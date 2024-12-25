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В Алупке открылся просветительский центр "Архангельский лад" - РИА Новости Крым, 25.12.2024
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В Алупке открылся просветительский центр "Архангельский лад"
В Алупке открылся просветительский центр "Архангельский лад" - РИА Новости Крым, 25.12.2024
В Алупке открылся просветительский центр "Архангельский лад"
В Алупке на территории храма Архангела Михаила торжественно открыли семейный духовно-просветительский центр "Архангельский лад". Об этом журналистам сообщили... РИА Новости Крым, 25.12.2024
2024-12-25T18:45
2024-12-25T18:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В Алупке на территории храма Архангела Михаила торжественно открыли семейный духовно-просветительский центр "Архангельский лад". Об этом журналистам сообщили основатели духовной организации.Помещение центра занимает около шестисот квадратных метров, в нем расположены шесть учебных классов. Учиться в них на первом этапе будут около ста ребят, а в дальнейшем аудитория расширится до 250 детей и их родителей.Желающих будут обучать азам церковно-славянского языка – это поможет лучше понимать язык богослужения."Своим полезным опытом на занятиях Центра будут делиться епископ Ялтинский Нестор (Доненко), викарий Симферопольской и Крымской епархии, автор ряда книг по истории Церкви ХХ века, кандидат педагогических наук. А также Анатолий Гринденко, российский хоровой дирижер, регент, основатель (1983 г.) и руководитель церковного хора "Древнерусский распев", - сообщают организаторы.Церковным ремеслам будет обучать Мария Семенова - создатель мастерской церковного шитья, лауреат международных фестивалей, обладатель звания "Народный мастер России". Проводить занятия также будет иконописец и режиссер Вероника Пономарева-Коржевская.Для любителей духовной музыки будет открыт музыкальный клуб. Кроме того, планируется проводить волонтерские субботники, в которую будут вовлекать детей и молодежь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Церковь в Крыму укрепляет мир и сохраняет традиционные ценности – АксеновНастоятель храма в Феодосии награжден за вклад в ПобедуВ Крым прибыла реликвия императорского дома Романовых
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60
ялта, культура, православие, религия, общество, образование в крыму и севастополе, крым, новости крыма
В Алупке открылся просветительский центр "Архангельский лад"

В Крыму открылся семейный просветительский центр "Архангельский лад"

18:45 25.12.2024 (обновлено: 18:49 25.12.2024)
 
Духовно-просветительский центр "Архангельский лад"
Духовно-просветительский центр Архангельский лад
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В Алупке на территории храма Архангела Михаила торжественно открыли семейный духовно-просветительский центр "Архангельский лад". Об этом журналистам сообщили основатели духовной организации.
"В центре проходят просветительские курсы для взрослых, детские образовательные мероприятия, обучение традиционным церковным ремеслам: иконописи, церковному пению и вышивке. В начале 2025 года откроются курсы по церковному искусству и зодчеству, а также курсы русского языка и литературы для подростков", - говорится в сообщении.
Помещение центра занимает около шестисот квадратных метров, в нем расположены шесть учебных классов. Учиться в них на первом этапе будут около ста ребят, а в дальнейшем аудитория расширится до 250 детей и их родителей.
Епископ Ялтинский Нестор (Доненко), викарий Симферопольской и Крымской епархии
Епископ Ялтинский Нестор (Доненко), викарий Симферопольской и Крымской епархии
Епископ Ялтинский Нестор (Доненко), викарий Симферопольской и Крымской епархии
Желающих будут обучать азам церковно-славянского языка – это поможет лучше понимать язык богослужения.
"Своим полезным опытом на занятиях Центра будут делиться епископ Ялтинский Нестор (Доненко), викарий Симферопольской и Крымской епархии, автор ряда книг по истории Церкви ХХ века, кандидат педагогических наук. А также Анатолий Гринденко, российский хоровой дирижер, регент, основатель (1983 г.) и руководитель церковного хора "Древнерусский распев", - сообщают организаторы.
Духовно-просветительский центр "Архангельский лад"
Духовно-просветительский центр Архангельский лад
Духовно-просветительский центр "Архангельский лад"
Церковным ремеслам будет обучать Мария Семенова - создатель мастерской церковного шитья, лауреат международных фестивалей, обладатель звания "Народный мастер России". Проводить занятия также будет иконописец и режиссер Вероника Пономарева-Коржевская.
"Все занятия центра рассчитаны на семейную аудиторию. В том числе планируются кинопоказы, с обсуждением фильмов, задающих важные вопросы по теме веры и духовного поиска; в Центре будет организован курс "Юный паломник", где кроме духовных аспектов будут преподаваться азы экологической грамотности и правила поведения в трудной ситуации".
Духовно-просветительский центр "Архангельский лад"
Духовно-просветительский центр Архангельский лад
Духовно-просветительский центр "Архангельский лад"
Для любителей духовной музыки будет открыт музыкальный клуб. Кроме того, планируется проводить волонтерские субботники, в которую будут вовлекать детей и молодежь.
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