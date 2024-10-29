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В Крым прибыла реликвия императорского дома Романовых - РИА Новости Крым, 29.10.2024
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Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20241029/v-krym-pribyla-relikviya-imperatorskogo-doma-romanovykh-1141425392.html
В Крым прибыла реликвия императорского дома Романовых
В Крым прибыла реликвия императорского дома Романовых - РИА Новости Крым, 29.10.2024
В Крым прибыла реликвия императорского дома Романовых
Икона Божией матери Феодоровская прибыла в Крым по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также по благословению митрополита... РИА Новости Крым, 29.10.2024
2024-10-29T12:06
2024-10-29T12:06
рпц (русская православная церковь)
крымская митрополия
александро-невский собор в симферополе
фотоленты
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Икона Божией матери Феодоровская прибыла в Крым по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. С 29 по 31 октября она будет пребывать в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя.Икону привезли в Крым из Богоявленского собора Костромского кремля .Как сообщили в Крымской митрополии, в дни пребывания святыни в Александро-Невском соборе перед образом будет совершаться молебное пение с чтением акафиста.Предание приписывает авторство иконы евангелисту Луке. Первые упоминания об образе схожей иконографии относятся к XII веку. По преданию, икона была утрачена, а затем снова обретена в 1239 году. Якобы по улицам Костромы ее пронес воин, в котором узнали святого великомученика Феодора Стратилата. Поэтому икона стала именоваться Феодоровской.Есть и еще одна версия обретения. Якобы икону в ветхой часовне нашел князь Юрий Всеволодович. После его смерти икона перешла к князю Ярославу Всеволодовичу, младшему брату Юрия. Он этой иконой благословил брак своего сына Александра Невского с полоцкой княжной Александрой Брячиславовной. Икона постоянно находилась при святом Александре.Феодоровская икона относится к иконографическому типу Елеуса (умиление). Она очень похожа с Владимирской иконой, отличием является обнаженная до колена левая ножка Младенца.К первым чудесам иконы относят истории о ее чудесном спасении в огне при пожаре, о чем в древнерусской литературе существует отдельное литературное произведение – "Сказание о явлении и чудесах Феодоровской иконы Божьей Матери".
https://crimea.ria.ru/20241028/mozaika-dlya-vladimirskogo-sobora-v-khersonese-polnostyu-sdelana-v-rossii-1141400924.html
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
рпц (русская православная церковь), крымская митрополия, александро-невский собор в симферополе
В Крым прибыла реликвия императорского дома Романовых

Феодоровская икона Богоматери помогает невестам и матерям с детьми

12:06 29.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФеодоровская икона
Феодоровская икона - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Икона Божией матери Феодоровская прибыла в Крым по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. С 29 по 31 октября она будет пребывать в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя.
Икону привезли в Крым из Богоявленского собора Костромского кремля .
Как сообщили в Крымской митрополии, в дни пребывания святыни в Александро-Невском соборе перед образом будет совершаться молебное пение с чтением акафиста.
Предание приписывает авторство иконы евангелисту Луке. Первые упоминания об образе схожей иконографии относятся к XII веку. По преданию, икона была утрачена, а затем снова обретена в 1239 году. Якобы по улицам Костромы ее пронес воин, в котором узнали святого великомученика Феодора Стратилата. Поэтому икона стала именоваться Феодоровской.
Есть и еще одна версия обретения. Якобы икону в ветхой часовне нашел князь Юрий Всеволодович. После его смерти икона перешла к князю Ярославу Всеволодовичу, младшему брату Юрия. Он этой иконой благословил брак своего сына Александра Невского с полоцкой княжной Александрой Брячиславовной. Икона постоянно находилась при святом Александре.
Феодоровская икона относится к иконографическому типу Елеуса (умиление). Она очень похожа с Владимирской иконой, отличием является обнаженная до колена левая ножка Младенца.
К первым чудесам иконы относят истории о ее чудесном спасении в огне при пожаре, о чем в древнерусской литературе существует отдельное литературное произведение – "Сказание о явлении и чудесах Феодоровской иконы Божьей Матери".
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Икона имеет огромную историю, связанную с правлением многочисленных русских князей и царей.

