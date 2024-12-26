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Дожди и мокрый снег: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 26.12.2024
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Дожди и мокрый снег: погода в Крыму в четверг
Дожди и мокрый снег: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 26.12.2024
Дожди и мокрый снег: погода в Крыму в четверг
В четверг погоду в Крыму будет определять атмосферный фронтальный раздел. Ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег; местами сильные осадки. Об этом рассказали РИА Новости Крым, 26.12.2024
2024-12-26T00:01
2024-12-26T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В четверг погоду в Крыму будет определять атмосферный фронтальный раздел. Ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег; местами сильные осадки. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков; днем дождь, переходящий в мокрый снег. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1...+3.В Севастополе облачно. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный ночью 10-15 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +5...+7.В Ялте и Алуште переменная облачность, временами дождь. Ночью и днем +7...+9 градусов.В Евпатории, Судаке и Феодосии также переменная облачность, дождь. Ночью и днем +3...+5.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Дожди и мокрый снег: погода в Крыму в четверг

Погода в Крыму в четверг

00:01 26.12.2024
 
© РИА НовостиСнег с дождем
Снег с дождем - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В четверг погоду в Крыму будет определять атмосферный фронтальный раздел. Ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег; местами сильные осадки. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 10-15 м/с, в западных, восточных и центральных районах порывы 20-25 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1…+6, на южном побережье до +9", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков; днем дождь, переходящий в мокрый снег. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1...+3.
В Севастополе облачно. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный ночью 10-15 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +5...+7.
В Ялте и Алуште переменная облачность, временами дождь. Ночью и днем +7...+9 градусов.
В Евпатории, Судаке и Феодосии также переменная облачность, дождь. Ночью и днем +3...+5.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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