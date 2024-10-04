https://crimea.ria.ru/20241004/lukashenko-vyskazalsya-o-vozmozhnoy-voyne-s-ukrainoy-1140846763.html

Лукашенко высказался о возможной войне с Украиной

Лукашенко высказался о возможной войне с Украиной - РИА Новости Крым, 04.10.2024

Лукашенко высказался о возможной войне с Украиной

Белоруссия будет делать все для того, чтобы мирно сосуществовать с Украиной, однако надо быть готовыми к любому сценарию развития событий. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 04.10.2024

2024-10-04T14:29

2024-10-04T14:29

2024-10-04T14:29

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Белоруссия будет делать все для того, чтобы мирно сосуществовать с Украиной, однако надо быть готовыми к любому сценарию развития событий. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе общения с жителями агрогородка Парохонск в пятницу.При этом, отметил он, "надо понимать, что мы находимся на фронте, и совсем рядом, за забором, идет война". Свою главную задачу Лукашенко, по его словам, видит в том, чтобы "не допустить втягивания Белоруссии в эту войну"."Вы не переживайте, мы не собираемся воевать с украинцами. И они не хотят с нами воевать. Мы будем делать все для того, чтобы сосуществовать с Украиной мирно. Если они этого хотят. Народ этого хочет", - добавил глава государства.Директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ Александр Бортников в пятницу заявил, что Запад стремится к целенаправленной эскалации конфликта на Украине с перспективой прямого вовлечения в него военных контингентов стран НАТО и расширения зоны боевых действий на Молдавию и Белоруссию.Александр Лукашенко ранее заявлял, что нападение стран НАТО на Белоруссию станет началом третьей мировой войны. По его словам, нарушения границы будет веской причиной для применения ядерного оружия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Польша и Литва готовят провокации против Белоруссии – Лукашенко"Искандеры" в Белоруссии готовы к удару ядерными боеголовками – ЛукашенкоЧто пытается выяснить Киев провокациями на границе с Белоруссией

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, украина, безопасность, в мире, политика, новости