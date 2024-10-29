https://crimea.ria.ru/20241029/v-krym-pribyla-relikviya-imperatorskogo-doma-romanovykh-1141425392.html

В Крым прибыла реликвия императорского дома Романовых

В Крым прибыла реликвия императорского дома Романовых - РИА Новости Крым, 29.10.2024

В Крым прибыла реликвия императорского дома Романовых

Икона Божией матери Феодоровская прибыла в Крым по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также по благословению митрополита... РИА Новости Крым, 29.10.2024

2024-10-29T12:06

2024-10-29T12:06

2024-10-29T12:06

рпц (русская православная церковь)

крымская митрополия

александро-невский собор в симферополе

фотоленты

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Икона Божией матери Феодоровская прибыла в Крым по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. С 29 по 31 октября она будет пребывать в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя.Икону привезли в Крым из Богоявленского собора Костромского кремля .Как сообщили в Крымской митрополии, в дни пребывания святыни в Александро-Невском соборе перед образом будет совершаться молебное пение с чтением акафиста.Предание приписывает авторство иконы евангелисту Луке. Первые упоминания об образе схожей иконографии относятся к XII веку. По преданию, икона была утрачена, а затем снова обретена в 1239 году. Якобы по улицам Костромы ее пронес воин, в котором узнали святого великомученика Феодора Стратилата. Поэтому икона стала именоваться Феодоровской.Есть и еще одна версия обретения. Якобы икону в ветхой часовне нашел князь Юрий Всеволодович. После его смерти икона перешла к князю Ярославу Всеволодовичу, младшему брату Юрия. Он этой иконой благословил брак своего сына Александра Невского с полоцкой княжной Александрой Брячиславовной. Икона постоянно находилась при святом Александре.Феодоровская икона относится к иконографическому типу Елеуса (умиление). Она очень похожа с Владимирской иконой, отличием является обнаженная до колена левая ножка Младенца.К первым чудесам иконы относят истории о ее чудесном спасении в огне при пожаре, о чем в древнерусской литературе существует отдельное литературное произведение – "Сказание о явлении и чудесах Феодоровской иконы Божьей Матери".

https://crimea.ria.ru/20241028/mozaika-dlya-vladimirskogo-sobora-v-khersonese-polnostyu-sdelana-v-rossii-1141400924.html

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рпц (русская православная церковь), крымская митрополия, александро-невский собор в симферополе