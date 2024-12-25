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В Алупке открылся просветительский центр "Архангельский лад"

В Алупке открылся просветительский центр "Архангельский лад" - РИА Новости Крым, 25.12.2024

В Алупке открылся просветительский центр "Архангельский лад"

В Алупке на территории храма Архангела Михаила торжественно открыли семейный духовно-просветительский центр "Архангельский лад". Об этом журналистам сообщили... РИА Новости Крым, 25.12.2024

2024-12-25T18:45

2024-12-25T18:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В Алупке на территории храма Архангела Михаила торжественно открыли семейный духовно-просветительский центр "Архангельский лад". Об этом журналистам сообщили основатели духовной организации.Помещение центра занимает около шестисот квадратных метров, в нем расположены шесть учебных классов. Учиться в них на первом этапе будут около ста ребят, а в дальнейшем аудитория расширится до 250 детей и их родителей.Желающих будут обучать азам церковно-славянского языка – это поможет лучше понимать язык богослужения."Своим полезным опытом на занятиях Центра будут делиться епископ Ялтинский Нестор (Доненко), викарий Симферопольской и Крымской епархии, автор ряда книг по истории Церкви ХХ века, кандидат педагогических наук. А также Анатолий Гринденко, российский хоровой дирижер, регент, основатель (1983 г.) и руководитель церковного хора "Древнерусский распев", - сообщают организаторы.Церковным ремеслам будет обучать Мария Семенова - создатель мастерской церковного шитья, лауреат международных фестивалей, обладатель звания "Народный мастер России". Проводить занятия также будет иконописец и режиссер Вероника Пономарева-Коржевская.Для любителей духовной музыки будет открыт музыкальный клуб. Кроме того, планируется проводить волонтерские субботники, в которую будут вовлекать детей и молодежь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Церковь в Крыму укрепляет мир и сохраняет традиционные ценности – АксеновНастоятель храма в Феодосии награжден за вклад в ПобедуВ Крым прибыла реликвия императорского дома Романовых

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, культура, православие, религия, общество, образование в крыму и севастополе, крым, новости крыма