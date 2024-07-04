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Что пытается выяснить Киев провокациями на границе с Белоруссией

Что пытается выяснить Киев провокациями на границе с Белоруссией - РИА Новости Крым, 04.07.2024

Что пытается выяснить Киев провокациями на границе с Белоруссией

Своими провокациями на белорусской границе войска Киева по команде из штабов в Вашингтоне пытаются вынудить власти Белоруссии раскрыть планы военного... РИА Новости Крым, 04.07.2024

2024-07-04T07:52

2024-07-04T07:52

2024-07-04T07:52

белоруссия

радио "спутник в крыму"

мнения

игорь шатров

граница

украина

россия

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Киев по команде Вашингтона пытается выяснить планы Белоруссии – эксперт Киев по команде Вашингтона пытается выяснить планы Белоруссии – эксперт audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Своими провокациями на белорусской границе войска Киева по команде из штабов в Вашингтоне пытаются вынудить власти Белоруссии раскрыть планы военного командования, чтобы понять, готовы ли белорусские войска к прямому столкновению на стороне России в украинском конфликте. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.По мнению Шатрова, истинные командиры ВСУ – "где-то далеко в вашингтонских штабах" – планируют на Украине более жесткое наступление с использованием сил государств НАТО. Сделать это готовятся с использованием добровольцев либо каких-нибудь специалистов, но такие планы однозначно есть, считает Шатров.Однако добиться своими провокациями от Лукашенко каких-то конкретных заявлений, чтобы понять, насколько Белоруссия союзник России в военном смысле, а не в политическом, Киеву никак не удается."Он (Лукашенко – ред.) очень много говорит эзоповым языком. И что бы ни сказал, они пока достоверно не могут определить, что он имел в виду. Что белорусские войска пойдут тоже в наступление – а куда? Что значит ответный удар – для чего? Чтобы только выбить врага за пределы границы? Но он соберется и опять ударит. Нет, наверное, это похоже на то, как СССР освобождали от фашистских войск. Но готова ли в этом сейчас участвовать Белоруссия? Никто не знает – только Лукашенко. И это для них тревога", – прокомментировал Шатров.Неопределенность заставляет ВСУ продолжать попытки в надежде выяснить, "что же в белорусском штабе написано в секретных приказах, которые запечатаны в конвертах", добавил эксперт. А в них, "конечно, все уже прописано", заметил он.Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, комментируя ситуацию у белорусской границы Белоруссии, высказал мнение, что Киев, стягивая там свои войска, устраивает провокации с целью вывести республику из игры.Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о приведении в готовность ВВС и войск ПВО Белоруссии в связи с активизацией украинских военных в приграничье с республикой. О том, что Украина стягивает войска к границе с Белоруссией, 29 июня заявил замкомандующего силами спецопераций Беларуси Вадим Лукашевич. 30 июня начальник генштаба вооруженных сил, первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко сообщил, что у границы республики со странами ЕС находятся 10 батальонных тактических групп НАТО общей численностью около 20 тысяч человек.1 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рссказал, что российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят скопление войск Украины на белорусской границе.Читайте также на РИА Новости Крым:Таран США: эксперт назвал роль и цели Польши в конфликте с РФ на УкраинеЗапад целенаправленно затягивает украинский кризис – БелоусовРФ и Белоруссия вместе проектируют компоненты спутниковых группировок

https://crimea.ria.ru/20240621/v-belorussii-nachalas-vnezapnaya-proverka-gotovnosti-voysk-1138261402.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, мнения, игорь шатров, граница, украина, россия