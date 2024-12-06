https://crimea.ria.ru/20241206/tserkov-v-krymu-ukreplyaet-mir-i-sokhranyaet-traditsionnye-tsennosti--aksenov-1142430789.html

Церковь в Крыму укрепляет мир и сохраняет традиционные ценности – Аксенов

Церковь в Крыму укрепляет мир и сохраняет традиционные ценности – Аксенов - РИА Новости Крым, 06.12.2024

Церковь в Крыму укрепляет мир и сохраняет традиционные ценности – Аксенов

В Крыму Православная Церковь вносит большой вклад в сохранение традиционных ценностей, укрепление мира и развитие межконфессионального диалога. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 06.12.2024

2024-12-06T11:56

2024-12-06T11:56

2024-12-06T11:56

сергей аксенов

рпц (русская православная церковь)

крым

новости крыма

религия

симферопольская и крымская епархия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. В Крыму Православная Церковь вносит большой вклад в сохранение традиционных ценностей, укрепление мира и развитие межконфессионального диалога. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.В эти дни отмечается 165-летие учреждения Крымской епархии. По словам главы региона, это событие оказало большое влияние на духовную жизнь Крымского полуострова."Даже в самые тяжелые времена церковнослужители несли Божье слово, разделяя с народом все тяготы и невзгоды. Крымские архипастыри, священники и монашествующие были подвижниками", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Сегодня, по его словам, Православная Церковь в Крыму вносит большой вклад в сохранение традиционных ценностей, укрепление мира и согласия, развитие межконфессионального диалога. "Реализуются важные социальные проекты, многое делается для помощи нашим воинам", - добавил глава Крыма, поблагодарив духовенство и православных верующих за труды на благо Церкви и общества.Ранее Президент России Владимир Путин наградил митрополита Тихона (Шевкунова) орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени за большой вклад в создание музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе.Митрополит Тихон с 11 октября 2023 года возглавляет Крымскую митрополию, сменив на этом посту митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря (в миру Ростислав Филиппович Швец).Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Донецкой епархии отправлен на покой в КрымПод омофором Богородицы: четыре главных покровских храма в КрымуПолюбил Крым: регент хора собора в Херсонесе - об обстрелах и попсе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, рпц (русская православная церковь), крым, новости крыма, религия, симферопольская и крымская епархия