В Крым прибыла реликвия императорского дома Романовых

Икона Божией матери Феодоровская прибыла в Крым по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. С 29 по 31 октября она будет пребывать в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя.Икону привезли в Крым из Богоявленского собора Костромского кремля .Как сообщили в Крымской митрополии, в дни пребывания святыни в Александро-Невском соборе перед образом будет совершаться молебное пение с чтением акафиста.Предание приписывает авторство иконы евангелисту Луке. Первые упоминания об образе схожей иконографии относятся к XII веку. По преданию, икона была утрачена, а затем снова обретена в 1239 году. Якобы по улицам Костромы ее пронес воин, в котором узнали святого великомученика Феодора Стратилата. Поэтому икона стала именоваться Феодоровской.Есть и еще одна версия обретения. Якобы икону в ветхой часовне нашел князь Юрий Всеволодович. После его смерти икона перешла к князю Ярославу Всеволодовичу, младшему брату Юрия. Он этой иконой благословил брак своего сына Александра Невского с полоцкой княжной Александрой Брячиславовной. Икона постоянно находилась при святом Александре.Феодоровская икона относится к иконографическому типу Елеуса (умиление). Она очень похожа с Владимирской иконой, отличием является обнаженная до колена левая ножка Младенца.К первым чудесам иконы относят истории о ее чудесном спасении в огне при пожаре, о чем в древнерусской литературе существует отдельное литературное произведение – "Сказание о явлении и чудесах Феодоровской иконы Божьей Матери".
Икона Божией матери Феодоровская прибыла в Крым по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. С 29 по 31 октября она будет пребывать в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя.
Икону привезли в Крым из Богоявленского собора Костромского кремля .
Как сообщили в Крымской митрополии, в дни пребывания святыни в Александро-Невском соборе перед образом будет совершаться молебное пение с чтением акафиста.
Предание приписывает авторство иконы евангелисту Луке. Первые упоминания об образе схожей иконографии относятся к XII веку. По преданию, икона была утрачена, а затем снова обретена в 1239 году. Якобы по улицам Костромы ее пронес воин, в котором узнали святого великомученика Феодора Стратилата. Поэтому икона стала именоваться Феодоровской.
Есть и еще одна версия обретения. Якобы икону в ветхой часовне нашел князь Юрий Всеволодович. После его смерти икона перешла к князю Ярославу Всеволодовичу, младшему брату Юрия. Он этой иконой благословил брак своего сына Александра Невского с полоцкой княжной Александрой Брячиславовной. Икона постоянно находилась при святом Александре.
Феодоровская икона относится к иконографическому типу Елеуса (умиление). Она очень похожа с Владимирской иконой, отличием является обнаженная до колена левая ножка Младенца.
К первым чудесам иконы относят истории о ее чудесном спасении в огне при пожаре, о чем в древнерусской литературе существует отдельное литературное произведение – "Сказание о явлении и чудесах Феодоровской иконы Божьей Матери".
С конца ХVIIвека немецкие принцессы, выходя замуж за русских великих князей и принимая для этого православие по традиции в честь Феодоровской иконы получали отчество "Федоровна". Такими были супруги Павла I, Николая I, Александра III, Николая II.
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С конца ХVIIвека немецкие принцессы, выходя замуж за русских великих князей и принимая для этого православие по традиции в честь Феодоровской иконы получали отчество "Федоровна". Такими были супруги Павла I, Николая I, Александра III, Николая II.
С конца ХVIIвека немецкие принцессы, выходя замуж за русских великих князей и принимая для этого православие по традиции в честь Феодоровской иконы получали отчество "Федоровна". Такими были супруги Павла I, Николая I, Александра III, Николая II.
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