Феодоровская икона
1 из 7

Икона имеет огромную историю, связанную с правлением многочисленных русских князей и царей.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

С конца ХVIIвека немецкие принцессы, выходя замуж за русских великих князей и принимая для этого православие по традиции в честь Феодоровской иконы получали отчество "Федоровна". Такими были супруги Павла I, Николая I, Александра III, Николая II.

Феодоровская икона
2 из 7

С конца ХVIIвека немецкие принцессы, выходя замуж за русских великих князей и принимая для этого православие по традиции в честь Феодоровской иконы получали отчество "Федоровна". Такими были супруги Павла I, Николая I, Александра III, Николая II.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

После революции икона не была передана в музейные фонды, а "путешествовала" из храма в храм, так как одни закрывались, а вторые еще оставались открытыми.

Феодоровская икона
3 из 7

После революции икона не была передана в музейные фонды, а "путешествовала" из храма в храм, так как одни закрывались, а вторые еще оставались открытыми.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

18 августа 1991 года Феодоровскую икону перенесли в возвращенный Русской православной церкви Богоявленский собор в Костромской епархии.

Феодоровская икона
4 из 7

18 августа 1991 года Феодоровскую икону перенесли в возвращенный Русской православной церкви Богоявленский собор в Костромской епархии.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Икона и сейчас считается покровительницей высшей государственной власти России.

Феодоровская икона
5 из 7

Икона и сейчас считается покровительницей высшей государственной власти России.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Искусствоведы отмечают, что из-за древности иконы ее лики сильно потемнели. Их неоднократно пытались реставрировать, но пока попытки были тщетными и проблема их восстановления остается нерешенной.

Феодоровская икона
6 из 7

Искусствоведы отмечают, что из-за древности иконы ее лики сильно потемнели. Их неоднократно пытались реставрировать, но пока попытки были тщетными и проблема их восстановления остается нерешенной.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

С новейшего времени икона почитается как покровительница юношества, матерей с детьми, невест, будущих мам и общего семейного благополучия, рождения детей у бездетных пар.

Феодоровская икона
7 из 7

С новейшего времени икона почитается как покровительница юношества, матерей с детьми, невест, будущих мам и общего семейного благополучия, рождения детей у бездетных пар.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 7

Икона имеет огромную историю, связанную с правлением многочисленных русских князей и царей.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 7

С конца ХVIIвека немецкие принцессы, выходя замуж за русских великих князей и принимая для этого православие по традиции в честь Феодоровской иконы получали отчество "Федоровна". Такими были супруги Павла I, Николая I, Александра III, Николая II.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 7

После революции икона не была передана в музейные фонды, а "путешествовала" из храма в храм, так как одни закрывались, а вторые еще оставались открытыми.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 7

18 августа 1991 года Феодоровскую икону перенесли в возвращенный Русской православной церкви Богоявленский собор в Костромской епархии.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 7

Икона и сейчас считается покровительницей высшей государственной власти России.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 7

Искусствоведы отмечают, что из-за древности иконы ее лики сильно потемнели. Их неоднократно пытались реставрировать, но пока попытки были тщетными и проблема их восстановления остается нерешенной.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 7

С новейшего времени икона почитается как покровительница юношества, матерей с детьми, невест, будущих мам и общего семейного благополучия, рождения детей у бездетных пар.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Свято-Владимирский собор в Херсонесе - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Вчера, 17:08Эксклюзивы РИА Новости Крым
Мозаика для Владимирского собора в Херсонесе полностью сделана в России
 
ФотолентыРПЦ (Русская православная церковь)Крымская митрополияАлександро-Невский собор в Симферополе
 
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