https://crimea.ria.ru/20241226/dozhdi-i-mokryy-sneg-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1142842746.html

Дожди и мокрый снег: погода в Крыму в четверг

Дожди и мокрый снег: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 26.12.2024

Дожди и мокрый снег: погода в Крыму в четверг

В четверг погоду в Крыму будет определять атмосферный фронтальный раздел. Ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег; местами сильные осадки. Об этом рассказали РИА Новости Крым, 26.12.2024

2024-12-26T00:01

2024-12-26T00:01

2024-12-26T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В четверг погоду в Крыму будет определять атмосферный фронтальный раздел. Ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег; местами сильные осадки. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков; днем дождь, переходящий в мокрый снег. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1...+3.В Севастополе облачно. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный ночью 10-15 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +5...+7.В Ялте и Алуште переменная облачность, временами дождь. Ночью и днем +7...+9 градусов.В Евпатории, Судаке и Феодосии также переменная облачность, дождь. Ночью и днем +3...+5.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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