контакты с украинскими властями, пусть они и минимальны, но по тем каналам, которые помогают нам и россиянам обменивать военнопленных, поддерживать контакты на гуманитарном уровне. Это нормальные контакты", – уточнил Лукашенко.

Директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ Александр Бортников на прошлой неделе заявил, что Запад стремится к целенаправленной эскалации конфликта на Украине с перспективой прямого вовлечения в него военных контингентов стран НАТО и расширения зоны боевых действий на Молдавию и Белоруссию.
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Олег Дунда ранее высказал мнение, что Украине следует начать боевые действия против Белоруссии.
Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия будет делать все для того, чтобы мирно сосуществовать с Украиной, однако надо быть готовыми к любому сценарию развития событий.
Он также отметил, что нападение стран НАТО на Белоруссию станет началом третьей мировой войны. По его словам, нарушения границы будет веской причиной для применения ядерного оружия.
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